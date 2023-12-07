Купить жилую недвижимость в Дёшемеалты, Турция

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Турция
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163 объекта найдено
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Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Doesemealti, Турция
4
2
200 м²
Квартиры на продажу находится в Дошемеалти. Дошемеалти - небольшой город в регионе Анталии. …
€369,500
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Timondro
Языки общения: English, Deutsch
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Doesemealti, Турция
3
2
100 м²
Квартиры на продажу находится в Дошемеалти. Дошемеалти - небольшой город в регионе Анталии. …
€111,800
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Агентство
Timondro
Языки общения: English, Deutsch
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Doesemealti, Турция
3
2
100 м²
Квартиры в Дёшемеалты с Возможностью Оплаты в Рассрочку Недвижимость в Анталии расположена в…
€112,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Doesemealti, Турция
3
2
115 м²
2
Квартиры с Гардеробной в Бутик Проекте в Дошемеалты Анталия Квартиры расположены в проекте, …
€128,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Doesemealti, Турция
3
2
115 м²
1/2
Квартиры с Гардеробной в Бутик Проекте в Дошемеалты Анталия Квартиры расположены в проекте, …
€163,000
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Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка
Doesemealti, Турция
5
3
167 м²
2/2
Квартиры с Гардеробной в Бутик Проекте в Дошемеалты Анталия Квартиры расположены в проекте, …
€271,000
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Вилла 4 спальни с балконом, с парковка
Doesemealti, Турция
5
4
400 м²
2
Просторный Особняк с Идеальным Расположением в Тихом Районе Анталии Дошемеалты Отдельностоящ…
€1,12 млн
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с подвалом
Doesemealti, Турция
3
2
115 м²
Квартиры на продажу находится в Дошемеалти. Дошемеалти - небольшой город в регионе Анталии. …
€127,700
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Timondro
Языки общения: English, Deutsch
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с подвалом
Doesemealti, Турция
5
3
167 м²
Квартиры на продажу находится в Дошемеалти. Дошемеалти - небольшой город в регионе Анталии. …
€271,500
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Timondro
Языки общения: English, Deutsch
Дом 4 спальни с балконом, с видеонаблюдением, с парковка
Doesemealti, Турция
5
4
400 м²
Виллы на продажу находится в Дошемеалти. Дошемеалти - небольшой город в регионе Анталии. Цен…
€1,12 млн
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Timondro
Языки общения: English, Deutsch
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с подвалом
Doesemealti, Турция
6
4
300 м²
Виллы на продажу находится в Дошемеалти. Дошемеалти - небольшой город в регионе Анталии. Цен…
€531,100
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Timondro
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Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
6
4
300 м²
2
Отдельная Недвижимость с Частным Садом и Бассейном в Дошемеалты Анталия Общая площадь земель…
€529,000
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Дом 4 спальни с балконом, с видеонаблюдением, с парковка
Doesemealti, Турция
5
4
400 м²
Виллы на продажу находится в Дошемеалти. Дошемеалти - небольшой город в регионе Анталии. Цен…
€862,300
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Timondro
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Вилла 4 спальни с балконом, с парковка
Doesemealti, Турция
5
4
400 м²
2
Отдельные Дома с Зимним Садом и Частным Бассейном в Дошемеалты Анталия Отдельные дома состоя…
€860,000
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Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с подвалом
Doesemealti, Турция
5
2
220 м²
Виллы на продажу находится в Дошемеалти. Дошемеалти - небольшой город в регионе Анталии. Цен…
€471,700
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Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Doesemealti, Турция
5
2
170 м²
Квартиры на продажу находится в Дошемеалти. Дошемеалти - небольшой город в регионе Анталии. …
€623,500
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Doesemealti, Турция
2
1
84 м²
Квартиры на продажу находится в Дошемеалти. Дошемеалти - небольшой город в регионе Анталии. …
€115,000
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Timondro
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Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
5
2
170 м²
3
Недвижимость с Системой «Умный дом» в Эксклюзивном Жилом Проекте Terra Icon в Анталии Дошеме…
€621,000
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Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Doesemealti, Турция
5
2
180 м²
Квартиры на продажу находится в Дошемеалти. Дошемеалти - небольшой город в регионе Анталии. …
€319,400
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Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
6
2
180 м²
3/3
Новые Квартиры в Спокойном Месте в Анталии, Дёшемеалты. Новые квартиры в Анталии находятся в…
€319,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером
Doesemealti, Турция
2
1
55 м²
3
Квартиры в Рассрочку в Центре Дёшемеалты, Анталия. Квартиры в Анталии находятся в нескольких…
€85,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером
Doesemealti, Турция
3
2
105 м²
3
Квартиры в Рассрочку в Центре Дёшемеалты, Анталия. Квартиры в Анталии находятся в нескольких…
€120,000
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Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с подвалом
Doesemealti, Турция
5
4
435 м²
Виллы на продажу находится в Дошемеалти. Дошемеалти - небольшой город в регионе Анталии. Цен…
€2,25 млн
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Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Doesemealti, Турция
6
3
380 м²
Виллы на продажу находится в Дошемеалти. Дошемеалти - небольшой город в регионе Анталии. Цен…
€574,800
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Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Doesemealti, Турция
5
3
220 м²
Квартиры на продажу находится в Дошемеалти. Дошемеалти - небольшой город в регионе Анталии. …
€164,500
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Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видеонаблюдением
Doesemealti, Турция
5
5
320 м²
Виллы на продажу находится в Дошемеалти. Дошемеалти - небольшой город в регионе Анталии. Цен…
€1,02 млн
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Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Doesemealti, Турция
5
4
312 м²
Виллы на продажу находится в Дошемеалти. Дошемеалти - небольшой город в регионе Анталии. Цен…
€680,000
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Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с видеонаблюдением
Doesemealti, Турция
6
3
271 м²
Виллы на продажу находится в Дошемеалти. Дошемеалти - небольшой город в регионе Анталии. Цен…
€1,14 млн
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Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с подвалом
Doesemealti, Турция
4
3
180 м²
Виллы на продажу находится в Дошемеалти. Дошемеалти - небольшой город в регионе Анталии. Цен…
€558,900
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Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с подвалом
Doesemealti, Турция
5
4
280 м²
Виллы на продажу находится в Дошемеалти. Дошемеалти - небольшой город в регионе Анталии. Цен…
€718,600
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