Complexe résidentiel Edelweiss Holiday Residence

Résidence de vacances Edelweiss — Resort-Style Vivre à Iskele 🌴🌊

Vacances Edelweiss Résidence est un complexe résidentiel moderne qui combine l'architecture contemporaine, la construction de haute qualité, et la vie de style de station.

Le projet est terminé et offre un environnement idéal pour vivre, des vacances et des investissements.

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🏡 À propos du projet

Le développement se compose de 5 blocs résidentiels, conçus pour maximiser:

🌿 lumière naturelle et ventilation

🏡 plans fonctionnels

🌅 balcons spacieux avec vue panoramique

Tous les appartements disposent de matériaux de haute qualité et de technologies de construction modernes pour la durabilité et l'efficacité énergétique.

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🏘 Types de biens

• Studios (1+0)

• Appartements 1 chambre (1+1)

• Appartements 2 chambres (2+1)

📐 Les dimensions varient de 52 à 136 m2

Chaque unité comprend de grands balcons et des intérieurs bien conçus.

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🌴 Installations et équipements

Edelweiss offre une infrastructure complète de style resort:

🏊 piscines (~6 000 m2)

🏝 piscine de relaxation

🎢 piscines & aquapark pour enfants

🏋️ gymnase entièrement équipé

Spa, hammam et sauna

🌿 jardins aménagés et chemins de randonnée

👶 aire de jeux et mini zoo

🏫 maternelle

🍽 restaurants et bars

🍷 Gassabo Steakhouse

🍸 Sherlock Pub & Pool Bar

🛒 supermarché & détail

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🛎 Services

✔ Réception 24/7

✔ sécurité & vidéosurveillance

✔ services de ménage

✔ navette vers Long Beach

✔ taxi & services de location

🚗 parking intérieur et extérieur

Le complexe fonctionne dans un concept de résidence + hôtel.

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🏗 Qualité de la construction

• fondation en béton renforcé

• systèmes d'isolation avancés

• matériaux de haute qualité

Assurer la durabilité et les normes modernes.

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📍 Emplacement — Yeni Iskele

Située dans l'une des régions les plus prometteuses de Chypre-Nord:

🏖 à quelques minutes de Long Beach

🏛 à proximité de Salamis, Monastère St. Barnabas & Château de Kantara

Reconnu par Forbes comme un domaine d'investissement de premier plan.

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🌟 Faits saillants du projet

✔ développement achevé

✔ Infrastructure complète

✔ fort potentiel locatif

✔ style de vie en station toute l'année

✔ situation côtière privilégiée

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Vacances Edelweiss Résidence offre un mélange parfait de confort, nature, et la vie de la station balnéaire méditerranéenne. 🌊✨