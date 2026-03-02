  1. Realting.com
  Chypre du Nord
  Yenibogazici Belediyesi
  Complexe résidentiel Orchard

Complexe résidentiel Orchard

Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$161,189
T.V.A.
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
14
ID: 34001
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 02/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Gazimağusa District
  • Ville
    Yenibogazici Belediyesi
  • Village
    Agios Sergios

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Un style de vie moderne près de la Méditerranée 🌊

Situé à Yeniboğaziçi, une zone historiquement riche proche des plages de la Méditerranée dorée et de l'ancienne ville de Salamis.

🏖 1 km de la plage
🏙 8 km du centre-ville de Famagusta
🏥 6 km de l'hôpital
🎓 6 km vers l'Université de la Méditerranée orientale
🏫 A 2 km du Collège Proche-Orient
🏛 4 km des ruines de Salamis
✈ 40 km de l'aéroport d'Ercan

---

🌿 À propos du projet

• Superficie totale supérieure à 50 000 m2
• Complexe résidentiel moderne de villas et appartements
• Concept paysager et jardin innovant
• Conçu pour un style de vie méditerranéen paisible

Chaque terrasse devient une retraite extérieure privée.

---

🌴 Installations

🏊 Piscines intérieures et extérieures
👶 Piscines et terrains de jeux pour enfants
🏋️ Gymnase
🎾 Terrain de tennis
🏐 Volleyball de plage
Sauna
🍽 Restaurant
👧 Club pour enfants
🛒 Supermarché
🌳 Zones de parc
🛡 Sécurité 24/7

---

🏡 Types de biens

🍓 Villas Berry

Maisons de ville de 3 chambres
183 m2
Terrains: 140-240 m2

🥭 Villas de mangues

3 chambres, 3 salles de bains
177 m2
Emplacements: 287–475 m2
Détaché et semi-détaché avec piscines privées.

🍎 Villas Apple

4 chambres, 5 salles de bains
310 m2
Terrains: 410-530 m2
Piscine privée en option.

🌰 Appartements Almond

Blocs de deux étages
Studios, 1- et 2 chambres
Emplacement central dans le complexe.

🍋 Appartements Lime

Zone la plus privée et verte
Studios, 1-, 2-, 3 chambres
Balcons donnant sur les palmiers et la piscine.

🌺 Appartements Lotus

Installé autour de la plus grande piscine d'Orchard
Studios, 1- et 2 chambres
Vue panoramique et accès au restaurant.

---

📍 Avantages Yeniboğaziçi

• Restaurants et bars
• Supermarchés et boulangeries
• Collège du Proche-Orient
• Hôtel 5 étoiles Salamis Bay
• Plages équipées de sable
• Université d'État de l'UEM (accréditation internationale)

Orchard combine la nature, l'architecture moderne et l'infrastructure de style de vie complet.
Un choix parfait pour vivre, des vacances ou des investissements à long terme 🌿✨

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 2 chambres
Surface, m² 124.0
Prix ​​par m², USD 2,118
Prix ​​de l'appartement, USD 262,604

Localisation sur la carte

Agios Sergios, Chypre du Nord

T.V.A.
