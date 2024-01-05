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Дом 4 спальни у моря
San Javier, Испания
5
3
180 м²
2
Представляем комфортабельную виллу с большим участком в городе San Javier. San Javier - отли…
€750,000
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Вилла 3 спальни с террасой
San Javier, Испания
3
2
84 м²
Виллы с 3 спальнями на одном этаже с солярием и бассейном в Сан-Хавьере
€279,000
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Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с садом
San Javier, Испания
4
3
135 м²
О проекте: эксклюзивная вилла, расположенная на 1-й линии гольфа в Рода-Гольф, Коста-Калида.…
€690,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с садом, с terrassa
San Javier, Испания
3
2
105 м²
О проекте: несколько независимых вилл, расположенных на престижном поле для гольфа Roda на п…
€385,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с кладовой
San Javier, Испания
3
2
100 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из 3 одноэтажных независимых вилл, расположенных в Сан-Хав…
€699,950
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Javier, Испания
4
2
130 м²
Отдельные Дома с 3 Спальнями и Личными Бассейнами Лос-Алькасарес, Коста-Калида Отдельные дом…
€385,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
San Javier, Испания
3
2
79 м²
2/4
Отремонтированная Квартира с 2 Спальнями в Лос-Алькасарес, Коста-Калида Квартира в средиземн…
€193,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с гаражом, с садом
San Javier, Испания
2
2
83 м²
О проекте: ЖК расположен в Лос-Нарехосе на побережье Коста-Калида и состоит из трех многоква…
€219,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с гаражом, с садом
San Javier, Испания
3
2
105 м²
О проекте: ЖК расположен в Лос-Нарехосе на побережье Коста-Калида и состоит из трех многоква…
€265,000
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с гаражом, с садом
San Javier, Испания
2
2
76 м²
О проекте: ЖК расположен в Лос-Нарехосе на побережье Коста-Калида и состоит из трех многоква…
€270,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с гаражом, с садом
San Javier, Испания
2
2
75 м²
О проекте: ЖК расположен в Лос-Нарехосе на побережье Коста-Калида и состоит из трех многоква…
€225,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
San Javier, Испания
2
2
91 м²
Апартаменты в Лос Нарехос, Сан Хавьер, Коста Калида Этот новый частный комплекс будет иметь …
€219,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
San Javier, Испания
2
2
95 м²
Apartments in Los Narejos, San Javier, Costa Calida This new private complex will have 87 mo…
€270,000
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Дом 3 спальни у моря
San Javier, Испания
4
2
94 м²
1
Представляем новую виллу возле гольф полей в San JavierКомфортабельный дом общей площадью 94…
€339,900
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Дом 3 спальни у моря
San Javier, Испания
4
2
84 м²
1
Представляем новую виллу возле гольф полей в San JavierКомфортабельный дом площадью 84 кв. м…
€333,900
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Таунхаус 2 спальни у моря
San Javier, Испания
3
2
77 м²
2
Предлагаем вам современный таунхаус, расположенный в городе Сан-Хавьер, у Мар Менор.Дом нахо…
€256,800
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Дом 3 спальни у моря
San Javier, Испания
4
3
125 м²
2
Предлагаем вам современную виллу, расположенный в городе Сан-Хавьер, у Мар Менор.Дом находят…
€389,900
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Квартира 2 спальни у моря
San Javier, Испания
3
2
73 м²
2
Представляем cовременный светлый пентхаус в закрытом жилом комплексе в городе San Javier. Sa…
€219,900
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Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с личным бассейном
San Javier, Испания
4
3
135 м²
Вилла на передней линии гольфа в Роде, Коста Калида Роскошный дом с частным бассейном и парк…
€690,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с chicken furniture
San Javier, Испания
3
3
150 м²
Жилой комплекс в Сан-Хавьере, красивом прибрежном городе, расположенном в регионе Мурсия, на…
€849,900
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Таунхаус 2 спальни
San Javier, Испания
2
2
75 м²
Senda de los Flamencos — это жилой комплекс из 24 двухквартирных домов на одном этаже,…
€256,800
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Квартира 2 спальни с мебелью, с гаражом, с terrassa
San Javier, Испания
2
2
71 м²
Просторная и светлая квартира, расположенная на 1-й линии, с фронтальным видом на море. Он р…
€195,000
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Таунхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
San Javier, Испания
3
2
92 м²
Жилой комплекс из 24 двухквартирных домов на одном этаже, расположенный в Сан-Хавьере, Мурси…
€325,000
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с terrassa, с chicken furniture
San Javier, Испания
3
2
126 м²
Комплекс представляет собой жилой комплекс, состоящий всего из 8 двухквартирных домов с 3 сп…
€247,000
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Таунхаус 3 спальни с парковкой, с садом, с chicken furniture
San Javier, Испания
3
2
90 м²
Комплекс в новом жилом районе, состоящем всего из 12 двухквартирных домов на одном этаже, ра…
€264,000
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Бунгало 3 спальни с парковкой, с садом, с chicken furniture
San Javier, Испания
3
2
94 м²
Современный жилой дом, расположенный в Сан-Блас, Сантьяго-де-ла-Рибера. В домах 3 спальни с …
€312,000
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Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
3
2
114 м²
Жилой комплекс в Сан-Хавьере, красивом прибрежном городе, расположенном в регионе Мурсия, на…
€539,900
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Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с chicken furniture
San Javier, Испания
3
2
110 м²
Жилой комплекс в Сан-Хавьере, красивом прибрежном городе, расположенном в регионе Мурсия, на…
€529,900
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Вилла 3 спальни с балконом, с terrassa, с chicken furniture
San Javier, Испания
3
2
100 м²
Жилой комплекс в Сан-Хавьере, красивом прибрежном городе, расположенном в регионе Мурсия, на…
€349,900
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Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с ванной
San Javier, Испания
3
3
151 м²
Виллы-близнецы в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида 4 просторных дома с двумя односпальным…
€445,000
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