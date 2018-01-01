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Bodrum Residence

Didim, Турция
от
€750,000
;
31
Описание Описание
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О комплексе

Великолепный проект апартаментов в Ортакенте, окруженный завораживающими красотами Бодрума. Роскошная и комфортная жизнь в Бодруме. Он находится в нескольких минутах ходьбы от торгового центра, государственной больницы, аптеки, медицинского центра, школы, рынка, уличного рынка и базара.

Есть квартира, предлагаемая для продажи с вариантами 1+1 и 2+1. Преимуществом этих апартаментов является панорамная природа и вид на море. Вы будете наблюдать великолепный вид из окна вашего дома в течение всего дня. Имеется удобная и безопасная открытая парковка. Имеет общий бассейн и большую озеленяющую территорию.

Особенности;

– Системы умного дома

– Общий Бассейн

– Lift

– Open Car Park

– Тепло, Звук и Водяная Изоляция

– Автоматическое Окно Открытия и Закрытия

– Стальной Сейф в каждой Квартире

– LED Осветительная Система

– Система Кондиционирования Воздуха

– Напольная Отопительная Установка

– Независимое Центральное ТВ и Интернет в каждом номере

– Системы Безопасности и Камеры

– Большие Ландшафтные Районы

-Природа и Вид на море

Цены на недвижимость и наличие

Эта новая роскошная недвижимость предлагается рынку недвижимости Бодрума без мебели и готовности, с инфраструктурой, соответствующей следующим системам, центральному отоплению, кондиционерам, и солнечная горячая вода, в то время как все установлены.

В целом, новая роскошная недвижимость в Бодруме, идеально подходящая для отдыха, идеально подходящая и расположенная для спокойного круглогодичного проживания или идеальной инвестиционной недвижимости в Бодруме, в нескольких минутах ходьбы от удобств, легкий доступ к центру города, пляжам и всем районам Бодрума.

Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС 

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Огороженная территория
  • Паркинг
Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
2
Местонахождение новостройки
Didim, Турция

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Bodrum Residence
Didim, Турция
от
€750,000
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