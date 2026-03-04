Complexe résidentiel Riverside Life

  1. Realting.com
Trikomo, Chypre du Nord
Emplacement


  Pays
    Chypre du Nord
  Région
    İskele District
  Ville
    Iskele Belediyesi
  Ville
    Trikomo

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  Options de finition
    
    Аvec finition
  Nombre d'étages
    
    17

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  Parking

Caractéristiques extérieures:

  Piscine
  Ascenseur

En plus

  Société de gestion
  La maison est terminée
  Dépistage en ligne
  Octroi d'un permis de séjour
  Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский

Long Beach, Iskele 🌴

Vivre en Méditerranée près de la plage

Riverside Life est un complexe résidentiel moderne situé dans le quartier populaire de Long Beach d'Iskele, à distance de marche de la célèbre côte méditerranéenne.

Le projet est idéalement situé en face de Caesar Resort, entouré de restaurants, de boutiques et d'équipements quotidiens.

Riverside Life offre une combinaison parfaite de style de vie, d'environnement naturel et de confort moderne.

---

🏢 Structure du projet

Le complexe se compose de cinq blocs résidentiels, chacun offrant une atmosphère unique:

🌅 Bloc du lever du soleil
Réveillez-vous avec les premiers rayons du soleil méditerranéen qui remplissent votre maison d'énergie et de lumière.

🌇 Bloc du coucher du soleil
Profitez de couchers de soleil méditerranéens à couper le souffle et de promenades en soirée relaxantes.

🌿 Block River Park
Idéal pour les amoureux de la nature. De belles vues sur les parcs paysagers créent un environnement paisible et relaxant.

🏔 Bloc de montagne
Découvrez la tranquillité, la brise marine et les paysages de montagne pittoresques.

🌊 Block River Corner
Un emplacement unique où la vue sur la mer et la montagne se combinent pour créer des panoramas inoubliables.

---

🌴 Installations

Résidents de Riverside La vie bénéficie d'une variété d'équipements sur place:

🛒 Marché
🛍 Magasin de marques
🏧 ATM
💄 Salon de beauté
🍽 Restaurant
☕ Cafétéria
ESP

En outre:

🏊 Piscine
👶 Piscine pour enfants
🎠 Aire de jeux pour enfants
🌿 Espaces verts paysagers

---

📍 Avantages de localisation

🏖 Distance de marche de Long Beach
🏝 Une des zones côtières les plus populaires de Chypre-Nord
🍽 Restaurants et divertissements à proximité
🏙 Accès facile à Famagusta et à d'autres endroits clés

Riverside Life offre un style de vie méditerranéen décontracté avec un confort de style resort et un emplacement privilégié au bord de la mer. 🌊✨

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 58.0
Prix ​​par m², USD 2,172
Prix ​​de l'appartement, USD 125,972

Localisation sur la carte

Trikomo, Chypre du Nord

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
