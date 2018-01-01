Royal Marina Complex

Дом для семейного отдыха на продажу в Дидиме. Двухкомнатная квартира с 2 спальнями расположена в одном из самых популярных комплексов Алтинкума, окруженная стенами и закрытая для конфиденциальности и безопасности, с отличными удобствами на месте, которые включают большой общий бассейн, мелкую детскую секцию, разделенные через очень удобные кафе-бары у бассейна, где подают прохладные безалкогольные и алкогольные напитки и закуски в течение дня, детям также предлагается игровая площадка на открытом воздухе и комната для игр в помещении, так им никогда не будет скучно.

Altinkum предлагает широкий выбор местных удобств в нескольких минутах ходьбы, несколько супермаркетов, множество ресторанов, баров, различных магазинов и многое другое, наряду с местным районом также предоставляются школы и медицинские клиники, что является отличным центральным районом для праздников и круглогодичного проживания.

Двухуровневая квартира является частью давно существующего жилого комплекса, обнесена стеной и закрыта общим бассейном и детским бассейном. Тем не менее, вы также можете легко добраться до пляжа в течение десяти минут, чтобы искупаться в чистом Эгейском море.

Комплекс вмещает несколько довольно больших многоквартирных домов пяти этажей, все они окружены ухоженными ландшафтными садами с различными очень аккуратно подстриженными почти топиариями, пальмами, газоны и различные другие кустарники цветущие растения, сам комплекс окружен большими открытыми зелеными ландшафтами для спокойного отдыха.

В целом, идеальный дом для семейного отдыха, круглогодичный дом или идеальная инвестиционная недвижимость на продажу в Дидиме, предлагающая отличное расположение со всеми удобствами и пляжем в пределах 600 м, легкий доступ к другим областям и общий бассейн.

Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.

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ОБ АЛТИНКУМЕ

Приехав на курорт Алтинкум, вы сразу увидите, откуда он получил свое название. Алтинкум означает золотые пески и имеет несколько великолепных песчаных пляжей, которые мягко укрываются в теплом Эгейском море .Расположенный примерно в 70 км от аэропорта Бодрума, этот и будущий курорт имеет все, чтобы предложить отдыхающему или жителю, сохраняя при этом свое определенное турецкое чувство.



Altinkum расположен между двумя Международными Аэропортами для легкого доступа и окружен береговой линией протяженностью 55 км/34 мили, пляжами с Голубым флагом и широко распространенным английским языком. Дидим - оживленный и популярный курорт на побережье Эгейского моря с его прекрасными золотыми пляжами.

Климат сказочный в период с апреля по октябрь, там круглый год растет экс-патриотское сообщество, и правительство поддерживает туризм в этом районе путем постоянного улучшения местной инфраструктуры, такой как предоставление пешеходных дорожек на пляже, новых дорог, дренажа и общественных зданий.



Новый D-Marin, построенный к западу от Алтинкума, является крупнейшей пристанью на побережье Эгейского моря. Включить швартовку для 623 яхт, торгового центра, таможня и вертолетный порт создали повышенный интерес в этом районе и продолжают повышать цены на землю и недвижимость, что делает это идеальным временем для покупки в районах Дидим , Алтинкум и Акбук.



БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Лодочные прогулки, подводное плавание,

Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта.



МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты.

Местный Пазар поставляет свежие продукты.

Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе.

Пляжные клубы для вашего отдыха.

Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства.

Надежный сервис такси.

Частое недорогое местное автобусное сообщение.



НАБЛЮДЕНИЕ



Храм Аполлона

Древний город милет

Дом Девы Мери

Эфес



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