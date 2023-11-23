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Жильё в Тарифа, Испания

квартиры
18
дома
12
30 объектов найдено
Пентхаус с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Тарифа, Испания
Пентхаус с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тарифа, Испания
Площадь 88 м²
€450,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с водоснабжением, с Light в Тарифа, Испания
Квартира 1 спальня с террасой, с водоснабжением, с Light
Тарифа, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€180,000
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Дом 2 спальни с террасой в Тарифа, Испания
Дом 2 спальни с террасой
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€190,000
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Дуплекс 4 спальни с общественным бассейном в Тарифа, Испания
Дуплекс 4 спальни с общественным бассейном
Тарифа, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€320,000
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Студия 1 ванная с лифтом, с террасой, с водоснабжением в Тарифа, Испания
Студия 1 ванная с лифтом, с террасой, с водоснабжением
Тарифа, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
€160,000
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Студия 1 ванная с лифтом, с бронированной дверью, с видеодомофоном в Тарифа, Испания
Студия 1 ванная с лифтом, с бронированной дверью, с видеодомофоном
Тарифа, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
€150,000
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Вилла 1 спальня в Тарифа, Испания
Вилла 1 спальня
Тарифа, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€227,000
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Квартира 2 спальни с лифтом, с террасой, с бытовой техникой в Тарифа, Испания
Квартира 2 спальни с лифтом, с террасой, с бытовой техникой
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
€295,000
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Квартира 1 спальня с лифтом, с общественным бассейном, с видеодомофоном в Тарифа, Испания
Квартира 1 спальня с лифтом, с общественным бассейном, с видеодомофоном
Тарифа, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€183,000
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Квартира 3 спальни с лифтом, с водоснабжением, с Light в Тарифа, Испания
Квартира 3 спальни с лифтом, с водоснабжением, с Light
Тарифа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€196,000
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Квартира 3 спальни с водоснабжением, с Light в Тарифа, Испания
Квартира 3 спальни с водоснабжением, с Light
Тарифа, Испания
Количество спален 3
Площадь 60 м²
€135,000
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Пентхаус 3 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Тарифа, Испания
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Тарифа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
€600,000
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Пентхаус 2 спальни с лифтом, с террасой, с джакузи в Тарифа, Испания
Пентхаус 2 спальни с лифтом, с террасой, с джакузи
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
€430,000
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Тарифа, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
€360,000
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Вилла 3 спальни с мебелью, с террасой, с гаражом в Тарифа, Испания
Вилла 3 спальни с мебелью, с террасой, с гаражом
Тарифа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
€360,000
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Дуплекс 2 спальни с мебелью, с лифтом, с террасой в Тарифа, Испания
Дуплекс 2 спальни с мебелью, с лифтом, с террасой
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€232,000
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Пентхаус 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Тарифа, Испания
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
€395,000
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Дом 3 спальни с террасой, с гаражом, с водоснабжением в Тарифа, Испания
Дом 3 спальни с террасой, с гаражом, с водоснабжением
Тарифа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
€345,000
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Дом 2 спальни с террасой, с гаражом, с водоснабжением в Тарифа, Испания
Дом 2 спальни с террасой, с гаражом, с водоснабжением
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
€330,000
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Квартира 3 спальни с мебелью, с водоснабжением, с Light в Тарифа, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с водоснабжением, с Light
Тарифа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€186,000
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Студия 1 ванная с балконом, с лифтом, с террасой в Тарифа, Испания
Студия 1 ванная с балконом, с лифтом, с террасой
Тарифа, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€120,000
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Дом 2 спальни с террасой, с водоснабжением, с барбекю в Тарифа, Испания
Дом 2 спальни с террасой, с водоснабжением, с барбекю
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€330,000
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Вилла 5 спален с террасой, с гаражом, с водоснабжением в Тарифа, Испания
Вилла 5 спален с террасой, с гаражом, с водоснабжением
Тарифа, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
€1,55 млн
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Студия 1 ванная с мебелью, с водоснабжением, с бронированной дверью в Тарифа, Испания
Студия 1 ванная с мебелью, с водоснабжением, с бронированной дверью
Тарифа, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
€90,000
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Дом 3 спальни с водоснабжением, с Light в Тарифа, Испания
Дом 3 спальни с водоснабжением, с Light
Тарифа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
€330,000
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Вилла 8 спален в Тарифа, Испания
Вилла 8 спален
Тарифа, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€500,000
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Квартира в Тарифа, Испания
Квартира
Тарифа, Испания
Площадь 60 м²
€105,000
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Квартира 2 спальни с водоснабжением, с телефоном, с Wardrobes cupboard в Тарифа, Испания
Квартира 2 спальни с водоснабжением, с телефоном, с Wardrobes cupboard
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€201,000
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Дом в Тарифа, Испания
Дом
Тарифа, Испания
Площадь 200 м²
€620,000
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Квартира 2 спальни с лифтом, с водоснабжением, с телефоном в Тарифа, Испания
Квартира 2 спальни с лифтом, с водоснабжением, с телефоном
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€186,000
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