  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Iskele Belediyesi
  4. Complexe résidentiel D Point

Complexe résidentiel D Point

Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$167,695
BTC
1.9946983
ETH
104.5506652
USDT
165 797.4185448
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
31
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 32607
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    İskele District
  • Ville
    Iskele Belediyesi
  • Ville
    Trikomo

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Trikomo, Chypre du Nord

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Appart-hôtel DAYMOND 2
Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$61,795
Complexe résidentiel ELITE LIFE
Karavas, Chypre du Nord
depuis
$118,277
Immeuble Sun Tower
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$203,353
Quartier résidentiel Olive Garden
Lapithos, Chypre du Nord
depuis
$696,596
Complexe résidentiel INFINITY
Spathariko, Chypre du Nord
depuis
$163,586
Vous regardez
Complexe résidentiel D Point
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$167,695
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Complexe résidentiel Luna Residences
Complexe résidentiel Luna Residences
Complexe résidentiel Luna Residences
Complexe résidentiel Luna Residences
Complexe résidentiel Luna Residences
Afficher tout Complexe résidentiel Luna Residences
Complexe résidentiel Luna Residences
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$449,102
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Luna – un projet unique situé à seulement 50 mètres de Long Beach. Le privilège principal d'être un résident de Luna est son facileaccès à la plage de sable doré de la Méditerranée et vue fascinante sur la mer. Diverses installations telles que 6 kilomètres de vélo et de chemin de marche, de…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel INTENSE NICOSIA
Quartier résidentiel INTENSE NICOSIA
Quartier résidentiel INTENSE NICOSIA
Quartier résidentiel INTENSE NICOSIA
Quartier résidentiel INTENSE NICOSIA
Quartier résidentiel INTENSE NICOSIA
Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$163,383
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel YeniLand
Complexe résidentiel YeniLand
Complexe résidentiel YeniLand
Complexe résidentiel YeniLand
Complexe résidentiel YeniLand
Afficher tout Complexe résidentiel YeniLand
Complexe résidentiel YeniLand
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$322,530
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller