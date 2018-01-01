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Sedef Apartments

Didim, Турция
от
€135,000
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33 1
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О комплексе

Потрясающий вид на море 2-Кровать Квартира 100m до моря – Семья Отдых Дом в Дидиме

2-комнатная квартира идеально подходит для любителей природы, с потрясающим видом на море и природными достопримечательностями в Дидиме на продажу. Часть комплекса в Мавишехире с общим бассейном и обширным открытым пространством. Вы сможете добраться до самого красивого пляжа Мавишехира от вашего порога с этой идеальной квартирой, всего в 100 метрах от моря. Идеальная инвестиционная недвижимость Didim с выгодной ценой.

Большая и просторная квартира с 2 спальнями, вдали от толпы города, предлагается для продажи по доступной цене. Этот частный комплекс великолепен с его общим бассейном и ландшафтным дизайном, большой террасой. Эта инвестиционная недвижимость, где вы можете получить свою стоимость на специальном сайте, расположенном недалеко от Мавишехира.  Он имеет 2 спальни, 1 ванную комнату и гостиную открытой планировки и кухню. Вы можете насладиться уникальным видом на море из гостиной и балкона.

Эта красивая квартира готова к заселению, предлагается для продажи как частично меблированная, идеально подходит для покупателей с точки зрения цены. Отличная возможность как для отдыха, так и для инвестиций в аренду.

Мавишехир - традиционное и известное на местном уровне место в 8 км от Дидима, и его предпочитают кафе и рыбные рестораны на пляже и знаменитые закаты. Те, кто хочет наблюдать за закатом, могут наблюдать за ним с пляжа Мавишехир, который является самым красивым, и со специальной береговой линии, известной как корабль любви. Отечественные и иностранные гости, приезжающие в Мавишехир, никогда не смогут отказаться от красоты летних вечеров этого региона.

В целом, это будет прекрасный семейный дом для круглогодичного проживания в Дидиме, идеальном доме для отдыха или инвестиций в аренду, которые могут предложить годовой доход от аренды; он идеально расположен прямо через море со всеми удобствами, а пляж находится у порога, предлагая легкий доступ ко всем районам Дидима.

Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.

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ОБ АЛТИНКУМЕ
Приехав на курорт Алтинкум, вы сразу увидите, откуда он получил свое название. Алтинкум означает золотые пески и имеет несколько великолепных песчаных пляжей, которые мягко укрываются в теплом Эгейском море .Расположенный примерно в 70 км от аэропорта Бодрума, этот и будущий курорт имеет все, чтобы предложить отдыхающему или жителю, сохраняя при этом свое определенное турецкое чувство.

Altinkum расположен между двумя Международными Аэропортами для легкого доступа и окружен береговой линией протяженностью 55 км/34 мили, пляжами с Голубым флагом и широко распространенным английским языком. Дидим - оживленный и популярный курорт на побережье Эгейского моря с его прекрасными золотыми пляжами.
Климат сказочный в период с апреля по октябрь, там круглый год растет экс-патриотское сообщество, и правительство поддерживает туризм в этом районе путем постоянного улучшения местной инфраструктуры, такой как предоставление пешеходных дорожек на пляже, новых дорог, дренажа и общественных зданий.

Новый D-Marin, построенный к западу от Алтинкума, является крупнейшей пристанью на побережье Эгейского моря. Включить швартовку для 623 яхт, торгового центра, таможня и вертолетный порт создали повышенный интерес в этом районе и продолжают повышать цены на землю и недвижимость, что делает это идеальным временем для покупки в районах Дидим , Алтинкум и Акбук.

БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Лодочные прогулки, подводное плавание,
Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта.

МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты.
Местный Пазар поставляет свежие продукты.
Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе.
Пляжные клубы для вашего отдыха.
Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства.
Надежный сервис такси.
Частое недорогое местное автобусное сообщение.

НАБЛЮДЕНИЕ

Храм Аполлона
Древний город милет
Дом Девы Мери
Эфес

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС

Дополнительно

  • Бассейн
  • Управляющая компания
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
3
Местонахождение новостройки
Didim, Турция

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Sedef Apartments
Didim, Турция
от
€135,000
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