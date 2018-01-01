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Mayfair Complex

Didim, Турция
от
€95,000
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43 1
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О комплексе

Доступный дом для отдыха в Турции-2-Спальня Дуплекс Квартира На продажу в Дидим

Доступная двухкомнатная квартира с 2 спальнями для продажи в Didim Turkey. Эта инвестиционная недвижимость, где вы можете получить свою стоимость в специальной сложной концепции, близкой к Мавишехиру. Мы предлагаем двухкомнатную квартиру с 2 спальнями с бассейном и видом на природу. Вы можете легко добраться до центра Mavişehir и Didim на своем автомобиле с сайта. Он имеет 2 большие спальни, ванную комнату и гостиную открытой планировки и кухню, выходящую на большой балкон с видом на бассейн. На верхнем этаже также есть большая частная терраса на крыше. Эта замечательная летняя недвижимость, которая предлагается для продажи как меблированная, вполне идеальна для покупателей с точки зрения цены. Идеально подходит как для дома отдыха, так и для инвестиций в покупку и аренду.

Мавишехир, который тихий и спокойный в Дидиме, где сосредоточены малые местные предприятия и соседний рынок, представляет собой небольшую пляжную зону, состоящую из различных домов и отдельных вилл. Интерес к региону в последние годы значительно возрос, и он стал объектом внимания отечественных и иностранных инвесторов.

Дидим, один из любимых районов провинции Айдын, выделяется своими историческими и природными красотами, от региона Эгейского моря до самых красивых пляжей. Дидим, который привлекает внимание своими историческими местами, принимает много местных и иностранных туристов в летние месяцы с его длинными пляжами, сверкающим морем и большим количеством кислорода. В последнее время количество иностранцев, которые хотят жить в Дидиме в летние и зимние месяцы, увеличивается, и он стал одним из самых предпочтительных центров отдыха.

Дидим, который находится немного в прибрежном регионе Эгейского моря, легко доступен с помощью транспорта или пешком к морю, пляжам и пляжам, и предлагает множество возможностей для государственных больниц, аптек, банков, частных больниц и школ, супермаркетов и ресторанов.

Свяжитесь с Турецким Министерством внутренних дел для получения более подробной информации. Наша преданная команда ответит на все ваши вопросы о недвижимости в Турции, предложит вам искренние и объективные советы и поможет вам на каждом этапе процесса покупки недвижимости в Турции.

Министерство внутренних дел Турции может предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…
С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.

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ОБ АЛТИНКУМЕ
Приехав на курорт Алтинкум, вы сразу увидите, откуда он получил свое название. Алтинкум означает золотые пески и имеет несколько великолепных песчаных пляжей, которые мягко укрываются в теплом Эгейском море .Расположенный примерно в 70 км от аэропорта Бодрума, этот и будущий курорт имеет все, чтобы предложить отдыхающему или жителю, сохраняя при этом свое определенное турецкое чувство.

Altinkum расположен между двумя Международными Аэропортами для легкого доступа и окружен береговой линией протяженностью 55 км/34 мили, пляжами с Голубым флагом и широко распространенным английским языком. Дидим - оживленный и популярный курорт на побережье Эгейского моря с его прекрасными золотыми пляжами.
Климат сказочный в период с апреля по октябрь, там круглый год растет экс-патриотское сообщество, и правительство поддерживает туризм в этом районе путем постоянного улучшения местной инфраструктуры, такой как предоставление пешеходных дорожек на пляже, новых дорог, дренажа и общественных зданий.

Новый D-Marin, построенный к западу от Алтинкума, является крупнейшей пристанью на побережье Эгейского моря. Включить швартовку для 623 яхт, торгового центра, таможня и вертолетный порт создали повышенный интерес в этом районе и продолжают повышать цены на землю и недвижимость, что делает это идеальным временем для покупки в районах Дидим , Алтинкум и Акбук.

БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Лодочные прогулки, подводное плавание,
Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта.

МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты.
Местный Пазар поставляет свежие продукты.
Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе.
Пляжные клубы для вашего отдыха.
Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства.
Надежный сервис такси.
Частое недорогое местное автобусное сообщение.

НАБЛЮДЕНИЕ

Храм Аполлона
Древний город милет
Дом Девы Мери
Эфес

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Управляющая компания
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Эконом-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
2
Местонахождение новостройки
Didim, Турция

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Mayfair Complex
Didim, Турция
от
€95,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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