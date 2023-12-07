Купить жилую недвижимость в Дёшемеалты, Турция

Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Doesemealti

Жильё в Doesemealti, Турция

квартиры
54
дома
109
163 объекта найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Doesemealti, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Doesemealti, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Квартиры на продажу находится в Дошемеалти. Дошемеалти - небольшой город в регионе Анталии. …
€369,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Timondro
Языки общения: English, Deutsch
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Doesemealti, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Doesemealti, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Квартиры на продажу находится в Дошемеалти. Дошемеалти - небольшой город в регионе Анталии. …
€111,800
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Timondro
Языки общения: English, Deutsch
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Doesemealti, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Doesemealti, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Квартиры в Дёшемеалты с Возможностью Оплаты в Рассрочку Недвижимость в Анталии расположена в…
€112,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Doesemealti, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Doesemealti, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Квартиры с Гардеробной в Бутик Проекте в Дошемеалты Анталия Квартиры расположены в проекте, …
€128,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Doesemealti, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Doesemealti, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 1/2
Квартиры с Гардеробной в Бутик Проекте в Дошемеалты Анталия Квартиры расположены в проекте, …
€163,000
Оставить заявку
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка в Doesemealti, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка
Doesemealti, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Этаж 2/2
Квартиры с Гардеробной в Бутик Проекте в Дошемеалты Анталия Квартиры расположены в проекте, …
€271,000
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с балконом, с парковка в Doesemealti, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с парковка
Doesemealti, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Просторный Особняк с Идеальным Расположением в Тихом Районе Анталии Дошемеалты Отдельностоящ…
€1,12 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с подвалом в Doesemealti, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с подвалом
Doesemealti, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Квартиры на продажу находится в Дошемеалти. Дошемеалти - небольшой город в регионе Анталии. …
€127,700
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Timondro
Языки общения: English, Deutsch
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с подвалом в Doesemealti, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с подвалом
Doesemealti, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Квартиры на продажу находится в Дошемеалти. Дошемеалти - небольшой город в регионе Анталии. …
€271,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Timondro
Языки общения: English, Deutsch
Дом 4 спальни с балконом, с видеонаблюдением, с парковка в Doesemealti, Турция
Дом 4 спальни с балконом, с видеонаблюдением, с парковка
Doesemealti, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Виллы на продажу находится в Дошемеалти. Дошемеалти - небольшой город в регионе Анталии. Цен…
€1,12 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Timondro
Языки общения: English, Deutsch
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с подвалом в Doesemealti, Турция
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с подвалом
Doesemealti, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Виллы на продажу находится в Дошемеалти. Дошемеалти - небольшой город в регионе Анталии. Цен…
€531,100
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Timondro
Языки общения: English, Deutsch
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Отдельная Недвижимость с Частным Садом и Бассейном в Дошемеалты Анталия Общая площадь земель…
€529,000
Оставить заявку
Дом 4 спальни с балконом, с видеонаблюдением, с парковка в Doesemealti, Турция
Дом 4 спальни с балконом, с видеонаблюдением, с парковка
Doesemealti, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Виллы на продажу находится в Дошемеалти. Дошемеалти - небольшой город в регионе Анталии. Цен…
€862,300
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Timondro
Языки общения: English, Deutsch
Вилла 4 спальни с балконом, с парковка в Doesemealti, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с парковка
Doesemealti, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Отдельные Дома с Зимним Садом и Частным Бассейном в Дошемеалты Анталия Отдельные дома состоя…
€860,000
Оставить заявку
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с подвалом в Doesemealti, Турция
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с подвалом
Doesemealti, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Виллы на продажу находится в Дошемеалти. Дошемеалти - небольшой город в регионе Анталии. Цен…
€471,700
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Timondro
Языки общения: English, Deutsch
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Doesemealti, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Doesemealti, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Квартиры на продажу находится в Дошемеалти. Дошемеалти - небольшой город в регионе Анталии. …
€623,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Timondro
Языки общения: English, Deutsch
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Doesemealti, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Doesemealti, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Квартиры на продажу находится в Дошемеалти. Дошемеалти - небольшой город в регионе Анталии. …
€115,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Timondro
Языки общения: English, Deutsch
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 3
Недвижимость с Системой «Умный дом» в Эксклюзивном Жилом Проекте Terra Icon в Анталии Дошеме…
€621,000
Оставить заявку
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Doesemealti, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Doesemealti, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Квартиры на продажу находится в Дошемеалти. Дошемеалти - небольшой город в регионе Анталии. …
€319,400
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Timondro
Языки общения: English, Deutsch
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 3/3
Новые Квартиры в Спокойном Месте в Анталии, Дёшемеалты. Новые квартиры в Анталии находятся в…
€319,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером в Doesemealti, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером
Doesemealti, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 3
Квартиры в Рассрочку в Центре Дёшемеалты, Анталия. Квартиры в Анталии находятся в нескольких…
€85,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером в Doesemealti, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером
Doesemealti, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 3
Квартиры в Рассрочку в Центре Дёшемеалты, Анталия. Квартиры в Анталии находятся в нескольких…
€120,000
Оставить заявку
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с подвалом в Doesemealti, Турция
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с подвалом
Doesemealti, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 435 м²
Виллы на продажу находится в Дошемеалти. Дошемеалти - небольшой город в регионе Анталии. Цен…
€2,25 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Timondro
Языки общения: English, Deutsch
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой в Doesemealti, Турция
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Doesemealti, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Виллы на продажу находится в Дошемеалти. Дошемеалти - небольшой город в регионе Анталии. Цен…
€574,800
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Timondro
Языки общения: English, Deutsch
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Doesemealti, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Doesemealti, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Квартиры на продажу находится в Дошемеалти. Дошемеалти - небольшой город в регионе Анталии. …
€164,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Timondro
Языки общения: English, Deutsch
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видеонаблюдением в Doesemealti, Турция
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видеонаблюдением
Doesemealti, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Виллы на продажу находится в Дошемеалти. Дошемеалти - небольшой город в регионе Анталии. Цен…
€1,02 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Timondro
Языки общения: English, Deutsch
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Doesemealti, Турция
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Doesemealti, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 312 м²
Виллы на продажу находится в Дошемеалти. Дошемеалти - небольшой город в регионе Анталии. Цен…
€680,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Timondro
Языки общения: English, Deutsch
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с видеонаблюдением в Doesemealti, Турция
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с видеонаблюдением
Doesemealti, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Виллы на продажу находится в Дошемеалти. Дошемеалти - небольшой город в регионе Анталии. Цен…
€1,14 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Timondro
Языки общения: English, Deutsch
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с подвалом в Doesemealti, Турция
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с подвалом
Doesemealti, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Виллы на продажу находится в Дошемеалти. Дошемеалти - небольшой город в регионе Анталии. Цен…
€558,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Timondro
Языки общения: English, Deutsch
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с подвалом в Doesemealti, Турция
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с подвалом
Doesemealti, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Виллы на продажу находится в Дошемеалти. Дошемеалти - небольшой город в регионе Анталии. Цен…
€718,600
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Timondro
Языки общения: English, Deutsch
Realting.com
Перейти