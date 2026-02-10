Complexe résidentiel La Joya Beach Residences

La Joya Beach Residences est un projet résidentiel de luxe situé à Long Beach, Iskele, l'une des zones côtières les plus prestigieuses de Chypre-Nord.

Le nom La Joya traduit de l'espagnol comme « le bijou », qui reflète parfaitement l'essence de ce développement exclusif. Ces résidences de luxe bénéficient d'un emplacement privilégié avec accès privé au club de plage de La Joya, offrant un style de vie de station toute l'année. Les résidents se réveillent à la vue sereine de la piscine et profiter d'une véritable atmosphère de vacances tous les jours.

📍 Lieu principal

Long Beach est une zone côtière en développement rapide connue pour ses plages dorées et son fort potentiel d'investissement. Les résidences sont situées à seulement 500 mètres de la mer, ce qui les rend idéales pour les revenus de vie et de location.

---

À propos du projet

La Joya Beach Residences est une collection limitée de seulement 74 résidences de luxe intelligentes, centrées autour d'une piscine insulaire design avec bar à piscine. Le projet fait partie d'un concept plus vaste qui comprend un club de plage exclusif comprenant des restaurants haut de gamme, des bars, des installations de spa et des zones de loisirs. Surplombant la mer Méditerranée, le projet offre intimité, élégance et vie raffinée.

Tous les propriétaires reçoivent l'adhésion exclusive à La Joya Beach Club, situé à seulement 3 minutes en voiture, avec des privilèges spéciaux et des services réduits.

Système d'accueil intelligent

Chaque résidence est équipée d'un système de maison intelligente qui permet aux résidents de contrôler le chauffage, le refroidissement et l'éclairage à distance via des appareils mobiles, y compris:

communication inter-résidence

sonnette vidéo pour une sécurité accrue

Équipements haut de gamme

Système central de chauffage et de refroidissement

Chauffage au sol dans les salles de bains

Système central par satellite

Jacuzzi et kitchenette sur terrasses penthouse

Matériaux et finitions de haute qualité

La Joya Beach Club

Les résidents bénéficient d'un accès exclusif à:

Restaurants signature (turc, italien, asiatique Fusion)

Bar de plage en bord de mer

Spa et massage

Sports nautiques et beach-volley

Événements et fêtes de DJ en direct

Types de résidence

1+1 Loft (40 unités)

Résidences Loft avec accès direct à la piscine

Surface totale fermée : 78 m2

2+1 Penthouse (8 unités)

Résidences Penthouse avec vue sur la mer et jacuzzi privé

Zone fermée : 98 m2

Terrasse sur le toit: 74 m2

Superficie totale d'utilisation : 172 m2

Studio Penthouse (26 unités)

Studio penthouses avec terrasses privées et jacuzzi