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Купить жилую недвижимость в Дёшемеалты, Турция

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102 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Biyikli, Турция
Вилла 4 комнаты
Biyikli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Меблированный отдельный дом с бассейном в Дёшемеалты, Анталия Квартал Кованлык, расположенны…
$287,639
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Вилла 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 489 м²
Виллы с видом на лес в комплексе в Дюзлерчамы, Дёшемеалты Виллы с комнатами паники расположе…
$913,324
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Квартира 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Квартира 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Этаж 2/2
$14,53 млн
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LDV InvestLDV Invest
Дом в Дёшемеалты, Турция
Дом
Дёшемеалты, Турция
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Откройте для себя очарование этой элегантной отдельно стоящей виллы, расположенной в желател…
$723,840
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Квартира 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Квартира 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Квартиры с 4 спальнями в комплексе с бассейном в Алтынкале, Дёшемеалты Квартиры в Анталии ра…
$327,178
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Вилла 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Строительство виллы, расположенной в районе Дошмеалти в Анталье, было завершено в 2025 году.…
$239,204
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Таунхаус 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Таунхаус 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 251 м²
Количество этажей 3
Роскошные виллы с сауной и зимним садом в Анталии, Алтынкале в Дёшемеалты Виллы в Анталии, р…
$521,243
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Квартира 2 комнаты в Дёшемеалты, Турция
Квартира 2 комнаты
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1/5
Новые квартиры с инвестиционным потенциалом в Анталии, Дёшемеалты, в проекте с бассейном Дёш…
$95,145
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Вилла 6 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 6 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Отдельная вилла с зимним садом и собственным бассейном в Дёшемеалты, Анталия Дёшемеалты – од…
$2,31 млн
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Квартира в Dagbeli, Турция
Квартира
Dagbeli, Турция
Площадь 408 м²
$4,07 млн
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Дом 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Дом 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Двухквартирная вилла с 4 спальнями, бассейном и зоной барбекю в Дёшемеалты, Анталия Эта сдво…
$398,857
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Вилла 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 254 м²
Количество этажей 3
$20,35 млн
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Квартира в Дёшемеалты, Турция
Квартира
Дёшемеалты, Турция
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
2 км от центра Дёшемалты и рядом со всеми социальными удобствами. Она расположена в 4 км от …
$722,821
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Вилла 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 395 м²
Количество этажей 2
$45,34 млн
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Квартира в Asagioba, Турция
Квартира
Asagioba, Турция
Площадь 680 м²
$4,65 млн
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Вилла 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Количество этажей 2
$24,19 млн
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Вилла 6 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 6 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Отдельная вилла с собственным садом в комплексе в Дёшемеалты, Анталия Вилла расположена в ох…
$517,808
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Квартира 2 комнаты в Дёшемеалты, Турция
Квартира 2 комнаты
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Мы представляем вам роскошную виллу с богатыми социальными объектами и высокой инвестиционно…
$1,73 млн
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Квартира 2 комнаты в Дёшемеалты, Турция
Квартира 2 комнаты
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 2/4
Просторная квартира с 1 спальней и видом на природу в Дёшемеалты, Анталия Квартира расположе…
$59,990
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Дом 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Дом 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 1/2
Дома в тихом и спокойном районе Алтынкале в Анталии Сблокированные дома в Анталии расположен…
$632,390
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Квартира 3 комнаты в Дёшемеалты, Турция
Квартира 3 комнаты
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/3
Здание, построенное в 2024 году, расположено в районе Дошемалти в Анталье. Квартира на перво…
$93,012
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Вилла 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 293 м²
Количество этажей 2
Вилла с 4 спальнями, собственным бассейном и садом в Дёшемеалты, Анталия Вилла расположена в…
$542,214
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Дом 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Дом 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 462 м²
Виллы с видом на лес в комплексе в Дюзлерчамы, Дёшемеалты Виллы с комнатами паники расположе…
$838,177
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Вилла 6 комнат в Ayanlar, Турция
Вилла 6 комнат
Ayanlar, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
ЦенаВилла, 5+1Этаж: 1, , 250m², €956,989
$1,10 млн
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Квартира 1 комната в Дёшемеалты, Турция
Квартира 1 комната
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 385 м²
$612,573
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Квартира 2 комнаты в Дёшемеалты, Турция
Квартира 2 комнаты
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 3
Здание было построено в июне 2024 года в районе Анталии/Дошемеалты. Квартира, которая значит…
$109,933
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Вилла 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
Просторные виллы с собственным бассейном в Анталии в районе Дёшемеалты Просторные виллы расп…
$1,00 млн
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Вилла 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
Отдельная вилла с 4 спальнями, садом и бассейном в Анталии с видом на горы Дёшемеалты — это …
$752,626
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Квартира 1 комната в Дёшемеалты, Турция
Квартира 1 комната
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 296 м²
Расположенный в восходящей звезде Стамбула, округ Картал, остров Мечты увеличивает ценность …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Дёшемеалты, Турция
Квартира 2 комнаты
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 6
Площадь 390 м²
$1,02 млн
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