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1 696 объектов найдено
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Таунхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Helechosa de los Montes, Испания
4
3
213 м²
Добро пожаловать в уголок мечты, в место, где ваши фантазии становятся реальностью. Представ…
€1,79 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
4
4
330 м²
Добро пожаловать в Villa Leones, уголок мечты в Нуэва-Андалусия, Марбелья! Эта вилла - не пр…
€2,75 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
2
340 м²
Несомненно, это уникальный и не имеющий аналогов во всех отношениях проект. Расположенный на…
€2,38 млн
Рекомендовать
Дом 3 комнаты с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
3
260 м²
Несомненно, это уникальный и не имеющий аналогов во всех отношениях проект. Расположенный на…
€3,08 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
4
353 м²
Несомненно, это уникальный и не имеющий аналогов во всех отношениях проект. Расположенный на…
€3,57 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Estepona, Испания
4
155 м²
Пентхаус на продажу в Bahía del Velerín, Estepona, с 4 спальня, 3 ванная и характеристики ба…
€1,90 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Испания, Испания
4
244 м²
Эта потрясающая двухэтажная вилла представляет собой идеальное сочетание современного стиля…
€550,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Торревьеха, Испания
2
80 м²
Квартира на первом этаже с террасой 32 м2. Ориентация на юг, всего в 300 м от моря, с парков…
€442,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
3
120 м²
Фантастический пентхаус с террасой 40 м2, ориентация на юг, всего в 300 м от моря, с парковк…
€1,22 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
2
77 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€542,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
2
90 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€932,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
3
108 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€662,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с мебелью, с бассейном, с видом на горы
Helechosa de los Montes, Испания
6
6
366 м²
Откройте для себя эту недавно отремонтированную виллу в самом сердце Нуэва-Андалусия, в неск…
€1,90 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Almoradi, Испания
5
447 м²
2
Вилла представляет собой великолепную виллу с 5 спальнями, расположенную в самом сердце доли…
€4,65 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Испания, Испания
3
217 м²
Этот современный дуплекс расположен в новом охраняемом комплексе в Финестрате, откуда откры…
€495,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Испания, Испания
3
199 м²
Престижный курортный клуб, расположенный в одном из самых вдохновляющих природных мест на по…
€599,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Испания, Испания
4
189 м²
Престижный курортный клуб, расположенный в одном из самых вдохновляющих природных мест на по…
€1,28 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Benahavis, Испания
6
1 466 м²
Вилла на продажу в Los Flamingos, Benahavis, с 6 спальня, 7 ванная и характеристики бассейн …
€9,95 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Испания, Испания
4
356 м²
Новый комплекс из 14 отдельных вилл в престижном районе Альтеа Хилл. Каждая вилла имеет час…
€923,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном
Испания, Испания
3
102 м²
Апартаменты в новом жилом комплексе, расположенном всего в 200 метрах от моря в Миль Пальме…
€339,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном
Испания, Испания
3
102 м²
Апартаменты в новом жилом комплексе, расположенном всего в 200 метрах от моря в Миль Пальме…
€339,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
3
225 м²
Роскошная, современная квартира на 1-й линии пляжа Средиземного моря в Испании: 225 м2, 850.…
€850,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
3
342 м²
Роскошный Пентхаус у моря с панорамными видами в Алтее, район Маскарат, провинция Аликанте, …
€950,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
5
5
405 м²
Добро пожаловать во Виллу Параисо 8, красивый дом средиземноморского стиля с современным диз…
€4,20 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
3
220 м²
Виллы в эксклюзивной урбанизации, состоящей из 21 отдельной виллы с частным бассейном и сад…
€494,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
4
251 м²
Виллы в эксклюзивной урбанизации, состоящей из 21 отдельной виллы с частным бассейном и сад…
€664,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
3
211 м²
Виллы в эксклюзивной урбанизации, состоящей из 21 отдельной виллы с частным бассейном и сад…
€534,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
2
189 м²
Виллы в эксклюзивной урбанизации, состоящей из 21 отдельной виллы с частным бассейном и сад…
€514,000
Рекомендовать
Дом 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
7
650 м²
Красивая, просторная Вилла с большим участком в Бенидорме! Вилла с 7 спальнями, 6 ванными…
€1,65 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
4
560 м²
4
Эта красивая, уютная НОВАЯ Вилла расположена в привилегированном месте – элитном, охраняем…
€1,70 млн
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