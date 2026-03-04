Complexe résidentiel Riverside Life

Long Beach, Iskele 🌴

Vivre en Méditerranée près de la plage

Riverside Life est un complexe résidentiel moderne situé dans le quartier populaire de Long Beach d'Iskele, à distance de marche de la célèbre côte méditerranéenne.

Le projet est idéalement situé en face de Caesar Resort, entouré de restaurants, de boutiques et d'équipements quotidiens.

Riverside Life offre une combinaison parfaite de style de vie, d'environnement naturel et de confort moderne.

---

🏢 Structure du projet

Le complexe se compose de cinq blocs résidentiels, chacun offrant une atmosphère unique:

🌅 Bloc du lever du soleil

Réveillez-vous avec les premiers rayons du soleil méditerranéen qui remplissent votre maison d'énergie et de lumière.

🌇 Bloc du coucher du soleil

Profitez de couchers de soleil méditerranéens à couper le souffle et de promenades en soirée relaxantes.

🌿 Block River Park

Idéal pour les amoureux de la nature. De belles vues sur les parcs paysagers créent un environnement paisible et relaxant.

🏔 Bloc de montagne

Découvrez la tranquillité, la brise marine et les paysages de montagne pittoresques.

🌊 Block River Corner

Un emplacement unique où la vue sur la mer et la montagne se combinent pour créer des panoramas inoubliables.

---

🌴 Installations

Résidents de Riverside La vie bénéficie d'une variété d'équipements sur place:

🛒 Marché

🛍 Magasin de marques

🏧 ATM

💄 Salon de beauté

🍽 Restaurant

☕ Cafétéria

ESP

En outre:

🏊 Piscine

👶 Piscine pour enfants

🎠 Aire de jeux pour enfants

🌿 Espaces verts paysagers

---

📍 Avantages de localisation

🏖 Distance de marche de Long Beach

🏝 Une des zones côtières les plus populaires de Chypre-Nord

🍽 Restaurants et divertissements à proximité

🏙 Accès facile à Famagusta et à d'autres endroits clés

Riverside Life offre un style de vie méditerranéen décontracté avec un confort de style resort et un emplacement privilégié au bord de la mer. 🌊✨