Complexe résidentiel Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.

Spacieux appartement 2+1 de 92 m2 avec une terrasse de 11 m2 et un petit terrain est situé au premier étage d'un complexe résidentiel moderne. En raison de l'emplacement d'angle, l'appartement a beaucoup de lumière naturelle, et la terrasse surplombe la verdure et la piscine du complexe. L'intérieur est fait dans des couleurs chaudes et neutres et est déjà entièrement équipé de meubles et d'appareils, tout est prêt à vivre.

Le salon est confortable et lumineux, avec de grandes fenêtres et une sortie sur la terrasse. Dans la zone de loisirs il y a trois canapés confortables, une table basse, un tapis doux et une grande télévision avec un stand. La cuisine est combinée avec la salle à manger et est décorée dans un style moderne: un tablier sombre sous une brique, des armoires brillantes et des appareils intégrés. Une plaque de cuisson, four, hotte, lave-vaisselle, réfrigérateur, bouilloire électrique, micro-ondes et grille-pain sont installés.

L'appartement dispose de deux chambres: l'une est conçue comme une chambre pour enfants avec un lit, une décoration pour enfants et un tapis, la seconde est dans un cadre de couleur calme, avec un grand lit double et une armoire intégrée.

L'un des principaux avantages de l'appartement est la proximité immédiate du prestigieux Necat British College Alsancak - un établissement d'enseignement privé offrant une éducation en anglais selon les programmes internationaux. Ceci est particulièrement pratique pour les familles avec enfants.