Complexe résidentiel Emerald Villas

Villas Emeraude: Tuzla – villas conçues pour le confort

Villas Emerald Villas: Tuzla est conçu pour ceux qui veulent s'entourer de l'harmonie et de la beauté de la nature, mais ne sont pas prêts à renoncer au confort moderne. Les maisons sont construites en pleine conformité avec les exigences qui caractérisent les logements modernes confortables. Sur le territoire du complexe il y a 19 villas de luxe, chacune ayant son propre territoire adjacent et piscine. Le complexe dispose de 15 villas de catégorie "3 + 1" et 4 villas de catégorie "4 + 1", une option adaptée pour tout le monde. Situé dans l'une des zones les plus pittoresques, calmes et sûres de Chypre-Nord – Tuzla. Leurs résidents ne seront pas difficiles à rejoindre la côte pittoresque, le centre de Famagusta et des zones historiques uniques. Toutes les chambres se distinguent par de beaux équipements modernes, et un agrément spécial donne des villas salon avec cheminée.

La zone de Tuzla, où se trouve le complexe Emerald Villas: Tuzla, est d'une grande valeur à la fois du point de vue naturel et historique. Les propriétaires de villa pourront vivre dans des conditions d'écologie impeccable, profiter de la beauté naturelle et de l'harmonie environnante chaque jour. Tuzla est une zone de couchage tranquille, qui est à seulement 500 mètres en dehors du centre animé de Famagusta. Chaque jour, les hôtes de cette région pourront marcher le long des rues pittoresques de la capitale, visiter les sites de l'ancienne ville de Salamis. Le quartier de Tuzla lui-même est également riche en sites, il y a préservé des rues historiques colorées et des temples anciens. Les amateurs de plage pourront rejoindre les plages de sable en quelques minutes, le complexe partage environ 1 km avec eux. Vivre dans une telle zone unique plaira à ceux qui préfèrent passer la plupart de leur temps dans un environnement calme et isolé, il ya de nombreux endroits naturels pittoresques et des itinéraires pour la marche. Mais si vous voulez profiter des promenades en ville et des divertissements, passez juste quelques minutes. Dans le centre de Famagusta sont des restaurants et des magasins populaires, ainsi que d'autres endroits attrayants pour se détendre.

Villas complexes Emeraude: Tuzla peut être appelé en toute sécurité la norme de logement moderne confortable. Elle a été créée avec une attention accrue non seulement aux caractéristiques mondiales, mais aussi aux moindres détails. Toutes les villas ont une belle finition design, la cuisine est équipée d'équipements modernes, et les chambres - meubles intégrés. Seuls des composants de haute qualité et respectueux de l'environnement (fabriqués en Italie et en Turquie) sont utilisés pour la décoration et l'équipement des maisons. Sol élégant dans toutes les chambres, céramique chic dans la salle de bains, plomberie impeccable - seulement une petite partie des caractéristiques attrayantes des villas. Toutes les maisons sont entièrement équipées avec les composants nécessaires à la vie et sont prêtes pour l'occupation. Chaque maison dispose d'une terrasse ouverte et fermée, d'un parking individuel, équipé d'un espace barbecue et d'une piscine. Du territoire adjacent des maisons il y a une vue chic sur la côte et les régions montagneuses de Tuzla. Du complexe Emerald Villas: Tuzla, vous pouvez marcher à la fois jusqu'à la côte avec des plages cristallines et jusqu'au centre animé de Famagusta. Cette option d'hébergement est optimale pour tous ceux qui sont habitués à combiner solitude et paix avec le confort de la vie urbaine moderne.