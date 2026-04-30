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Complexe résidentiel Edelweiss Holiday Residence

Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$129,053
T.V.A.
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1.5350556
ETH
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* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
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ID: 35322
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 22/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    İskele District
  • Ville
    Iskele Belediyesi
  • Ville
    Trikomo

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    13

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

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Résidence de vacances Edelweiss — Resort-Style Vivre à Iskele 🌴🌊

Vacances Edelweiss Résidence est un complexe résidentiel moderne qui combine l'architecture contemporaine, la construction de haute qualité, et la vie de style de station.

Le projet est terminé et offre un environnement idéal pour vivre, des vacances et des investissements.

---

🏡 À propos du projet

Le développement se compose de 5 blocs résidentiels, conçus pour maximiser:

🌿 lumière naturelle et ventilation
🏡 plans fonctionnels
🌅 balcons spacieux avec vue panoramique

Tous les appartements disposent de matériaux de haute qualité et de technologies de construction modernes pour la durabilité et l'efficacité énergétique.

---

🏘 Types de biens

• Studios (1+0)
• Appartements 1 chambre (1+1)
• Appartements 2 chambres (2+1)

📐 Les dimensions varient de 52 à 136 m2

Chaque unité comprend de grands balcons et des intérieurs bien conçus.

---

🌴 Installations et équipements

Edelweiss offre une infrastructure complète de style resort:

🏊 piscines (~6 000 m2)
🏝 piscine de relaxation
🎢 piscines & aquapark pour enfants

🏋️ gymnase entièrement équipé
Spa, hammam et sauna
🌿 jardins aménagés et chemins de randonnée

👶 aire de jeux et mini zoo
🏫 maternelle

🍽 restaurants et bars
🍷 Gassabo Steakhouse
🍸 Sherlock Pub & Pool Bar

🛒 supermarché & détail

---

🛎 Services

✔ Réception 24/7
✔ sécurité & vidéosurveillance
✔ services de ménage
✔ navette vers Long Beach
✔ taxi & services de location

🚗 parking intérieur et extérieur

Le complexe fonctionne dans un concept de résidence + hôtel.

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🏗 Qualité de la construction

• fondation en béton renforcé
• systèmes d'isolation avancés
• matériaux de haute qualité

Assurer la durabilité et les normes modernes.

---

📍 Emplacement — Yeni Iskele

Située dans l'une des régions les plus prometteuses de Chypre-Nord:

🏖 à quelques minutes de Long Beach
🏛 à proximité de Salamis, Monastère St. Barnabas & Château de Kantara

Reconnu par Forbes comme un domaine d'investissement de premier plan.

---

🌟 Faits saillants du projet

✔ développement achevé
✔ Infrastructure complète
✔ fort potentiel locatif
✔ style de vie en station toute l'année
✔ situation côtière privilégiée

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Vacances Edelweiss Résidence offre un mélange parfait de confort, nature, et la vie de la station balnéaire méditerranéenne. 🌊✨

Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Studio
Surface, m² 57.0
Prix ​​par m², USD 1,446
Prix ​​de l'appartement, USD 82,252

Localisation sur la carte

Trikomo, Chypre du Nord

Calculateur d'hypothèque

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Durée du prêt, années
Coût de la propriété
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