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Pine Apartments

Didim, Турция
от
€135,500
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33 1
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О комплексе

Продается 3-комнатная квартира в Алтинкуме, красивая береговая линия Эгейского моря на западе Турции, недалеко от популярного курорта Алтинкум всего в 1 км. Идеальный семейный дом для пляжного отдыха на продажу в Алтинкуме, Дидим.

Алтинкум имеет хороший пляж, множество мероприятий и интересных археологических памятников поблизости. Курорт пережил массовое развитие в последние годы и особенно популярен среди покупателей, ищущих самую доступную недвижимость, будь то апартаменты или доступные виллы. Дидим, который был маленьким полуостровом Эгейского моря, в прошлом был небольшой рыбацкой деревней и изо дня в день становился большим городом отдыха с его мирным, традиционная и веселая ночная жизнь с живой атмосферой.

Алтинкум также известен своей доступной ценой и является идеальным местом для инвестиций в Турцию для тех, кто ищет соотношение цены и качества.

Полностью меблированная квартира с 3 спальнями имеет гостиную и кухню открытой планировки и полностью оборудованную семейную ванную комнату, она расположена в популярном районе в Алтинкуме. Спальни все просторные и светлые. Он имеет хороший балкон с видом на улицу. Он находится в центре города, недалеко от супермаркетов, магазинов locasl, открытого базара и всех других удобств в нескольких минутах ходьбы.

Все-все доступные, просторные апартаменты Didim идеально подходят для семейного отдыха, идеально подходят для круглогодичного проживания или инвестиций в Didim, пешая прогулка до местных удобств и общественного транспорта для легкого доступа к пляжам, курортному центру и другим районам, а также с прекрасным видом на природу.

Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.

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ОБ АЛТИНКУМЕ
Приехав на курорт Алтинкум, вы сразу увидите, откуда он получил свое название. Алтинкум означает золотые пески и имеет несколько великолепных песчаных пляжей, которые мягко укрываются в теплом Эгейском море .Расположенный примерно в 70 км от аэропорта Бодрума, этот и будущий курорт имеет все, чтобы предложить отдыхающему или жителю, сохраняя при этом свое определенное турецкое чувство.

Altinkum расположен между двумя Международными Аэропортами для легкого доступа и окружен береговой линией протяженностью 55 км/34 мили, пляжами с Голубым флагом и широко распространенным английским языком. Дидим - оживленный и популярный курорт на побережье Эгейского моря с его прекрасными золотыми пляжами.
Климат сказочный в период с апреля по октябрь, там круглый год растет экс-патриотское сообщество, и правительство поддерживает туризм в этом районе путем постоянного улучшения местной инфраструктуры, такой как предоставление пешеходных дорожек на пляже, новых дорог, дренажа и общественных зданий.

Новый D-Marin, построенный к западу от Алтинкума, является крупнейшей пристанью на побережье Эгейского моря. Включить швартовку для 623 яхт, торгового центра, таможня и вертолетный порт создали повышенный интерес в этом районе и продолжают повышать цены на землю и недвижимость, что делает это идеальным временем для покупки в районах Дидим , Алтинкум и Акбук.

БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Лодочные прогулки, подводное плавание,
Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта.

МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты.
Местный Пазар поставляет свежие продукты.
Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе.
Пляжные клубы для вашего отдыха.
Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства.
Надежный сервис такси.
Частое недорогое местное автобусное сообщение.

НАБЛЮДЕНИЕ

Храм Аполлона
Древний город милет
Дом Девы Мери
Эфес

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС

Дополнительно

  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
3
Местонахождение новостройки
Didim, Турция

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Pine Apartments
Didim, Турция
от
€135,500
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