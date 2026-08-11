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Жилье в San Roque, Испания

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квартиры
55
дома
31
86 объектов найдено
Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 825 м²
Просыпаться над Средиземным морем, видеть Гибралтар и зелёные склоны Сотогранде, оставаясь в…
$16,07 млн
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Квартира 3 комнаты в San Roque, Испания
Квартира 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Квартиры в комплексе на лоне природы в Ла-Алькайдеса Ла-Алькайдеса — это тихий и эксклюзивны…
$501,479
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Квартира 4 комнаты в San Roque, Испания
Квартира 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Квартиры в комплексе на лоне природы в Ла-Алькайдеса Ла-Алькайдеса — это тихий и эксклюзивны…
$550,690
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Пентхаус 4 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 3
Удивительные квартиры с видом на море и поле для гольфа в Ла-Алькаидеса, Кадис Новый комплек…
$1,09 млн
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Квартира 4 комнаты в San Roque, Испания
Квартира 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 1
Изысканная квартира на среднем этаже в престижном гольф-курорте с террасой, общим бассейном …
$515,043
НДС
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Квартира 3 спальни в San Roque, Испания
Квартира 3 спальни
San Roque, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Добро пожаловать в наше эксклюзивное сообщество роскошных квартир и пентхаусов в самом сердц…
$1,39 млн
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
A sanctuary where architecture and nature merge in perfect harmonyLocated in the prestigious…
$14,50 млн
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Квартира 4 комнаты в San Roque, Испания
Квартира 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Стильные Квартиры с Уникальным Дизайном в Кадисе. 55 квартир с панорамным видом на гольф рас…
$507,633
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Супер Современный Шедевр в Альтос де ВальдеррамаДобро пожаловать в Виллу Стерн — ультрасовре…
$5,87 млн
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Квартира 2 комнаты в San Roque, Испания
Квартира 2 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 158 м²
Потрясающие квартиры в Сотогранде, Кадис в комплексе отельного типа Сотогранде – небольшой г…
$983,276
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Квартира 5 комнат в San Roque, Испания
Квартира 5 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Количество этажей 3
Удивительные квартиры с видом на море и поле для гольфа в Ла-Алькаидеса, Кадис Новый комплек…
$871,323
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 2 041 м²
Вилла Noon: передовая архитектура, устойчивая роскошь и привилегированное расположение в La …
$14,80 млн
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Вилла 7 комнат в San Roque, Испания
Вилла 7 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 087 м²
Количество этажей 3
Вилла с видом на море и полем для гольфа в Сотогранде, с высоким уровнем энергоэффективности…
$11,41 млн
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Квартира 2 спальни в Guadiaro, Испания
Квартира 2 спальни
Guadiaro, Испания
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Описание объекта: Откройте для себя просторную квартиру с аутентичным андалузским колоритом …
$241,476
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 4 комнаты в San Roque, Испания
Квартира 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Потрясающие квартиры в Сотогранде, Кадис в комплексе отельного типа Сотогранде – небольшой г…
$1,53 млн
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Таунхаус 5 комнат в San Roque, Испания
Таунхаус 5 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 194 м²
Количество этажей 2
Роскошный таунхаус, расположенный на поле для гольфа с большим садом, террасами и общим басс…
$582,172
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 3/3
Премиальный пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном, общим садом и потрясающим…
$545,549
НДС
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Вилла 9 комнат в San Roque, Испания
Вилла 9 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 544 м²
Количество этажей 2
Инновационная вилла с нулевым энергопотреблением в престижном месте Сотогранде, Сан-Роке Это…
$10,21 млн
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Пентхаус 4 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Квартиры в комплексе на лоне природы в Ла-Алькайдеса Ла-Алькайдеса — это тихий и эксклюзивны…
$987,799
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Таунхаус 5 комнат в San Roque, Испания
Таунхаус 5 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Роскошный таунхаус на поле для гольфа с просторным садом, террасами и общим бассейном среди …
$803,549
НДС
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 742 м²
Вилла Oak — новая роскошная резиденция в Altos de Valderrama, Сотогранде, спроектированная и…
$10,02 млн
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Квартира 4 комнаты в San Roque, Испания
Квартира 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Квартиры в комплексе на лоне природы в Ла-Алькайдеса Ла-Алькайдеса — это тихий и эксклюзивны…
$637,814
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Квартира 4 комнаты в San Roque, Испания
Квартира 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 3
Стильные Квартиры с Уникальным Дизайном в Кадисе. 55 квартир с панорамным видом на гольф рас…
$599,078
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Квартира 3 комнаты в San Roque, Испания
Квартира 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 3
Стильные Квартиры с Уникальным Дизайном в Кадисе. 55 квартир с панорамным видом на гольф рас…
$455,305
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Пентхаус 3 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Квартиры в комплексе на лоне природы в Ла-Алькайдеса Ла-Алькайдеса — это тихий и эксклюзивны…
$700,418
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Пентхаус 3 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 3
Удивительные квартиры с видом на море и поле для гольфа в Ла-Алькаидеса, Кадис Новый комплек…
$819,724
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Откройте для себя виллу Дуб, необыкновенное убежище, где архитектурный блеск гармонирует с в…
$10,21 млн
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Дуплекс 3 комнаты в San Roque, Испания
Дуплекс 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 1
Современный двухуровневый дом на верхнем этаже с большой террасой на крыше, общим бассейном,…
$556,584
НДС
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 087 м²
Villa HALO — это уникальная вилла класса люкс, расположенная в La Reserva de Sotogrande, одн…
$11,16 млн
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Дом 8 спален в San Roque, Испания
Дом 8 спален
San Roque, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 2 800 м²
Расположенная в эксклюзивном и известном районе Сотогранде Коста-дель-Соль, эта новаторская …
$13,31 млн
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