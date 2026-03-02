Complexe résidentiel Orchard

Un style de vie moderne près de la Méditerranée 🌊
Situé à Yeniboğaziçi, une zone historiquement riche proche des plages de la Méditerranée dorée et de l'ancienne ville de Salamis.
🏖 1 km de la plage
🏙 8 km du centre-ville de Famagusta
🏥 6 km de l'hôpital
🎓 6 km vers l'Université de la Méditerranée orientale
🏫 A 2 km du Collège Proche-Orient
🏛 4 km des ruines de Salamis
✈ 40 km de l'aéroport d'Ercan
---
🌿 À propos du projet
• Superficie totale supérieure à 50 000 m2
• Complexe résidentiel moderne de villas et appartements
• Concept paysager et jardin innovant
• Conçu pour un style de vie méditerranéen paisible
Chaque terrasse devient une retraite extérieure privée.
---
🌴 Installations
🏊 Piscines intérieures et extérieures
👶 Piscines et terrains de jeux pour enfants
🏋️ Gymnase
🎾 Terrain de tennis
🏐 Volleyball de plage
Sauna
🍽 Restaurant
👧 Club pour enfants
🛒 Supermarché
🌳 Zones de parc
🛡 Sécurité 24/7
---
🏡 Types de biens
🍓 Villas Berry
Maisons de ville de 3 chambres
183 m2
Terrains: 140-240 m2
🥭 Villas de mangues
3 chambres, 3 salles de bains
177 m2
Emplacements: 287–475 m2
Détaché et semi-détaché avec piscines privées.
🍎 Villas Apple
4 chambres, 5 salles de bains
310 m2
Terrains: 410-530 m2
Piscine privée en option.
🌰 Appartements Almond
Blocs de deux étages
Studios, 1- et 2 chambres
Emplacement central dans le complexe.
🍋 Appartements Lime
Zone la plus privée et verte
Studios, 1-, 2-, 3 chambres
Balcons donnant sur les palmiers et la piscine.
🌺 Appartements Lotus
Installé autour de la plus grande piscine d'Orchard
Studios, 1- et 2 chambres
Vue panoramique et accès au restaurant.
---
📍 Avantages Yeniboğaziçi
• Restaurants et bars
• Supermarchés et boulangeries
• Collège du Proche-Orient
• Hôtel 5 étoiles Salamis Bay
• Plages équipées de sable
• Université d'État de l'UEM (accréditation internationale)
Orchard combine la nature, l'architecture moderne et l'infrastructure de style de vie complet.
Un choix parfait pour vivre, des vacances ou des investissements à long terme 🌿✨