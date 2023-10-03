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Турция
Жилая
Жильё с видом на море в Турции
Toroslar
69
Эсеньюрт
43
Бююкчекмедже
41
Кагытхане
41
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6 274 объекта найдено
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Вилла 9 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Sahil Mahallesi, Турция
2
5
800 м²
4
Marmara Kocaeli Başiskele'de denize 500 metre, full deniz manzaralı, kapalı ve açık otoparkl…
€2,50 млн
2
1
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, в центре города
Derekoey, Турция
2
2
150 м²
3
От владельца, без комиссии, 4 Номера + 2 Гостиные + 2 Ванные комнаты Wc + 1 Wc В Бодруме, Г…
€370,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Demirtas, Турция
5
4
245 м²
3/2
Детали резиденции Продается двухуровневая квартира 4 + 1 планировка в современном комплекс…
€252,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
2
1
70 м²
4/10
Новостройка в Мерсине, Чешмели от инвестора. ЦЕНА НИЖЕ РЫНКА!!! Новый комплекс в 200 метрах…
€54,000
1
Рекомендовать
1
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kusadasi, Турция
5
3
Aydin Kusadasi Villa duplex 200 m2 Private pool 5 rooms 4 bedrooms 4 bathrooms
€650,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
2
1
62 м²
1/15
Новый комплекс в Томюке, 400 метров от бирюзовых волн Средиземного моря. Двухкомнат…
€24,500
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
2
1
65 м²
1/15
Спешите забронировать квартиру на берегу моря 1+1 и 2+1 с чистовой отделкой да еще и в Расср…
€24,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мерсин, Турция
4
2
175 м²
1/10
Квартиры у Моря в Комплексе с Развитой Инфраструктурой в Каргыпынары, Мерсин Мерсин – портов…
€181,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мерсин, Турция
3
2
130 м²
1/12
Квартиры на Продажу в Мерсине, Турция, в Комплексе с Богатой Инфраструктурой Стильные кварти…
€130,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мерсин, Турция
2
2
85 м²
11/12
Квартиры на Продажу в Мерсине, Турция, в Комплексе с Богатой Инфраструктурой Стильные кварти…
€140,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мерсин, Турция
4
2
175 м²
1/12
Квартиры на Продажу в Мерсине, Турция, в Комплексе с Богатой Инфраструктурой Стильные кварти…
€175,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мерсин, Турция
3
1
115 м²
1/10
Квартиры у Моря в Комплексе с Развитой Инфраструктурой в Каргыпынары, Мерсин Мерсин – портов…
€135,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Elvanli, Турция
3
1
100 м²
1/15
Квартиры с Видом на Море в Чешмели, Мерсин Квартиры для продажи расположены в микрорайоне Че…
€105,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Sariyar, Турция
3
2
120 м²
1/15
Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Аквапарком в Чешмели, Мерсин Стильные квартиры в Мерс…
€130,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мерсин, Турция
2
1
66 м²
1/12
Квартиры в Благоустроенном Комплексе в Мерсине, Каргыпынары Стильные квартиры расположены в …
€68,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мерсин, Турция
3
2
107 м²
1/12
Квартиры в Благоустроенном Комплексе в Мерсине, Каргыпынары Стильные квартиры расположены в …
€107,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
2
1
65 м²
1/15
НСМ-162826 Новый комплекс в Томюке Рады Вам представить новый комплекс с собствен…
€48,000
Рекомендовать
Пентхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
6
3
574 м²
42
Квартиры в Проекте Смешанного Типа в Центре Шишли. Готовые квартиры в центре Шишли, Стамбул.…
€6,37 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Коньяалты, Турция
4
2
140 м²
3/4
Квартира рядом с удобствами и пляжем в Анталии Коньяалты Планировка квартиры состоит из 3 сп…
€849,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Алания, Турция
3
2
115 м²
Меблированная недвижимость в комплексе с бассейном у моря в Алании Меблированная квартира об…
€229,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Аланья, Турция
1
1
35 м²
4/6
Район Кестель, г. Алания. Комплекс "Аква Резиденц" Aqua Residence - новый жилой комплекс …
€110,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Аланья, Турция
2
1
65 м²
4/5
Район Оба, Аланья 1+1 в спальном районе, рядом со Средиземным морем - 200 м пешком Вся…
€145,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
4
2
110 м²
9/14
Добро пожаловать в мир уюта и свободы,всего в шаге от прибрежной гармонии! Представляем в…
€115,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
2
1
65 м²
1/15
НСМ-162835 Новый комплекс в Томюке Представляем Вашему вниманию новый комплекс с …
€49,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Altintas, Турция
2
1
50 м²
Представляем вам прекрасную возможность приобрести жилье в элитном комплексе в самом сердце …
€134,500
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
2
1
60 м²
4
Роскошная Недвижимость в Проекте Смешанного Типа с Богатой Инфраструктурой в Аланье Квартиры…
€125,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
2
1
73 м²
13
Квартиры с Видом на Принцевы Острова в Картале, Стамбул. Роскошные квартиры расположены в ра…
€193,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
3
2
141 м²
13
Квартиры с Видом на Принцевы Острова в Картале, Стамбул. Роскошные квартиры расположены в ра…
€296,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
4
2
166 м²
13
Квартиры с Видом на Принцевы Острова в Картале, Стамбул. Роскошные квартиры расположены в ра…
€357,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мерсин, Турция
3
2
90 м²
4/14
Добро пожаловать в мир уюта и свободы,всего в шаге от прибрежной гармонии! Представляем в…
€80,153
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