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Sunflower Complex

Didim, Турция
от
€160,000
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48 1
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О комплексе

2-комнатная современная и роскошная полностью меблированная двухуровневая квартира в комплексе с большим общим бассейном, рядом со всеми удобствами. Открытый базар, супермаркеты, больница, офис совета находятся в 5 минутах ходьбы. Право собственности.

Ценность за деньги собственность... Идеально подходит как для дома для отдыха, так и для круглогодичного проживания.. Для продажи двухкомнатная квартира с 2 спальнями в Дидиме Алтинкуме. Двухуровневая квартира расположена в красивом и ухоженном комплексе с великолепной ландшафтной зоной, общим бассейном и огромной террасой для солнечных ванн..

Он соответствует всем вашим ожиданиям от летнего дома с его полуолимпийским общим бассейном, который весь день загорает, предлагая уличную парковку, приличное место, состоящее из турецких и британских владельцев.

Он был построен одной из ведущих строительных компаний Didim с идеей предложить широкие жилые помещения в соответствии с правовыми нормами.

Двухуровневые апартаменты могут похвастаться невероятно большим салоном и кухней открытой планировки с баром для завтрака, идеально подходящим для дополнительного обеденного пространства или размещения гостей. Внутренний интерьер не только впечатляет, но и имеет доступ к огромной террасе, которая является идеальной зоной для принятия солнечных ванн или обедов на открытом воздухе. Есть две спальни хорошего размера, обе имеют доступ к большому балкону с видом на бассейн, и эта недвижимость предлагается рынку полностью меблирована, готова к переезду. Есть семейная ванная комната плюс отдельный гардероб.. Ванные комнаты и кухня были построены с использованием высококачественных материалов, а мастерство было первоклассным. Стильные прожекторы освещают недвижимость на всем протяжении, а напольные паркеты и настенные краски недавно были обновлены.

Двухэтажная квартира, предлагаемая рынку недвижимости, полностью меблирована, как видно, готова к заселению. Все бумажные документы о нецезари находятся в удовольствии.

Комплекс находится недалеко от всех удобств, местные магазины, супермаркет находятся на вашем пороге и находится в 15 минутах ходьбы от главного пляжа Алтинкум. Открытый базар, автовокзал, мечеть, школы, филиалы хосбитальных банков находятся в 5 минутах ходьбы. Это идеальная инвестиция как для дома отдыха, так и для аренды в Дидиме. Мы рекомендуем вам увидеть этот дуплекс с 2 спальнями, чтобы оценить его полный потенциал.

Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.

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ОБ АЛТИНКУМЕ
Приехав на курорт Алтинкум, вы сразу увидите, откуда он получил свое название. Алтинкум означает золотые пески и имеет несколько великолепных песчаных пляжей, которые мягко укрываются в теплом Эгейском море .Расположенный примерно в 70 км от аэропорта Бодрума, этот и будущий курорт имеет все, чтобы предложить отдыхающему или жителю, сохраняя при этом свое определенное турецкое чувство.

Altinkum расположен между двумя Международными Аэропортами для легкого доступа и окружен береговой линией протяженностью 55 км/34 мили, пляжами с Голубым флагом и широко распространенным английским языком. Дидим - оживленный и популярный курорт на побережье Эгейского моря с его прекрасными золотыми пляжами.
Климат сказочный в период с апреля по октябрь, там круглый год растет экс-патриотское сообщество, и правительство поддерживает туризм в этом районе путем постоянного улучшения местной инфраструктуры, такой как предоставление пешеходных дорожек на пляже, новых дорог, дренажа и общественных зданий.

Новый D-Marin, построенный к западу от Алтинкума, является крупнейшей пристанью на побережье Эгейского моря. Включить швартовку для 623 яхт, торгового центра, таможня и вертолетный порт создали повышенный интерес в этом районе и продолжают повышать цены на землю и недвижимость, что делает это идеальным временем для покупки в районах Дидим , Алтинкум и Акбук.

БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Лодочные прогулки, подводное плавание,
Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта.

МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты.
Местный Пазар поставляет свежие продукты.
Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе.
Пляжные клубы для вашего отдыха.
Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства.
Надежный сервис такси.
Частое недорогое местное автобусное сообщение.

НАБЛЮДЕНИЕ

Храм Аполлона
Древний город милет
Дом Девы Мери
Эфес

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
3
Местонахождение новостройки
Didim, Турция

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Sunflower Complex
Didim, Турция
от
€160,000
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