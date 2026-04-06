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Complexe résidentiel Oasis

Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$157,049
T.V.A.
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ID: 35096
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Gazimağusa District
  • Ville
    Tatlisu Belediyesi
  • Village
    Akanthou

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

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Oasis — Resort vivant entre montagne et mer, Küçükerenköy 🌿🌊

Oasis est un développement résidentiel moderne situé sur les contreforts des montagnes verdoyantes à Küçükerenköy, offrant une vue magnifique sur la mer Méditerranée.

Le complexe est situé à environ 700 mètres de la mer, combinant tranquillité naturelle et proximité du littoral.

Une caractéristique clé du projet est sa disposition en terrasses, en cascade depuis les montagnes vers la mer, maximisant les vues et l'intimité pour chaque propriété.

---

🏡 À propos du projet

Le développement se compose de 174 propriétés, offrant une variété d'options de logement:

• studios de jardin
• appartements
• bungalows de 1, 2 et 3 chambres

Le projet est conçu pour une vie confortable entourée par la nature, avec une atmosphère de style resort.

---

🌴 Installations et équipements

Le complexe offre des installations essentielles pour le mode de vie et la détente:

🏊 2 piscines extérieures
🏊 Piscine intérieure chauffée
🏋️ centre de fitness
Spa, sauna et hammam
Zones de yoga
🍽 restaurant et bar

L'infrastructure crée un environnement paisible axé sur le bien-être.

---

📍 Lieu

📍 Küçükerenköy — une zone côtière pittoresque dans le nord de Chypre

🌿 entouré de montagnes et de nature
🥾 sentiers de randonnée commençant à proximité
🌊 Env. 700 m à la mer

La zone est idéale pour ceux qui cherchent à vivre paisiblement dans la nature tout en restant près de la côte.

---

Oasis offre un mélange parfait de nature, de vues panoramiques et de vie de style resort. 🌿✨

Localisation sur la carte

Akanthou, Chypre du Nord

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