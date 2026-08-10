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Жилье в Тарифе, Испания

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квартиры
26
дома
19
45 объектов найдено
Студия в Тарифа, Испания
Студия
Тарифа, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
I sell a central studio with a terrace .studio has a equipped kitchen, bathroom and balcony.…
$130,170
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Квартира 2 спальни в Тарифа, Испания
Квартира 2 спальни
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
A spacious apartment with bedrooms 2 and bathrooms 2 in the newly built Ocean View building.…
$320,001
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Пентхаус в Тарифа, Испания
Пентхаус
Тарифа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Duplex attic in 2018 building with pool on the community roof. It is a third exterior plant…
$650,850
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Квартира 2 спальни в Тарифа, Испания
Квартира 2 спальни
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Very bright apartment. It is a ground floor about 200 meters from the sea. It consists of …
$223,459
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Студия в Тарифа, Испания
Студия
Тарифа, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
The new construction studio for sale. Dom is very bright and is located on the 2nd floor of …
$173,560
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Дуплекс 4 спальни в Тарифа, Испания
Дуплекс 4 спальни
Тарифа, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Two -level headquarters for sale with a community swimming pool. There are a few steps from…
$347,120
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Студия в Тарифа, Испания
Студия
Тарифа, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Central studio in a quiet area. A few steps from the commercial district and the Old Town. …
$97,628
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Дом 3 спальни в Тарифа, Испания
Дом 3 спальни
Тарифа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
The new promotion of Ventura Homes apartments consists of 19 twin houses with a private gara…
$374,239
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Квартира 3 спальни в Тарифа, Испания
Квартира 3 спальни
Тарифа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Very bright central floor. It is located a few steps from the historic center. It consists…
$336,273
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Квартира 3 спальни в Тарифа, Испания
Квартира 3 спальни
Тарифа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
A comfortable apartment very close to the beach. It is a ground floor with an approximate a…
$212,611
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Дом 3 спальни в Тарифа, Испания
Дом 3 спальни
Тарифа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
Fantastic Chalet of 213 m2/ (164 m2 useful) located in the residential zone the rate cuartón…
$615,054
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Пентхаус в Тарифа, Испания
Пентхаус
Тарифа, Испания
Площадь 88 м²
I sell magnificent duplex attic in the center of rate, the house includes parking and storag…
$488,138
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Вилла в Тарифа, Испания
Вилла
Тарифа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
In the city of Tarifa, Cadiks, by the road leading to the Sanctuary of Virgen de la Luz, ver…
$390,510
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Пентхаус в Тарифа, Испания
Пентхаус
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Attic with wonderful views of Los Lances Beach. It is in urbanization with garden and pool.…
$390,510
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Пентхаус в Тарифа, Испания
Пентхаус
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Duplex attic of recent construction with luxury qualities. It is located in the downtown ar…
$428,476
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Дом 2 спальни в Тарифа, Испания
Дом 2 спальни
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
1.526 m2 plot with 57 m2 construction. The house has two bedrooms, bathroom, kitchen-salon
$206,103
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Пентхаус в Тарифа, Испания
Пентхаус
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
The last attic for sale in a new promotion of the new Ocean View work, enjoys the best rates…
$466,443
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Квартира 2 спальни в Facinas, Испания
Квартира 2 спальни
Facinas, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Wide floor is sold in facin, 15 minutes from town rate and 10 minutes from Valdevaqueros.Amp…
$178,984
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Дуплекс 2 спальни в Тарифа, Испания
Дуплекс 2 спальни
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Very bright central duplex a few steps from the beach and the Old Town. It consists of two …
$251,662
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Квартира 3 спальни в Тарифа, Испания
Квартира 3 спальни
Тарифа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Apartment on very bright ground floor. It is located in a commercial area at a battle steps…
$201,764
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Дом в Тарифа, Испания
Дом
Тарифа, Испания
Площадь 200 м²
1500m2 plot accessible and flat, has a garden that occupies the entire surface, a house of a…
$672,545
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Вилла в Тарифа, Испания
Вилла
Тарифа, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
An old house with a plot near Bologna 10 minutes from the beach. He built about 60 square me…
$246,238
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Вилла в Тарифа, Испания
Вилла
Тарифа, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Urban plot of 2,500 m2 in the fourth at 10 min by car at rate. He currently has a building o…
$292,883
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Квартира 1 спальня в Тарифа, Испания
Квартира 1 спальня
Тарифа, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Apartment in the central part. This is the second external floor with an approximate area o…
$195,255
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Квартира 1 спальня в Facinas, Испания
Квартира 1 спальня
Facinas, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
110m2 renovated house with the patio included habitable around 60m2. It consists of 1 bedroo…
$173,560
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Квартира в Тарифа, Испания
Квартира
Тарифа, Испания
Площадь 60 м²
Local on the ground floor a few meters from Los Lances Beach. It has an area of ​​60 m2. I…
$113,899
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Студия в Тарифа, Испания
Студия
Тарифа, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
New construction studio for sale. The house is very bright and is located on the 3rd floor o…
$162,713
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Вилла в Тарифа, Испания
Вилла
Тарифа, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Casa for sale in the town of Bologna. The property has two floors, a land of about 50 m2 and…
$810,008
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Пентхаус в Тарифа, Испания
Пентхаус
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Beautiful attic in Ventura Building, enjoys sea views from its private terrace and from its …
$390,510
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Квартира 2 спальни в Тарифа, Испания
Квартира 2 спальни
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
New construction housing very well located, from 2008, very bright and cozy, located two min…
$218,035
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