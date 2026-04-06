Complexe résidentiel Oasis

Oasis — Resort vivant entre montagne et mer, Küçükerenköy 🌿🌊

Oasis est un développement résidentiel moderne situé sur les contreforts des montagnes verdoyantes à Küçükerenköy, offrant une vue magnifique sur la mer Méditerranée.

Le complexe est situé à environ 700 mètres de la mer, combinant tranquillité naturelle et proximité du littoral.

Une caractéristique clé du projet est sa disposition en terrasses, en cascade depuis les montagnes vers la mer, maximisant les vues et l'intimité pour chaque propriété.

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🏡 À propos du projet

Le développement se compose de 174 propriétés, offrant une variété d'options de logement:

• studios de jardin

• appartements

• bungalows de 1, 2 et 3 chambres

Le projet est conçu pour une vie confortable entourée par la nature, avec une atmosphère de style resort.

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🌴 Installations et équipements

Le complexe offre des installations essentielles pour le mode de vie et la détente:

🏊 2 piscines extérieures

🏊 Piscine intérieure chauffée

🏋️ centre de fitness

Spa, sauna et hammam

Zones de yoga

🍽 restaurant et bar

L'infrastructure crée un environnement paisible axé sur le bien-être.

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📍 Lieu

📍 Küçükerenköy — une zone côtière pittoresque dans le nord de Chypre

🌿 entouré de montagnes et de nature

🥾 sentiers de randonnée commençant à proximité

🌊 Env. 700 m à la mer

La zone est idéale pour ceux qui cherchent à vivre paisiblement dans la nature tout en restant près de la côte.

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Oasis offre un mélange parfait de nature, de vues panoramiques et de vie de style resort. 🌿✨