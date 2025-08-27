Complexe résidentiel Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.

Studio - penthouse 34 m2 avec une terrasse sur le toit de 20 m2 dans le complexe César Cliff.

Le complexe est situé dans un très bel endroit sur une colline, d'où une vue imprenable sur la mer Méditerranée et les montagnes de Beshparmak s'ouvrent. Un pont pittoresque avec ascenseur conduira à la plage de sable fin.

Un grand nombre de terrains de jeux et de balançoires seront construits spécialement pour les enfants. Le complexe aura son propre cinéma en plein air et un supermarché.

Construction de haute qualité, infrastructure développée. Ici vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour un séjour confortable et des vacances formidables.

Infrastructure:

Plage privée

Piscines pour adultes et enfants

Piscine intérieure chauffée

Gymnase

Terrain de sport extérieur

Terrain de tennis

Aires de jeux pour enfants

Restaurant et café

Supermarché

Bar de plage

Cinéma

Aménagement paysager et aménagement paysager

Sauna

Piste cyclable

Zones de barbecue

Lors de l'achat de cet appartement - enregistrement d'un permis de séjour, compte bancaire, permis de conduire et assurance médicale au nord de Chypre pour toute la famille comme un cadeau de l'entreprise!