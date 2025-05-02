Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Los Cristianos
  4. Жилая

Жильё в Los Cristianos, Испания

квартиры
39
дома
13
52 объекта найдено
Таунхаус в Arona, Испания
Таунхаус
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Продается  трехэтажный  таунхаус, расположенный в El Camison, на границе между городами  Лос…
$495,892
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Arona, Испания
Квартира 4 комнаты
Arona, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Продается апартамент в Лос Кристианос в комплексе Jardines Canarios в нескольких метрах от о…
$404,400
Оставить заявку
Вилла в Arona, Испания
Вилла
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Продается трехэтажная фешенебельная вилла  в Лос Кристианос.  Общая площадь  составляет 335м…
$633,640
Оставить заявку
Дуплекс 2 спальни в Arona, Испания
Дуплекс 2 спальни
Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 53 м²
В продаже дуплекс, который располагается в комплексе Castle Harbour. Дуплекс состоит: 2 с…
$208,275
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Arona, Испания
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
В продаже апартамент, который находится в комплексе Parque Santiago III, зоны Las Americas. …
$413,244
Оставить заявку
Таунхаус в Arona, Испания
Таунхаус
Arona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Продается угловой трехэтажный  таунхаус, площадью 135 м². Расположенный в El Camison, на гра…
$439,691
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Arona, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Arona, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Продается таунхаус в жилом комплексе «Portonovo» в городе Лос-Кристианос на юге Тенерифе. До…
$763,867
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Arona, Испания
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
В продаже апартамент с видом на горы, находящийся в комплексе Chayofa Country Club, в зоне с…
$208,275
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Arona, Испания
Квартира 3 спальни
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Апартамент в комплексе Playa Graciosa,Los Cristianos, состоит из 3 спален, 3 ванных комнат, …
$493,171
Оставить заявку
Таунхаус в Arona, Испания
Таунхаус
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Продается таунхаух в La Finca, первая фаза Aguilas del Teide. На первом этаже расположены го…
$287,135
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Площадь 68 м²
В продаже апартамент в комплексе La Finca, в районе Chayofa. Апартамент состоит: 1 спальн…
$173,158
Оставить заявку
Вилла в Arona, Испания
Вилла
Arona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 545 м²
Современная угловая вилла, расположенная в одной из лучших резиденций города Лос Кристианос …
$969,745
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Площадь 40 м²
В продаже апартамент, который располагается в комплексе Chipeque в зоне Los Cristianos. А…
$159,788
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Arona, Испания
Квартира 2 комнаты
Arona, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Продается квартира в Плая де Лас Америкас в комплексе Parque Santiago I. Полностью отремонти…
$493,171
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Апартамент типа студия, в комплексе Castle Harbour, в зоне Los Cristianos. Салон с кухней, в…
$123,841
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Arona, Испания
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
В продаже пентхаус с 2 спальнями в комплексе Tenerife Royal Garden, Las Americas. Расположен…
$649,619
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Arona, Испания
Квартира 2 комнаты
Arona, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Фантастическая квартира площадью 56 м2 в комплексе “Green Garden Resort” с великолепными тро…
$361,659
Оставить заявку
Дуплекс 2 спальни в Arona, Испания
Дуплекс 2 спальни
Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
В продаже апартамент-дуплекс в комплексе Parque Tropical, Los Cristianos. На территории комп…
$347,125
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
В продаже уютный апартамент, который располагается в комплексе Parque Santiago II, в зоне La…
$317,821
Оставить заявку
Дуплекс 2 спальни в Arona, Испания
Дуплекс 2 спальни
Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
В продаже прекрасный дуплекс, который располагается в комплексе Golf Resort, в зоне Los Cris…
$400,017
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Arona, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Arona, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Двухуровневый пентхаус в комплексе Parque Tropical с видом на океан. Комплекс расположен в п…
$821,952
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Arona, Испания
Квартира 3 спальни
Arona, Испания
Количество спален 3
Площадь 90 м²
В продаже апартамент, который находится в зоне Los Cristianos. Апартамент состоит: 3 спальны…
$264,476
Оставить заявку
Таунхаус в Arona, Испания
Таунхаус
Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Мы продали этот замечательный таунхаус в комплексе Los Halcones. Он предлагает две спальни и…
$208,965
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Уютные апартаменты после реновации с одной спальней, расположенные в районе Los Cristianos в…
$152,074
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Arona, Испания
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Продается апартамент в Castle Harbour в Los Cristianos.  Площадь 65 м2 внутри и 9 м2 террасы…
$259,737
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
В продаже отремонтированный и хорошо меблированный апартамент с одной спальней, гостиной, ку…
$183,021
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
В продаже апартамент, который находится в комплексе "Parque Santiago 2", Playa de Las Americ…
$340,513
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Arona, Испания
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
В продаже апартамент в комплексе Parque Santiago III, в зоне Playa de Las Americas. На террт…
$754,858
Оставить заявку
Дуплекс 3 комнаты в Arona, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Arona, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Продается дуплекс квартира с двумя спальнями в комплексе Altamar Paradise в Плая де Лас Амер…
$421,935
Оставить заявку
Таунхаус в Arona, Испания
Таунхаус
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Продается таунхаус в недавно построенном элитном жилом комплексе PortoNovo в центре Los Cris…
$600,581
Оставить заявку
Realting.com
Перейти