Clower Complex

Продается двухкомнатная квартира с 3 спальнями в Дидиме, красивой береговой линии Эгейского моря на западе Турции, недалеко от популярного курорта Алтинкум всего в 3 км. Идеальный семейный дом для пляжного отдыха или инвестиции в Altinkum, Didim.

Алтинкум имеет хороший пляж, множество мероприятий и интересных археологических памятников поблизости. Курорт пережил массовое развитие в последние годы и особенно популярен среди покупателей, ищущих самую доступную недвижимость, будь то апартаменты или доступные виллы. Дидим, который был маленьким полуостровом Эгейского моря, в прошлом был небольшой рыбацкой деревней и изо дня в день становился большим городом отдыха с его мирным, традиционная и веселая ночная жизнь с живой атмосферой.

Алтинкум также известен своей доступной ценой и является идеальным местом для инвестиций в Турцию для тех, кто ищет соотношение цены и качества.

Полностью меблированная квартира с 3 спальнями имеет гостиную и кухню открытой планировки и полностью оборудованную семейную ванную комнату, она расположена в популярном районе в Алтинкуме. Спальни все просторные и светлые. Он имеет хороший балкон с видом на улицу. Он находится в центре города, недалеко от супермаркетов, магазинов locasl, открытого базара и всех других удобств в нескольких минутах ходьбы.

Частный комплекс, в нескольких минутах ходьбы от пристани для яхт в районе Эфелер, является безопасным, имеет большой бассейн, камелии и детская площадка. На продажу предлагается великолепная двухкомнатная квартира с 3 спальнями с сауной и полностью меблированной. Есть 1 семейная ванная комната, 1 сауна и 1 ванная комната.В двухэтажных апартаментах на 2 этажа есть 3 спальни, 2 ванные комнаты и 1 балкон на первом этаже. На верхнем этаже есть открытая кухня, гостиная, сауна, 1 ванная комната и терраса.Меблированные полезны и в хорошем состоянии. Он находится в нескольких минутах ходьбы от рынков, ресторанов, кафе, местных рынков, медицинских центров и школ и в 3,5 км от пляжа Алтинкум.

Дидим был очень популярным курортом в течение ряда лет, с множеством курортов, расположенных на берегах полуострова, небольшими традиционными рыбацкими деревнями до элитных яхтенных курортов, главным центром района является Дидим Алтинкум, который обладает прекрасным космополитическим чувством.

Центр Дидима вращается вокруг пристани, которая выложена космополитическими барами, эксклюзивными качественными ресторанами и традиционными магазинами, за которыми наблюдает доминирование древнего храма Аполлона.

В целом, идеальный дом для семейного отдыха, круглогодичный дом или идеальная низкобюджетная инвестиционная недвижимость в Дидиме, предлагая отличное расположение со всеми удобствами, легкий доступ к другим районам и общий бассейн.

Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.

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ОБ АЛТИНКУМЕ

Приехав на курорт Алтинкум, вы сразу увидите, откуда он получил свое название. Алтинкум означает золотые пески и имеет несколько великолепных песчаных пляжей, которые мягко укрываются в теплом Эгейском море .Расположенный примерно в 70 км от аэропорта Бодрума, этот и будущий курорт имеет все, чтобы предложить отдыхающему или жителю, сохраняя при этом свое определенное турецкое чувство.



Altinkum расположен между двумя Международными Аэропортами для легкого доступа и окружен береговой линией протяженностью 55 км/34 мили, пляжами с Голубым флагом и широко распространенным английским языком. Дидим - оживленный и популярный курорт на побережье Эгейского моря с его прекрасными золотыми пляжами.

Климат сказочный в период с апреля по октябрь, там круглый год растет экс-патриотское сообщество, и правительство поддерживает туризм в этом районе путем постоянного улучшения местной инфраструктуры, такой как предоставление пешеходных дорожек на пляже, новых дорог, дренажа и общественных зданий.



Новый D-Marin, построенный к западу от Алтинкума, является крупнейшей пристанью на побережье Эгейского моря. Включить швартовку для 623 яхт, торгового центра, таможня и вертолетный порт создали повышенный интерес в этом районе и продолжают повышать цены на землю и недвижимость, что делает это идеальным временем для покупки в районах Дидим , Алтинкум и Акбук.



БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Лодочные прогулки, подводное плавание,

Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта.



МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты.

Местный Пазар поставляет свежие продукты.

Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе.

Пляжные клубы для вашего отдыха.

Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства.

Надежный сервис такси.

Частое недорогое местное автобусное сообщение.



НАБЛЮДЕНИЕ



Храм Аполлона

Древний город милет

Дом Девы Мери

Эфес



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