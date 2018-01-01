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Tropicana Complex

Didim, Турция
от
€235,000
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49 1
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О комплексе

Удивительный Вид на море Дуплекс Для Продажи в Акбуке – Потрясающий Второй Дом в Турции

Потрясающий вид на море Дуплекс Продажа в Акбуке – 4 спальня дуплекс квартира на продажу на красивом комплексе в Акбуке.

Акбук продолжает оставаться восходящей звездой рынка недвижимости каждый день в регионе Дидим с его воздухом, морем, пляжем, гаванью Акбук и плановой системой расселения. Это место предпочитают те, кто хочет послушать тишину зеленого и синего цвета в популярных местах, таких как Сапли Ада, Сахте Сеннет и залив Казикли. Акбук является домом для популярных отелей, курортов, баров, ресторанов и оборудованных пляжных мероприятий.

Расположен на хребте холмов Акбук в эксклюзивном комплексе с панорамным видом на море. Вы сможете жить мирной и безопасной жизнью со своей семьей вдали от толп города с видом на море и природу. Идеально подходит как для отдыха, так и для круглогодичного дома.  В этом регионе, который сохраняет свою естественность с меньшим количеством строительства, у вас будет возможность жить здоровым образом с его сосновыми лесами и горными пейзажами и большим количеством насыщенного кислородом воздуха.

Когда вы входите в идеальную 4-комнатную квартиру, длинный коридор и глянцевая серая напольная плитка приветствуют вас. Есть роскошная и стильно оформленная семейная ванная комната с душевыми шкафами, напольной и настенной керамикой, душевой кабиной, подготовленной из качественных материалов и первоклассного мастерства.  Через длинный коридор есть гостиная и кухня открытой планировки. Кухонная зона L-образной формы находится на правой стороне просторного салона.  Большие раздвижные двери гостиной открываются на балкон очень хорошего размера с потрясающим видом на море и бассейн. Вы можете легко создать зону, где можно поесть и позагорать на балконе. На этом этаже вы также найдете большую спальню хорошего размера.

На этаже grouund вы найдете 3 большие спальни все двойной размер и еще одна семейная ванная комната. Главная спальня снова имеет выход на большой балкон с потрясающим видом на море и бассейн.

В комплексе есть большой общий бассейн, огромная общая терраса для принятия солнечных ванн, большой общий сад, 24/7 CCTV. Он находится в 2 км от пляжа и центра города. Просторные потрясающие двухуровневые апартаменты предлагаются рынку недвижимости полностью меблированными и готовыми к заселению.

Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС 

ОБ АКБУКЕ
Акбук - одна из скрытых жемчужин Турции, расположенная на юго-западном побережье Эгейского моря. Город прекрасно расположен в красивом заливе, окруженном защищенными сосновыми лесами и оливковыми рощами. Акбук - это небольшой город, который продолжает развиваться благодаря тщательному планированию и имеет удивительный залив, где вы можете слушать тишину и наблюдать закат. Это всего в 20 минутах езды от хорошо известного курорта Алтинкум, и менее чем в 90 минутах езды от аэропорта Бодрум.

Акбук также имеет самое высокое соотношение кислорода и самую низкую влажность в Турции. Это сделало бы Акбук идеальным местом для покупки недвижимости для людей, страдающих от проблем со здоровьем, таких как астма, ревматизм и диабет. Как рекомендует врач, живу в районе Акбук. Вид на море и горы, окружающие Акбук, захватывает дух, а морской бриз и мягкие песчаные пляжи идеально подходят для жаркого летнего дня. В сочетании с доступной местной кухней и непрекращающимся гостеприимством местных жителей, Акбук оставит неизгладимое впечатление у тех, кто посещает.


БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Лодочные прогулки, подводное плавание,
Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта.

МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты.
Местный Пазар поставляет свежие продукты.
Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе.
Пляжные клубы для вашего отдыха.
Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства.
Надежный сервис такси.
Частое недорогое местное автобусное сообщение.

НАБЛЮДЕНИЕ

Храм Аполлона
Древний город милет
Дом Девы Мери
Эфес

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
3
Местонахождение новостройки
Didim, Турция

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Tropicana Complex
Didim, Турция
от
€235,000
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