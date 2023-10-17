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Жильё в Alhama de Murcia, Испания

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20 объектов найдено
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Alhama de Murcia, Испания
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из 4 блоков квартир с 2 и 3 спальнями в современном стиле,…
€186,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из 4 блоков квартир с 2 и 3 спальнями в современном стиле,…
€169,500
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Alhama de Murcia, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Современные Квартиры Рядом с Пляжем в Масарроне, Коста-Калида Современные апартаменты распол…
€295,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Alhama de Murcia, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Alhama de Murcia, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Современные Квартиры Рядом с Пляжем в Масарроне, Коста-Калида Современные апартаменты распол…
€261,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Alhama de Murcia, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Современные Квартиры Рядом с Пляжем в Масарроне, Коста-Калида Современные апартаменты распол…
€261,000
Вилла 3 спальни с садом, с Pool, земля в Alhama de Murcia, Испания
Вилла 3 спальни с садом, с Pool, земля
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Новый комплекс независимых вилл, расположенный рядом с полем для гольфа Condado de Alhama, с…
€279,000
Вилла 4 спальни с Pool, земля в Alhama de Murcia, Испания
Вилла 4 спальни с Pool, земля
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Новый комплекс независимых вилл, расположенный рядом с полем для гольфа Condado de Alhama, с…
€367,500
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с ванной в Alhama de Murcia, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с ванной
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
€385,000
Вилла 2 спальни с террасой, с садом, с ванной в Alhama de Murcia, Испания
Вилла 2 спальни с террасой, с садом, с ванной
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
€230,000
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в Alhama de Murcia, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
€270,000
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€154,500
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
€132,500
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Alhama de Murcia, Испания
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Alhama de Murcia, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,75 млн
Дом 4 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Дом 4 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 1
Новая вилла в городе Alhama de Murcia.Вилла находится в жилом комплексе закрытого типа, сост…
€367,500
Дом 3 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Дом 3 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
В продаже новая вилла в городе Alhama de Murcia.Вилла находится в жилом комплексе закрытого …
€298,700
Дом 3 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Дом 3 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Новая вилла в городе Alhama de Murcia.Вилла находится в жилом комплексе закрытого типа, сост…
€294,600
Квартира 2 спальни с террасой, с Lift, с Near commercial centres restaurants and other amenities в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с Lift, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Апартамент на Нижнем этаже в Condado de Alhama Golf. Новые апартаменты с 2 спальнями и 2 ван…
€124,900
Пентхаус 2 спальни с террасой, с Lift, с солярием в Alhama de Murcia, Испания
Пентхаус 2 спальни с террасой, с Lift, с солярием
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Квартира-Пентхаус с солярием в Condado de Alhama Golf. Пентхаусы новой постройки с 2 спальня…
€131,900
Вилла 3 спальни с террасой, с солярием, с Near commercial centres restaurants and other amenities в Alhama de Murcia, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с солярием, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Вилла с 3 спальнями на поле для гольфа Condado de Alhama Golf Resort. Совершенно новые виллы…
€315,000
Вилла 3 спальни с террасой, с солярием, с Near commercial centres restaurants and other amenities в Alhama de Murcia, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с солярием, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Отдельные дома с участками в Condado de Alhama Golf (Murcia). НОВЫЕ ДОМА С УЧАСТКАМИ ОТ ЗАСТ…
€205,000
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