Mavisehir Villa

Key Ready Modern 4-Bed Двухквартирная Вилла – Отдых в Турции

Совершенно новая современная и роскошная двухквартирная вилла с 4 спальнями с частным бассейном в Мавишехире Дидим. Эта недавно завершенная вилла с 4 спальнями расположена очень близко к морю и в нескольких минутах ходьбы от рыночного места Мавишехир, также известного как знаменитый ночной рынок.

Расположен в Мавишехире, который известен и любим своим видом на закат, тихим образом жизни, местными и традиционными ресторанами, вилла может быть правильной инвестицией, которая защищает ценность ваших денег и может быть вашим идеальным домом для отдыха.

Когда вы войдете через широкие ворота сада, вас встретит частная автостоянка и сад. В передней части виллы расположен частный бассейн, который может принимать солнечные лучи в течение всего дня.

Когда вы входите через стальную дверь, есть большая площадь зала. Большая кухня и гостиная открытой планировки, которая обеспечивает доступ к бассейну и зоне для принятия солнечных ванн, расположены на этом первом этаже. На этом этаже также есть гостевой туалет.

Поднявшись по лестнице на верхний этаж, вы найдете 3 просторные спальни, каждая из которых имеет двойной размер. В одном из номеров есть балкон с видом на город и зелень. На этом же этаже есть семейная ванная комната для использования 3 спален.

На верхнем этаже находится главная спальня виллы. В главной спальне есть ванная комната. На этом этаже есть частная терраса с очень большим частичным видом на море.

Вилла, которую мы предлагаем для продажи, была завершена качественными материалами и мастерством в соответствии со всеми строительными стандартами.

Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.

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ОБ АЛТИНКУМЕ

Приехав на курорт Алтинкум, вы сразу увидите, откуда он получил свое название. Алтинкум означает золотые пески и имеет несколько великолепных песчаных пляжей, которые мягко укрываются в теплом Эгейском море .Расположенный примерно в 70 км от аэропорта Бодрума, этот и будущий курорт имеет все, чтобы предложить отдыхающему или жителю, сохраняя при этом свое определенное турецкое чувство.



Altinkum расположен между двумя Международными Аэропортами для легкого доступа и окружен береговой линией протяженностью 55 км/34 мили, пляжами с Голубым флагом и широко распространенным английским языком. Дидим - оживленный и популярный курорт на побережье Эгейского моря с его прекрасными золотыми пляжами.

Климат сказочный в период с апреля по октябрь, там круглый год растет экс-патриотское сообщество, и правительство поддерживает туризм в этом районе путем постоянного улучшения местной инфраструктуры, такой как предоставление пешеходных дорожек на пляже, новых дорог, дренажа и общественных зданий.



Новый D-Marin, построенный к западу от Алтинкума, является крупнейшей пристанью на побережье Эгейского моря. Включить швартовку для 623 яхт, торгового центра, таможня и вертолетный порт создали повышенный интерес в этом районе и продолжают повышать цены на землю и недвижимость, что делает это идеальным временем для покупки в районах Дидим , Алтинкум и Акбук.



БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Лодочные прогулки, подводное плавание,

Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта.



МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты.

Местный Пазар поставляет свежие продукты.

Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе.

Пляжные клубы для вашего отдыха.

Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства.

Надежный сервис такси.

Частое недорогое местное автобусное сообщение.



НАБЛЮДЕНИЕ



Храм Аполлона

Древний город милет

Дом Девы Мери

Эфес



ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС