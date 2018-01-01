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Sun Complex

Didim, Турция
от
€185,000
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51 1
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О комплексе

4-Спальня Полностью меблированная Двухуровневая Квартира-600m до пляжа в Дидиме. 

Дидим, который был маленьким полуостровом Эгейского моря, в прошлом был небольшой рыбацкой деревней и изо дня в день становился большим городом отдыха с его мирным, традиционная и веселая ночная жизнь с живой атмосферой.

Эта доступная двухкомнатная квартира с 4 спальнями на продажу расположена в красивом комплексе в Дидиме на береговой линии Эгейского моря в западной Турции, всего в 600 метрах от песчаных пляжей популярного курорта Алтинкум. Идеальная недвижимость для продажи в Дидим Алтинкум. Алтинкум также известен своей доступной ценой и является идеальным местом для инвестиций в Турцию для тех, кто ищет соотношение цены и качества.

Когда вы войдете в этот красивый комплекс с бассейном и охраной, вы увидите большую общую солнечную террасу, которая весь день является солнечной ловушкой, ландшафтную зону, украшенную деревьями и цветами. Крыша дуплекс 4 спальня квартира на продажу, кухня отдельно от гостиной. Кухня большая и имеет выход на балкон. Кухонные шкафы новые, холодильник, посудомоечная машина и плита в продаже со всеми белыми товарами. На кухне также есть обеденная зона с кухонным столом и стульями для табурета.

Спальни большие, просторные и светлые, оптимальные для выражения всех видов дизайна интерьера. Вы можете легко пройти из коридора нижнего и верхнего этажей в комнаты по хорошо освещенной лестнице. Керамика в 2 ванных комнатах, душевой кабине и ванных шкафах недавно подготовлены. Вы можете как загорать, так и ужинать, наблюдая за видом на город с террасы двухуровневой квартиры с 4 спальнями. На террасе есть зона для барбекю и большой зонт на террасе. В гостиной есть гостиная и столовая. Двухуровневая квартира на крыше с 180 квадратными метрами жилой площади продается с мебелью, в 600 метрах от моря, в комплексе с бассейном и тренажерным залом.

Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.

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ОБ АЛТИНКУМЕ
Приехав на курорт Алтинкум, вы сразу увидите, откуда он получил свое название. Алтинкум означает золотые пески и имеет несколько великолепных песчаных пляжей, которые мягко укрываются в теплом Эгейском море .Расположенный примерно в 70 км от аэропорта Бодрума, этот и будущий курорт имеет все, чтобы предложить отдыхающему или жителю, сохраняя при этом свое определенное турецкое чувство.

Altinkum расположен между двумя Международными Аэропортами для легкого доступа и окружен береговой линией протяженностью 55 км/34 мили, пляжами с Голубым флагом и широко распространенным английским языком. Дидим - оживленный и популярный курорт на побережье Эгейского моря с его прекрасными золотыми пляжами.
Климат сказочный в период с апреля по октябрь, там круглый год растет экс-патриотское сообщество, и правительство поддерживает туризм в этом районе путем постоянного улучшения местной инфраструктуры, такой как предоставление пешеходных дорожек на пляже, новых дорог, дренажа и общественных зданий.

Новый D-Marin, построенный к западу от Алтинкума, является крупнейшей пристанью на побережье Эгейского моря. Включить швартовку для 623 яхт, торгового центра, таможня и вертолетный порт создали повышенный интерес в этом районе и продолжают повышать цены на землю и недвижимость, что делает это идеальным временем для покупки в районах Дидим , Алтинкум и Акбук.

БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Лодочные прогулки, подводное плавание,
Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта.

МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты.
Местный Пазар поставляет свежие продукты.
Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе.
Пляжные клубы для вашего отдыха.
Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства.
Надежный сервис такси.
Частое недорогое местное автобусное сообщение.

НАБЛЮДЕНИЕ

Храм Аполлона
Древний город милет
Дом Девы Мери
Эфес

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
3
Местонахождение новостройки
Didim, Турция

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Sun Complex
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от
€185,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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