  2. Chypre du Nord
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  Complexe résidentiel Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.

Complexe résidentiel Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.

Agios Amvrosios, Chypre du Nord
10
ID: 27501
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Kyrenia
  • Ville
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Village
    Agios Amvrosios

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Studio - penthouse 34 m2 avec une terrasse sur le toit de 20 m2 dans le complexe César Cliff.

Le complexe est situé dans un très bel endroit sur une colline, d'où une vue imprenable sur la mer Méditerranée et les montagnes de Beshparmak s'ouvrent. Un pont pittoresque avec ascenseur conduira à la plage de sable fin.

Un grand nombre de terrains de jeux et de balançoires seront construits spécialement pour les enfants. Le complexe aura son propre cinéma en plein air et un supermarché.

Construction de haute qualité, infrastructure développée. Ici vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour un séjour confortable et des vacances formidables.

Infrastructure:

  • Plage privée
  • Piscines pour adultes et enfants
  • Piscine intérieure chauffée
  • Gymnase
  • Terrain de sport extérieur
  • Terrain de tennis
  • Aires de jeux pour enfants
  • Restaurant et café
  • Supermarché
  • Bar de plage
  • Cinéma
  • Aménagement paysager et aménagement paysager
  • Sauna
  • Piste cyclable
  • Zones de barbecue

Lors de l'achat de cet appartement - enregistrement d'un permis de séjour, compte bancaire, permis de conduire et assurance médicale au nord de Chypre pour toute la famille comme un cadeau de l'entreprise!

Localisation sur la carte

Agios Amvrosios, Chypre du Nord

Vous regardez
Complexe résidentiel Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$149,535
