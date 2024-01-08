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Жильё в Arona, Испания

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153 объекта найдено
Квартира в Arona, Испания
Квартира
Arona, Испания
Площадь 64 м²
Incredible oportunidad for investment apartments one and two rooms in Costa del Silencio. A…
€130,000
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Дуплекс 3 спальни в Arona, Испания
Дуплекс 3 спальни
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 256 м²
This Duplex Apartment is in the midst of an oasis of subtropical gardens and beautiful swimm…
€795,000
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с бассейном в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Arona, Испания
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Фантастическая квартира площадью 56 м2 в комплексе “Green Garden Resort” с великолепными тро…
€330,000
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Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном
Arona, Испания
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Продается квартира в Плая де Лас Америкас в комплексе Parque Santiago I. Полностью отремонти…
€450,000
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Вилла 5 спален в Arona, Испания
Вилла 5 спален
Arona, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Продается красивая вилла с 5 спальнями в престижном районе Costa Adeje. Расположена в турист…
€575,000
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Дом 2 спальни в Arona, Испания
Дом 2 спальни
Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 310 м²
Если вы мечтаете о доме в пешей доступности до моря, тогда воплотить свою мечту можете уже с…
€485,000
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Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном
Arona, Испания
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Апартамент в комплексе Torres Yomely в центре города Плайя де лас Америкас. Вся инфраструкту…
€188,500
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Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном
Arona, Испания
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Апартамент с 1 спальней в Плая-де-Лас-Америкас, Коста-Адехе, в комплексе Viña del Mar. Компл…
€245,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в Arona, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Arona, Испания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Продается квартира в районе Парк де Ла Рейна, в комплексе Olivina II идеально подходящая для…
€189,000
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Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с подведенным электричеством в Arona, Испания
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с подведенным электричеством
Arona, Испания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Дуплекс пентхаус в районе Парк де Ла Рейна. Продается с мебелью. Есть парковочное место и кл…
€199,900
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Квартира 2 спальни с мебелью, с бассейном, с подведенным электричеством в Arona, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с бассейном, с подведенным электричеством
Arona, Испания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 48 м²
Уютный апартамент 2 спальни в городе Плая де Лас Америкас с видом на океан в комплексе Эль П…
€375,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Arona, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Продается красивый угловой апартамент в новом комплексе Colinas de los Menceyes в городе Пал…
€720,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с бассейном в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с бассейном
Arona, Испания
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Продается очень светлая квартира в комплексе “Frontera Primavera”, в районе Коста дель Силен…
€136,500
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Студия 1 спальня с парковкой, с мебелью, с бассейном в Arona, Испания
Студия 1 спальня с парковкой, с мебелью, с бассейном
Arona, Испания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Продается квартира Студия в комплексе Frontera Primavera,  районе Коста дель Силенсио. Кварт…
€110,250
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Таунхаус 4 спальни с мебелью, с гаражом, с охраной в Arona, Испания
Таунхаус 4 спальни с мебелью, с гаражом, с охраной
Arona, Испания
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Таунхаус в комплексе Ocean View в районе Сан Евгенио Альто, Коста Адехе с красивым видом. Та…
€445,000
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Дуплекс 3 спальни с мебелью, с бассейном, с садом в Arona, Испания
Дуплекс 3 спальни с мебелью, с бассейном, с садом
Arona, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Продается дуплекс апартамент в комплексе Чайофита в районе Коста дель Силенсио. Здесь приятн…
€155,000
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Квартира 3 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном в Arona, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном
Arona, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Продается апартамент в Лос Кристианос в комплексе Jardines Canarios в нескольких метрах от о…
€369,000
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Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном
Arona, Испания
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Продается апартамент в комплексе Парк Сантьяго III, в городе Плая де Лас Америкас. Это столи…
€475,000
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Таунхаус 3 спальни с гаражом, с садом, с охраной в Arona, Испания
Таунхаус 3 спальни с гаражом, с садом, с охраной
Arona, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Продается просторный и светлый таунхаус в Коста-дель-Силенсио. Таунхаус расположен в тихом, …
€250,000
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Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Arona, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Arona, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Великолепный таунхаус в недавно построенном элитном жилом комплексе “Портоново” в Лос Кристи…
€689,000
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Бунгало 3 спальни с парковкой, с мебелью, с садом в Arona, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с мебелью, с садом
Arona, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Продается бунгало с видом на океан в престижном районе San Eugenio Alto в Коста Адехе. Это о…
€550,000
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Дуплекс 3 спальни с мебелью, с бассейном, с охраной в Arona, Испания
Дуплекс 3 спальни с мебелью, с бассейном, с охраной
Arona, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Продается дуплекс апартамент в комплексе Санта-Ана в районе Коста-дель-Силенсио. Здесь прият…
€250,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Arona, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Arona, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Продается красивая вилла в городе Пальм Мар на юге Тенерифе, недавно отремонтированная и оче…
€560,000
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Дом 3 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Arona, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Продается роскошный двухуровневый пентхаус с видом на 360°! Этот красивый пентхаус расположе…
€850,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с лифтом в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Апартамент с террасой в Пальм Мар в комплексе Bahía de los Menceyes, расположенный на первом…
€315,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Arona, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Просторная квартира с модернистским декором расположена на втором этаже нового комплекса Col…
€530,000
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Пентхаус 3 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Arona, Испания
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Arona, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Двухуровневый пентхаус в комплексе Parque Tropical с видом на океан. Комплекс расположен в п…
€750,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Arona, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Апартамент в комплексе Primavera в городе Пальм Мар. Апартамент расположен в комплексе с бол…
€223,000
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Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с охраной в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с охраной
Arona, Испания
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Продается квартира с 1 спальней в комплексе Optimist в городе Плая де Лас Америкас, всего в …
€239,000
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Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с садом в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с садом
Arona, Испания
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Апартамент в комплексе Amarilla Bay в Коста-дель-Силенсио. Комплекс расположен на первой лин…
€159,000
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