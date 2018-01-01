Bodrum Residence

Великолепный проект апартаментов в Ортакенте, окруженный завораживающими красотами Бодрума. Роскошная и комфортная жизнь в Бодруме. Он находится в нескольких минутах ходьбы от торгового центра, государственной больницы, аптеки, медицинского центра, школы, рынка, уличного рынка и базара.
Есть квартира, предлагаемая для продажи с вариантами 1+1 и 2+1. Преимуществом этих апартаментов является панорамная природа и вид на море. Вы будете наблюдать великолепный вид из окна вашего дома в течение всего дня. Имеется удобная и безопасная открытая парковка. Имеет общий бассейн и большую озеленяющую территорию.
Особенности;
– Системы умного дома
– Общий Бассейн
– Lift
– Open Car Park
– Тепло, Звук и Водяная Изоляция
– Автоматическое Окно Открытия и Закрытия
– Стальной Сейф в каждой Квартире
– LED Осветительная Система
– Система Кондиционирования Воздуха
– Напольная Отопительная Установка
– Независимое Центральное ТВ и Интернет в каждом номере
– Системы Безопасности и Камеры
– Большие Ландшафтные Районы
-Природа и Вид на море
Цены на недвижимость и наличие
Эта новая роскошная недвижимость предлагается рынку недвижимости Бодрума без мебели и готовности, с инфраструктурой, соответствующей следующим системам, центральному отоплению, кондиционерам, и солнечная горячая вода, в то время как все установлены.
В целом, новая роскошная недвижимость в Бодруме, идеально подходящая для отдыха, идеально подходящая и расположенная для спокойного круглогодичного проживания или идеальной инвестиционной недвижимости в Бодруме, в нескольких минутах ходьбы от удобств, легкий доступ к центру города, пляжам и всем районам Бодрума.
Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…
С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.
ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС