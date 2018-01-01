Ekiz Complex

Просторные 3-комнатные апартаменты на продажу в комплексе с большим общим бассейном, расположенным в центральном месте между улицей Эге и Марина Роуд, где вы можете найти множество супермаркетов, местные магазины, кафе и ресторан, а также открытый пазар.. Он также находится недалеко от маршрута микроавтобуса.

Дидим был очень популярным курортом в течение ряда лет, с множеством курортов, расположенных на берегах полуострова, небольшими традиционными рыбацкими деревнями до элитных яхтенных курортов, главным центром района является Дидим Алтинкум, который обладает прекрасным космополитическим чувством.

Центр Дидима вращается вокруг пристани, которая выложена космополитическими барами, эксклюзивными качественными ресторанами и традиционными магазинами, за которыми наблюдает доминирование древнего храма Аполлона.

Этот бутик-комплекс включает в себя просторную 3-местную квартиру на продажу в Дидиме, спроектированную архитектором, расположенную всего в 1км от центра города, в 3 км от пляжа, также расположенная в районе Эфелер в Дидиме, квартира находится в нескольких минутах ходьбы от всех местных удобств.

Апартаменты с 3 спальнями с кухней и гостиной открытой планировки имеют балкон с бассейном и видом на улицу. Кухонные шкафы высокого качества и светлого цвета. В отеле есть полностью оборудованная семейная ванная комната и 2 спальни с двуспальной кроватью, а также одна спальня с одной спальней. Спальни светлые, просторные и полезные. В одной из комнат есть еще один балкон. Эта отличная квартира имеет 2 балкона, а балконы полезны и просторны. Раковина для ванной комнаты, душевая кабина, шкафы для ванной комнаты и настенные краски квартиры с 3 спальнями, в которой есть одна ванная комната и одна семейная ванная комната, были полностью обновлены. Полностью меблированная квартира в этом ухоженном комплексе с бассейном, солнечной террасой, ландшафтным дизайном и садом является предпочтительной инвестицией в недвижимость в Дидиме, где вы наверняка получите свою стоимость.

Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.

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ОБ АЛТИНКУМЕ

Приехав на курорт Алтинкум, вы сразу увидите, откуда он получил свое название. Алтинкум означает золотые пески и имеет несколько великолепных песчаных пляжей, которые мягко укрываются в теплом Эгейском море .Расположенный примерно в 70 км от аэропорта Бодрума, этот и будущий курорт имеет все, чтобы предложить отдыхающему или жителю, сохраняя при этом свое определенное турецкое чувство.



Altinkum расположен между двумя Международными Аэропортами для легкого доступа и окружен береговой линией протяженностью 55 км/34 мили, пляжами с Голубым флагом и широко распространенным английским языком. Дидим - оживленный и популярный курорт на побережье Эгейского моря с его прекрасными золотыми пляжами.

Климат сказочный в период с апреля по октябрь, там круглый год растет экс-патриотское сообщество, и правительство поддерживает туризм в этом районе путем постоянного улучшения местной инфраструктуры, такой как предоставление пешеходных дорожек на пляже, новых дорог, дренажа и общественных зданий.



Новый D-Marin, построенный к западу от Алтинкума, является крупнейшей пристанью на побережье Эгейского моря. Включить швартовку для 623 яхт, торгового центра, таможня и вертолетный порт создали повышенный интерес в этом районе и продолжают повышать цены на землю и недвижимость, что делает это идеальным временем для покупки в районах Дидим , Алтинкум и Акбук.



БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Лодочные прогулки, подводное плавание,

Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта.



МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты.

Местный Пазар поставляет свежие продукты.

Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе.

Пляжные клубы для вашего отдыха.

Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства.

Надежный сервис такси.

Частое недорогое местное автобусное сообщение.



НАБЛЮДЕНИЕ



Храм Аполлона

Древний город милет

Дом Девы Мери

Эфес



ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС