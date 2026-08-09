Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Alhama de Murcia
  4. Жилая

Жилье в Alhama de Murcia, Испания

;
квартиры
55
дома
58
113 объектов найдено
Вилла в Alhama de Murcia, Испания
Вилла
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В КОНДАДО-ДЕ-АЛЬХАМА С ГОЛЬФ-ПОЛЕМ Новый жилой комплекс вилл в Кондадо …
$338,666
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Расположенный на солнечном юго-востоке Испании, в живописной долине, окружённой горами и при…
$244,894
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Новые апартаменты на гольф-курорте Condado de Alhama в Мурсии Современная жизнь на престижн…
$242,336
Оставить заявку
TekceTekce
Дом 3 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Дом 3 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Виллы в Альхаме де Мурсия представляют собой роскошное убежище в окружении впечатляющей прир…
$381,137
Оставить заявку
Бунгало в Alhama de Murcia, Испания
Бунгало
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Расположенный в эксклюзивной зоне Лос Гуардианес, этот жилой комплекс предлагает выбор из 10…
$279,773
Оставить заявку
Таунхаус 5 комнат в Alhama de Murcia, Испания
Таунхаус 5 комнат
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 75 м²
Дома с 4 спальнями, личными бассейнами, садами и соляриями в Масарроне, Мурсия Этот жилой ко…
$309,867
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Вилла 3 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Современные виллы с 2–3 спальнями и личным подвалом в Масарроне Эти просторные виллы располо…
$339,370
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Alhama de Murcia, Испания
Дом 5 комнат
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 1
Новая вилла в городе Alhama de Murcia.Вилла находится в жилом комплексе закрытого типа, сост…
$418,113
Оставить заявку
Вилла в Alhama de Murcia, Испания
Вилла
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В КОНДАДО-ДЕ-АЛЬХАМА С ГОЛЬФ-ПОЛЕМ Новый жилой комплекс вилл в Condado de Alham…
$401,132
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Расположенный на солнечном юго-востоке Испании, в уютной долине, окружённой горами и природн…
$261,107
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
НОВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА CONDADO DE ALHAMA Новые апартаменты с двумя с…
$262,484
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Площадь 71 м²
НОВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА CONDADO DE ALHAMA Новые апартаменты с двумя спальням…
$257,753
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Дом 3 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Новые виллы представляют собой роскошное убежище, окружённое впечатляющей природой. Эти объе…
$397,065
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Расположенный на солнечном юго-востоке Испании, в живописной долине, окружённой горами и при…
$307,014
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 3 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Площадь 88 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В КОНДАДО-ДЕ-АЛЬХАМА ГОЛЬФ-ПОЛЕ Новый жилой комплекс вилл и апартаментов в…
$258,674
Оставить заявку
Пентхаус в Alhama de Murcia, Испания
Пентхаус
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Новые апартаменты на гольф-курорте Condado de Alhama в Мурсии Современная жизнь на престижн…
$313,755
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 4 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 1/4
Представляем апартаменты в городе Alhama de Murcia. Квартира находится в жилом комплексе зак…
$252,460
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Современные апартаменты в Condado de Alhama Golf Resort Откройте для себя воплощение совреме…
$198,472
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Курорт расположен на солнечном юго-востоке Испании, в живописной долине, окружённой горами и…
$243,956
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Новые апартаменты на гольф-курорте Condado de Alhama в Мурсии Современная жизнь на престиж…
$282,990
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Дом 4 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Количество этажей 1
Представляем новую виллу в городе Alhama de Murcia. Вилла находится в жилом комплексе закрыт…
$434,268
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Дом 4 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 1
Представляем новую виллу в городе Alhama de Murcia. Вилла находится в жилом комплексе закрыт…
$420,843
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В КОНДАДО-ДЕ-АЛЬХАМА ГОЛЬФ-ПОЛЕ Новый жилой комплекс вилл и апартам…
$241,799
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Дом 3 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Виллы в новом строительстве представляют собой роскошное убежище, окруженное впечатляющим пр…
$374,310
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Дом 4 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Современные сдвоенные виллы с 3 спальнями в Пуэрто-де-Масаррон Проект расположен в жилом рай…
$336,281
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Дом 3 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Эти виллы в новостройке представляют собой роскошное убежище, окруженное впечатляющей природ…
$381,137
Оставить заявку
Бунгало 3 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Бунгало 3 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Живите в сердце графства Альхама, всего в нескольких шагах от торгового центра Al Kassar, в …
$300,927
Оставить заявку
Вилла в Alhama de Murcia, Испания
Вилла
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Площадь 107 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В КОНДАДО-ДЕ-АЛЬХАМА С ГОЛЬФ-ПОЛЕМ Новый жилой комплекс из вилл и апартаменто…
$437,111
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Дом 3 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 1/1
Представляем новую виллу в городе Alhama de Murcia. Вилла находится в жилом комплексе закрыт…
$306,047
Оставить заявку
Вилла в Alhama de Murcia, Испания
Вилла
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В КОНДАДО-ДЕ-АЛЬХАМА С ГОЛЬФ-ПОЛЕМ Новый жилой комплекс из вилл и апар…
$371,797
Оставить заявку
Realting.com
Перейти