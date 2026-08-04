TEKCE Real Estate

Об агентстве

TEKCE гордится тем, что помогла тысячам покупателей и имеет репутацию надежной компании, соблюдающей долгосрочные обязательства перед клиентами. Ежегодно более 1500 довольных покупателей приобретают жилье с помощью TEKCE.

TEKCE – ведущая компания по недвижимости, работающая в Испании, Турции, на Северном Кипре, в Швеции и Объединенных Арабских Эмиратах. На сегодняшний день у компании 20 офисов: в Испании (Малага, Аликанте), в Турции в Анталье (Лара, Коньяалты, Дёшемеалты, Белек, Аланья), Стамбуле (Джевизлибаа, Гёзтепе), Мугле (Бодрум, Фетхие), Мерсине, Анкаре, Измире, Бурсе, Ялове, Трабзоне, на Северном Кипре (Гирне), в Швеции (Стокгольм) и в ОАЭ (Дубай). TEKCE – профессиональное агентство недвижимости, ориентированное на интересы клиента. Квалифицированная команда ведет свою работу на более чем 30 языках. Работа всех сотрудников направлена на то, чтобы клиент остался доволен на все 100%. Цель TEKCE – стать ведущей глобальной платформой недвижимости во всем мире.