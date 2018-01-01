  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Apollon Holiday Village

Apollon Holiday Village

Didim, Турция
от
€105,000
;
46 1
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Доступная 3-спальная двухкомнатная квартира Duplex в Дидим-Ready To Move во 2-м Доме в Турции

Доступная 3-местная двухуровневая квартира на продажу в Didim Turkey. Эта инвестиционная недвижимость, где вы можете получить свою стоимость денег в Мавишехире в концепции compex, такой как 5-звездочный отель. Мы предлагаем 3-комнатный бассейн и двухуровневую квартиру с видом на природу. Вы можете легко добраться до центра Мавишехира и Дидима на своем автомобиле с сайта. В нем есть 3 спальни хорошего размера, 2 ванные комнаты и гостиная открытой планировки и кухня с выходом на большой балкон с видом на бассейн. Он также имеет большую частную террасу на крыше на верхнем этаже.  Этот замечательный летний дом, который предлагается на продажу как меблированный, вполне идеален для покупателей с точки зрения цены на рынке недвижимости. Идеально подходит как для дома для отдыха, так и для инвестиций в покупку-продажу.

Мавишехир, который тихий и спокойный в Дидиме, где сосредоточены малые местные предприятия и соседний рынок, представляет собой небольшую пляжную зону, состоящую из различных домов и отдельных вилл. Интерес к региону в последние годы значительно возрос, и он стал объектом внимания отечественных и иностранных инвесторов.

Дидим, один из любимых районов провинции Айдын, выделяется своими историческими и природными красотами, от региона Эгейского моря до самых красивых пляжей. Дидим, который привлекает внимание своими историческими местами, принимает много местных и иностранных туристов в летние месяцы с его длинными пляжами, сверкающим морем и большим количеством кислорода. В последнее время количество иностранцев, которые хотят жить в Дидиме в летние и зимние месяцы, увеличивается, и он стал одним из самых предпочтительных центров отдыха.

Дидим, который находится немного в прибрежном регионе Эгейского моря, легко доступен с помощью транспорта или пешком к морю, пляжам и пляжам, и предлагает множество возможностей для государственных больниц, аптек, банков, частных больниц и школ, супермаркетов и ресторанов.

Свяжитесь с Турецким Министерством внутренних дел для получения более подробной информации. Наша преданная команда ответит на все ваши вопросы о недвижимости в Турции, предложит вам искренние и объективные советы и поможет вам на каждом этапе процесса покупки недвижимости в Турции.

Министерство внутренних дел Турции может предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…
С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС

ОБ АЛТИНКУМЕ
Приехав на курорт Алтинкум, вы сразу увидите, откуда он получил свое название. Алтинкум означает золотые пески и имеет несколько великолепных песчаных пляжей, которые мягко укрываются в теплом Эгейском море .Расположенный примерно в 70 км от аэропорта Бодрума, этот и будущий курорт имеет все, чтобы предложить отдыхающему или жителю, сохраняя при этом свое определенное турецкое чувство.

Altinkum расположен между двумя Международными Аэропортами для легкого доступа и окружен береговой линией протяженностью 55 км/34 мили, пляжами с Голубым флагом и широко распространенным английским языком. Дидим - оживленный и популярный курорт на побережье Эгейского моря с его прекрасными золотыми пляжами.
Климат сказочный в период с апреля по октябрь, там круглый год растет экс-патриотское сообщество, и правительство поддерживает туризм в этом районе путем постоянного улучшения местной инфраструктуры, такой как предоставление пешеходных дорожек на пляже, новых дорог, дренажа и общественных зданий.

Новый D-Marin, построенный к западу от Алтинкума, является крупнейшей пристанью на побережье Эгейского моря. Включить швартовку для 623 яхт, торгового центра, таможня и вертолетный порт создали повышенный интерес в этом районе и продолжают повышать цены на землю и недвижимость, что делает это идеальным временем для покупки в районах Дидим , Алтинкум и Акбук.

БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Лодочные прогулки, подводное плавание,
Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта.

МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты.
Местный Пазар поставляет свежие продукты.
Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе.
Пляжные клубы для вашего отдыха.
Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства.
Надежный сервис такси.
Частое недорогое местное автобусное сообщение.

НАБЛЮДЕНИЕ

Храм Аполлона
Древний город милет
Дом Девы Мери
Эфес

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Эконом-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
3
Местонахождение новостройки
Didim, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Проект с богатой инфраструктурой в районе Башакшехир, Стамбул
Аванос, Турция
от
€454,000
Жилой комплекс MILANO VIP RESIDENCE
Каракокали, Турция
от
€178,508
Жилой комплекс Новые апартаменты с панорамным видом на море и горы - Северный Кипр
Аванос, Турция
от
€439,249
Жилой комплекс Новые апартаменты в престижном проекте - Махмутлар
Yaylali, Турция
от
€155,000
Жилой комплекс Квартира с видом на природную красоту
Авсаллар, Турция
от
€108,500
Вы просматриваете
Apollon Holiday Village
Didim, Турция
от
€105,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку Позвонить Позвонить
Другие комплексы
Жилой комплекс Инвестиционный ЖК вблизи социальных объектов района Башакшехир
Жилой комплекс Инвестиционный ЖК вблизи социальных объектов района Башакшехир
Аванос, Турция
от
€273,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Башакшехир.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 59,62 до 103,67 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Жилой комплекс Комплекс премиум-класса на первой береговой линии в центре Аланьи
Жилой комплекс Комплекс премиум-класса на первой береговой линии в центре Аланьи
Алания, Турция
от
€360,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 53,5 до 155,5 квадратных метров. Расстояние до моря 30 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные! 
Жилой комплекс ЖК рядом с пристанью Стамбула, район Бейликдюзю
Жилой комплекс ЖК рядом с пристанью Стамбула, район Бейликдюзю
Аванос, Турция
от
€286,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1, 5+1.Площадь апартаментов от 134 до 296 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала ивысокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов,обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Realting.com
Перейти