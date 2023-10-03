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Жильё с бассейном в Испании

Канарские острова
397
Бенидорм
349
l Alfas del Pi
347
Rojales
342
Estepona
323
Гуардамар
319
Сан-Мигель-де-Салинас
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Кальпе
291
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1 696 объектов найдено
Таунхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Добро пожаловать в уголок мечты, в место, где ваши фантазии становятся реальностью. Представ…
€1,79 млн
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Добро пожаловать в Villa Leones, уголок мечты в Нуэва-Андалусия, Марбелья! Эта вилла - не пр…
€2,75 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Испания, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
Количество спален 2
Площадь 340 м²
Несомненно, это уникальный и не имеющий аналогов во всех отношениях проект. Расположенный на…
€2,38 млн
Дом 3 комнаты с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Испания, Испания
Дом 3 комнаты с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
Комнаты 3
Площадь 260 м²
Несомненно, это уникальный и не имеющий аналогов во всех отношениях проект. Расположенный на…
€3,08 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Испания, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
Количество спален 4
Площадь 353 м²
Несомненно, это уникальный и не имеющий аналогов во всех отношениях проект. Расположенный на…
€3,57 млн
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Estepona, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Estepona, Испания
Комнаты 4
Площадь 155 м²
Пентхаус на продажу в Bahía del Velerín, Estepona, с 4 спальня, 3 ванная и характеристики ба…
€1,90 млн
Дом 4 спальни с бассейном в Испания, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Испания, Испания
Количество спален 4
Площадь 244 м²
Эта потрясающая двухэтажная вилла представляет собой идеальное сочетание современного стиля…
€550,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Квартира на первом этаже с террасой 32 м2. Ориентация на юг, всего в 300 м от моря, с парков…
€442,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Торревьеха, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Фантастический пентхаус с террасой 40 м2, ориентация на юг, всего в 300 м от моря, с парковк…
€1,22 млн
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€542,000
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Торревьеха, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€932,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€662,000
Вилла 6 спален с мебелью, с бассейном, с видом на горы в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 6 спален с мебелью, с бассейном, с видом на горы
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 366 м²
Откройте для себя эту недавно отремонтированную виллу в самом сердце Нуэва-Андалусия, в неск…
€1,90 млн
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой в Almoradi, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Almoradi, Испания
Количество спален 5
Площадь 447 м²
Этаж 2
Вилла представляет собой великолепную виллу с 5 спальнями, расположенную в самом сердце доли…
€4,65 млн
Дом 3 спальни с бассейном в Испания, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Испания, Испания
Количество спален 3
Площадь 217 м²
Этот современный дуплекс расположен в новом охраняемом комплексе в Финестрате, откуда откры…
€495,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Испания, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Испания, Испания
Количество спален 3
Площадь 199 м²
Престижный курортный клуб, расположенный в одном из самых вдохновляющих природных мест на по…
€599,000
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Испания, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Испания, Испания
Количество спален 4
Площадь 189 м²
Престижный курортный клуб, расположенный в одном из самых вдохновляющих природных мест на по…
€1,28 млн
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Benahavis, Испания
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Benahavis, Испания
Комнаты 6
Площадь 1 466 м²
Вилла на продажу в Los Flamingos, Benahavis, с 6 спальня, 7 ванная и характеристики бассейн …
€9,95 млн
Дом 4 спальни с бассейном в Испания, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Испания, Испания
Количество спален 4
Площадь 356 м²
Новый комплекс из 14 отдельных вилл в престижном районе Альтеа Хилл. Каждая вилла имеет час…
€923,000
Квартира 3 спальни с бассейном в Испания, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Испания, Испания
Количество спален 3
Площадь 102 м²
Апартаменты в новом жилом комплексе, расположенном всего в 200 метрах от моря в Миль Пальме…
€339,000
Квартира 3 спальни с бассейном в Испания, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Испания, Испания
Количество спален 3
Площадь 102 м²
Апартаменты в новом жилом комплексе, расположенном всего в 200 метрах от моря в Миль Пальме…
€339,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Испания, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
Количество спален 3
Площадь 225 м²
Роскошная, современная квартира на 1-й линии пляжа Средиземного моря в Испании: 225 м2, 850.…
€850,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Испания, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
Количество спален 3
Площадь 342 м²
Роскошный Пентхаус у моря с панорамными видами в Алтее, район Маскарат, провинция Аликанте, …
€950,000
Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном в Estepona, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 405 м²
Добро пожаловать во Виллу Параисо 8, красивый дом средиземноморского стиля с современным диз…
€4,20 млн
Квартира 3 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Виллы в эксклюзивной урбанизации, состоящей из 21 отдельной виллы с частным бассейном и сад…
€494,000
Квартира 4 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 4 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 4
Площадь 251 м²
Виллы в эксклюзивной урбанизации, состоящей из 21 отдельной виллы с частным бассейном и сад…
€664,000
Квартира 3 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 3
Площадь 211 м²
Виллы в эксклюзивной урбанизации, состоящей из 21 отдельной виллы с частным бассейном и сад…
€534,000
Квартира 2 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 2
Площадь 189 м²
Виллы в эксклюзивной урбанизации, состоящей из 21 отдельной виллы с частным бассейном и сад…
€514,000
Дом 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Испания, Испания
Дом 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
Количество спален 7
Площадь 650 м²
Красивая, просторная Вилла с большим участком в Бенидорме! Вилла с 7 спальнями, 6 ванными…
€1,65 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Испания, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
Количество спален 4
Площадь 560 м²
Количество этажей 4
Эта красивая, уютная НОВАЯ Вилла расположена в привилегированном месте – элитном, охраняем…
€1,70 млн

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