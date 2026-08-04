  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. TEKCE Real Estate

TEKCE Real Estate

Турция, Муратпаша
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2004
На платформе
На платформе
3 года
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Svenska, Portugues, Hungarian, Türkçe, 简体中文, Dutch
Веб-сайт
Веб-сайт
tekce.com
Время работы
Открыто сейчас
Мы в соцсетях
Об агентстве

TEKCE гордится тем, что помогла тысячам покупателей и имеет репутацию надежной компании, соблюдающей долгосрочные обязательства перед клиентами. Ежегодно более 1500 довольных покупателей приобретают жилье с помощью TEKCE.

TEKCE – ведущая компания по недвижимости, работающая в Испании, Турции, на Северном Кипре, в Швеции и Объединенных Арабских Эмиратах. На сегодняшний день у компании 20 офисов: в Испании (Малага, Аликанте), в Турции в Анталье (Лара, Коньяалты, Дёшемеалты, Белек, Аланья), Стамбуле (Джевизлибаа, Гёзтепе), Мугле (Бодрум, Фетхие), Мерсине, Анкаре, Измире, Бурсе, Ялове, Трабзоне, на Северном Кипре (Гирне), в Швеции (Стокгольм) и в ОАЭ (Дубай). TEKCE – профессиональное агентство недвижимости, ориентированное на интересы клиента. Квалифицированная команда ведет свою работу на более чем 30 языках. Работа всех сотрудников направлена на то, чтобы клиент остался доволен на все 100%. Цель TEKCE – стать ведущей глобальной платформой недвижимости во всем мире.

Услуги

Будучи компанией, работающей по принципу одного окна, TEKCE предоставляет комплексные услуги до и после продажи:

  • Гарантия лучшей цены
  • Обслуживание на вашем языке (более 30 языков на выбор)
  • Онлайн-показы недвижимости с помощью Teleproperty
  • Консультационная поддержка (открытие счета в банке, получение налогового номера, юридическое сопровождение)
  • Помощь в получении ВНЖ и гражданства за инвестиции
  • Надежные международные денежные переводы
  • Послепродажный сервис (меблировка, страхование, подключение комм. услуг и пр.)
  • Управление недвижимостью
Наши партнеры
2 агента 3 агентства
Новостройки
Смотреть все 285 новостроек
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Марбелья, Испания
от
$998,327
Год сдачи 2029
Роскошные и стильные квартиры в гармонии с природой в Марбелье, Малага Марбелья – одно из самых привлекательных мест Европы в провинции Малага на побережье Коста-дель-Соль, где сочетаются средиземноморский образ жизни, космополитичная атмосфера и природная красота. Благодаря мягкому климату,…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Показать все Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Гуардамар, Испания
от
$290,425
Год сдачи 2026
Современные квартиры с 2, 3 спальнями и общим бассейном в Гуардамар-дель-Сегура Эти современные квартиры, находящиеся недалеко от живописных соленых озер Ла-Мата в Гуардамар-дель-Сегура, являются частью нового этапа известного жилого комплекса Эль-Расо, расположенного в потрясающем южном рег…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в комплексе на побережье в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в комплексе на побережье в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в комплексе на побережье в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в комплексе на побережье в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в комплексе на побережье в Чешме
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в комплексе на побережье в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в комплексе на побережье в Чешме
Чешме, Турция
от
$802,940
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Квартиры с панорамным видом на море в комплексе в Чешме, Измир Чешме, расположенный в западной части Турции, известен как популярное место для отдыха, славящееся своим чистым воздухом и пляжами, удостоенными голубого флага. Благодаря своей природной красоте, многочисленным ресторанам, уникал…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Вилла Просторные виллы в стиле Lamborghini в Бенаависе
Вилла Просторные виллы в стиле Lamborghini в Бенаависе
Вилла Просторные виллы в стиле Lamborghini в Бенаависе
Вилла Просторные виллы в стиле Lamborghini в Бенаависе
Вилла Просторные виллы в стиле Lamborghini в Бенаависе
Показать все Вилла Просторные виллы в стиле Lamborghini в Бенаависе
Вилла Просторные виллы в стиле Lamborghini в Бенаависе
Benahavis, Испания
от
$12,96 млн
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Отдельные виллы в стиле Lamborghini в Бенаависе, Коста-дель-Соль Виллы расположены в престижном районе Бенаавис на Коста-дель-Соль, Малага, который считается одним из самых эксклюзивных мест не только региона, но и всей Испании. Бенаавис привлекает своим мягким климатом, красивыми песчаными …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Показать все Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Торревьеха, Испания
от
$328,010
Год сдачи 2026
Квартиры с 2 и 3 спальнями, садом или солярием в Агуас-Нуэвас, Торревьеха Современные квартиры расположены в престижном районе Агуас-Нуэвас в Торревьехе и предлагают идеальное сочетание комфорта и близости к морю. Этот район известен круглогодичными удобствами, красивой береговой линией и ра…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
1 2 3
Квартиры
Смотреть все 5 338 объектов
Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/14
Меблированные смарт-квартиры в Al Jaddaf Waterfront, Дубай. Инвестируйте в полностью меблиро…
$252,789
Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 7
Меблированные квартиры курортного типа в Дубае. Полностью меблированные квартиры в районе Du…
$257,406
Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 6/21
Современные жилые квартиры в Dubai Sports City. Современные квартиры в Dubai Sports City отл…
$170,835
Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Апартаменты с крытым бассейном в 2 км от пляжа в Фуэнхироле. Апартаменты в Фуэнхироле, Коста…
$1,12 млн
Дома
Смотреть все 1 473 объекта
Вилла 7 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 7 комнат
Муратпаша
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 329 м²
Количество этажей 3
5-спальные виллы в бутик-комплексе в Гюзельбаге, Анталия. Эти виллы в Анталии располагают со…
$1,43 млн
Таунхаус 4 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Рас-эль-Хайма
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 253 м²
Количество этажей 2
Меблированные смарт-квартиры в Al Jaddaf Waterfront, Дубай. Инвестируйте в полностью меблиро…
$1,04 млн
Дуплекс 4 комнаты в Малтепе, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Малтепе
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 5
Апартаменты в центре недалеко от побережья в Стамбуле. Апартаменты в районе Мальтепе, Стамбу…
$355,324
Таунхаус 5 комнат в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Таунхаус 5 комнат
Рас-эль-Хайма
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 325 м²
Количество этажей 2
Меблированные смарт-квартиры в Al Jaddaf Waterfront, Дубай. Инвестируйте в полностью меблиро…
$1,34 млн
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 147 объектов
Офис 50 м² в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Офис 50 м²
Girne Belediyesi
Площадь 50 м²
Этаж 2/2
Офисы с видом на море на главной дороге в Гирне, Северный Кипр. Эти офисы в Гирне, Северный …
$186,537
Офис 57 м² в Аташехир, Турция
Офис 57 м²
Аташехир
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 14
Высокодоходные коммерческие помещения в Стамбуле в престижном районе Аташехир Эти офисы и ма…
$278,030
Магазин 163 м² в Konak, Турция
Магазин 163 м²
Konak
Площадь 163 м²
Этаж 1/38
Коммерческая недвижимость на главной улице в многофункциональном комплексе в Измире, Конак К…
$961,160
Магазин 1 500 м² в Муратпаша, Турция
Магазин 1 500 м²
Муратпаша
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 3
Магазины под единым свидетельством о праве собственности в Анталье. Эти три коммерческих пом…
$2,01 млн
Земельные участки
Смотреть все 33 объекта
Участок земли в Ориуэла, Испания
Участок земли
Ориуэла
Площадь 894 м²
Меблированные смарт-квартиры в Al Jaddaf Waterfront, Дубай. Инвестируйте в полностью меблиро…
$773,373
Участок земли в Муратпаша, Турция
Участок земли
Муратпаша
Площадь 7 880 м²
Количество этажей 6
Земельный участок под коммерческую застройку рядом с бульваром Гази в районе Муратпаша, Анта…
$8,04 млн
Участок земли в Бодрум, Турция
Участок земли
Бодрум
Площадь 30 000 м²
Земельный участок рядом с пляжем в Бодруме, Гюмюшлюк, подходящий для строительства отдельной…
$6,97 млн
Участок земли в Коньяалты, Турция
Участок земли
Коньяалты
Площадь 317 м²
Количество этажей 2
Земельный участок 317 м² с разрешением на строительство в деревне Чагларджа в Анталии, Конья…
$32,363
Наши агенты в Турции
Anastasia Akay
Anastasia Akay
7 033 объекта
İhsan Erol
İhsan Erol
Агентства рядом
Mercury Group
Турция, Махмутлар
Жилая недвижимость 18 Долгосрочная аренда 2 Краткосрочная аренда 1
Оставить заявку
Kinaci Property
Турция, Яйлалы
Новостройки 1 Жилая недвижимость 79
Kınaci Group Constructıon Мы группа компаний с опытом работы в строительном сегменте и риэлторской деятельности — 30 лет. До 2021 года было построено и успешно реализовано многочисленное количество объектов недвижимости. Kınaci Group  имеет партнерские отношения с ведущими турецкими…
Оставить заявку
Realty World Alanya
Турция, Аланья
Жилая недвижимость 2
Realty World – наиболее динамично развивающееся агентство недвижимости США, основанное в 1973 году. На данный момент объем инвестиций компании составляет 1,5 миллиарда долларов США и направлены на продвижение бренда и ежегодный 30%-ный рост агентства. В 2005 году агентство Realty World откр…
Оставить заявку
EOS Turkey Property
Турция, Мраморноморский регион
Новостройки 27
Первый принцип EOS TURKEY PROPERTY — профессионализм и полный спектр услуг. Наш сервис начинается с первой секунды контакта инвестора и будет продолжаться постоянно. В нашей истории на рынке недвижимости Турции были совершены сделки на более чем 300 миллионов $ с зарубежными инвесторами из р…
Оставить заявку
Properties Sector
Турция, Мраморноморский регион
Год основания компании 2018
Жилая недвижимость 2
Мы — ведущая команда, специализирующаяся на рекламе и маркетинге недвижимости. Мы помогаем своим клиентам купить и продать недвижимость в Турции за короткий срок и с минимальными усилиями. Мы предоставляем все рекламные и маркетинговые услуги и показываем все объекты ареды и продажи на нашем…
Оставить заявку
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти