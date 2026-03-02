Complexe résidentiel Orchard

Un style de vie moderne près de la Méditerranée 🌊

Situé à Yeniboğaziçi, une zone historiquement riche proche des plages de la Méditerranée dorée et de l'ancienne ville de Salamis.

🏖 1 km de la plage

🏙 8 km du centre-ville de Famagusta

🏥 6 km de l'hôpital

🎓 6 km vers l'Université de la Méditerranée orientale

🏫 A 2 km du Collège Proche-Orient

🏛 4 km des ruines de Salamis

✈ 40 km de l'aéroport d'Ercan

---

🌿 À propos du projet

• Superficie totale supérieure à 50 000 m2

• Complexe résidentiel moderne de villas et appartements

• Concept paysager et jardin innovant

• Conçu pour un style de vie méditerranéen paisible

Chaque terrasse devient une retraite extérieure privée.

---

🌴 Installations

🏊 Piscines intérieures et extérieures

👶 Piscines et terrains de jeux pour enfants

🏋️ Gymnase

🎾 Terrain de tennis

🏐 Volleyball de plage

Sauna

🍽 Restaurant

👧 Club pour enfants

🛒 Supermarché

🌳 Zones de parc

🛡 Sécurité 24/7

---

🏡 Types de biens

🍓 Villas Berry

Maisons de ville de 3 chambres

183 m2

Terrains: 140-240 m2

🥭 Villas de mangues

3 chambres, 3 salles de bains

177 m2

Emplacements: 287–475 m2

Détaché et semi-détaché avec piscines privées.

🍎 Villas Apple

4 chambres, 5 salles de bains

310 m2

Terrains: 410-530 m2

Piscine privée en option.

🌰 Appartements Almond

Blocs de deux étages

Studios, 1- et 2 chambres

Emplacement central dans le complexe.

🍋 Appartements Lime

Zone la plus privée et verte

Studios, 1-, 2-, 3 chambres

Balcons donnant sur les palmiers et la piscine.

🌺 Appartements Lotus

Installé autour de la plus grande piscine d'Orchard

Studios, 1- et 2 chambres

Vue panoramique et accès au restaurant.

---

📍 Avantages Yeniboğaziçi

• Restaurants et bars

• Supermarchés et boulangeries

• Collège du Proche-Orient

• Hôtel 5 étoiles Salamis Bay

• Plages équipées de sable

• Université d'État de l'UEM (accréditation internationale)

Orchard combine la nature, l'architecture moderne et l'infrastructure de style de vie complet.

Un choix parfait pour vivre, des vacances ou des investissements à long terme 🌿✨