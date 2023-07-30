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Polatsun Complex

Didim, Турция
от
€96,500
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32 1
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О комплексе

Идеальный Первый Времени Инвестиции – Отдых Дом Для Продажи в Altinkum Турция

1-комнатная квартира на продажу в красивом комплексе в районе Эфелер в Дидиме расположена недалеко от Марины. Всего от 3,5 км до 3-го пляжа и D-Marina. Алтинкум привлекателен своим популярным пляжем и ночной жизнью. Идеально подходит для тех, кто хочет жить в течение всего года и в летние месяцы, квартира с жилой площадью 55 квадратных метров с 1 спальней и выглядит полностью меблированной и готовой к заселению. Экстерьер здания имеет свой архитектурный стиль.

Окружающая ландшафтная зона, которая украшает общее пользование и широкую зону для принятия солнечных ванн, великолепна. Светлые пятна, которые освещают внешний вид здания ночью, и детская площадка, где ваши дети будут веселиться весь день. Когда вы входите в здание, оно встречает большой вестибюль и лифт. Вы можете играть в бильярд и пинбол со своими гостями и друзьями в любое время в здании в игровой комнате.

Квартира на первом этаже имеет легкий доступ к бассейну через большой частный балкон. Это квартира с южной стороны и имеет спальню хорошего размера, гостиную и кухню открытого плана и ванную комнату с душевой кабиной. Он находится на комплексе, который предлагает;

  • Большой Общий бассейн
  • Игровая комната
  • Дети играют на площадке
  • Частная кладовая в подвале для каждой квартиры
  • Лифт
  • CCTV
  • Общий сад и зона отдыха
  • Общий район BBQ
  • Комплекс обнесен стеной и закрытой средой с уличными парковками.

Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.

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ОБ АЛТИНКУМЕ
Приехав на курорт Алтинкум, вы сразу увидите, откуда он получил свое название. Алтинкум означает золотые пески и имеет несколько великолепных песчаных пляжей, которые мягко укрываются в теплом Эгейском море .Расположенный примерно в 70 км от аэропорта Бодрума, этот и будущий курорт имеет все, чтобы предложить отдыхающему или жителю, сохраняя при этом свое определенное турецкое чувство.

Altinkum расположен между двумя Международными Аэропортами для легкого доступа и окружен береговой линией протяженностью 55 км/34 мили, пляжами с Голубым флагом и широко распространенным английским языком. Дидим - оживленный и популярный курорт на побережье Эгейского моря с его прекрасными золотыми пляжами.
Климат сказочный в период с апреля по октябрь, там круглый год растет экс-патриотское сообщество, и правительство поддерживает туризм в этом районе путем постоянного улучшения местной инфраструктуры, такой как предоставление пешеходных дорожек на пляже, новых дорог, дренажа и общественных зданий.

Новый D-Marin, построенный к западу от Алтинкума, является крупнейшей пристанью на побережье Эгейского моря. Включить швартовку для 623 яхт, торгового центра, таможня и вертолетный порт создали повышенный интерес в этом районе и продолжают повышать цены на землю и недвижимость, что делает это идеальным временем для покупки в районах Дидим , Алтинкум и Акбук.

БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Лодочные прогулки, подводное плавание,
Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта.

МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты.
Местный Пазар поставляет свежие продукты.
Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе.
Пляжные клубы для вашего отдыха.
Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства.
Надежный сервис такси.
Частое недорогое местное автобусное сообщение.

НАБЛЮДЕНИЕ

Храм Аполлона
Древний город милет
Дом Девы Мери
Эфес

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС

Дополнительно

  • Бассейн
  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
3
Местонахождение новостройки
Didim, Турция

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Polatsun Complex
Didim, Турция
от
€96,500
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