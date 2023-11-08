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Жильё в San Roque, Испания

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33 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 204 м²
Роскошные Стильные Квартиры в Курортном Макрокомплексе в Кадисе Жилой комплекс расположен в …
€2,20 млн
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с парковка в San Enrique de Guadiaro, Испания
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с парковка
San Enrique de Guadiaro, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Таунхаусы в Комплексе с Бассейном и Садом Рядом с Полем Для Гольфа в Сан-Роке, Кадис Таунхау…
€471,000
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Roque, Испания
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Roque, Испания
Комнаты 6
Площадь 2 005 м²
Вилла на продажу в Sotogrande Alto, Sotogrande, с 6 спальня, 6 ванная, 2 ванная комната, 2 т…
€15,00 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в San Roque, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
San Roque, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 812 м²
Продается вилла современной архитектуры, находящаяся в стадии строительства, в Сотогранде Ал…
€2,80 млн
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением в San Roque, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Количество этажей 3
Виллы 3+1 и 4+1 с Собственным Бассейном в Прекрасном Месте Сан-Роке, Кадис Виллы с уникальны…
€590,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в San Roque, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 4
Роскошные Квартиры с 2-мя и 3-мя Спальнями и Дуплекс с Большой Солнечной Террасой в Кадисе Р…
€640,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 4
Роскошные Квартиры с 2-мя и 3-мя Спальнями и Дуплекс с Большой Солнечной Террасой в Кадисе Р…
€460,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 4
Роскошные Квартиры с 2-мя и 3-мя Спальнями и Дуплекс с Большой Солнечной Террасой в Кадисе Р…
€445,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 4
Роскошные Квартиры с 2-мя и 3-мя Спальнями и Дуплекс с Большой Солнечной Террасой в Кадисе Р…
€370,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 4
Роскошные Квартиры с 2-мя и 3-мя Спальнями и Дуплекс с Большой Солнечной Террасой в Кадисе Р…
€360,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Roque, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
Современные Виллы с 3-мя Спальнями в Районе Сотогранде в Кадисе Жилой комплекс расположен в …
€655,000
Пентхаус 5 спален с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Пентхаус 5 спален с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 295 м²
Роскошные Стильные Квартиры в Курортном Макрокомплексе в Кадисе Жилой комплекс расположен в …
€3,50 млн
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Роскошные Стильные Квартиры в Курортном Макрокомплексе в Кадисе Жилой комплекс расположен в …
€1,40 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Роскошные Стильные Квартиры в Курортном Макрокомплексе в Кадисе Жилой комплекс расположен в …
€1,20 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Роскошные Стильные Квартиры в Курортном Макрокомплексе в Кадисе Жилой комплекс расположен в …
€1,20 млн
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Роскошные Стильные Квартиры в Курортном Макрокомплексе в Кадисе Жилой комплекс расположен в …
€850,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Roque, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа и с Большими Террасами в Ла-Алькаидеса, Сан-Ро…
€719,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Roque, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Roque, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа и с Большими Террасами в Ла-Алькаидеса, Сан-Ро…
€329,000
Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 309 м²
Роскошные и Экологичные Квартиры в Эксклюзивном Комплексе в Сотогранде Этот выдающийся жилой…
€2,74 млн
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 273 м²
Роскошные и Экологичные Квартиры в Эксклюзивном Комплексе в Сотогранде Этот выдающийся жилой…
€2,26 млн
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 273 м²
Роскошные и Экологичные Квартиры в Эксклюзивном Комплексе в Сотогранде Этот выдающийся жилой…
€1,87 млн
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Роскошные и Экологичные Квартиры в Эксклюзивном Комплексе в Сотогранде Этот выдающийся жилой…
€1,76 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Роскошные и Экологичные Квартиры в Эксклюзивном Комплексе в Сотогранде Этот выдающийся жилой…
€1,34 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Роскошные и Экологичные Квартиры в Эксклюзивном Комплексе в Сотогранде Этот выдающийся жилой…
€1,11 млн
Дом 5 спален с бассейном, с гаражом, с садом в San Roque, Испания
Дом 5 спален с бассейном, с гаражом, с садом
San Roque, Испания
Комнаты 5
Площадь 525 м²
Вилла на продажу в Sotogrande, с 5 спальня, 4 ванная, 1 туалет и характеристики бассейн (Час…
€1,23 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с садом, с Pool в Puente Mayorga, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с садом, с Pool
Puente Mayorga, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
ЦЕНЫ ОТ 296.000€ ДО 298.000€ Новый проект роскошных апартаментов и пентхаусов с панорамным …
€631,000
Квартира 4 спальни с гаражом, у моря, с Lift в San Roque, Испания
Квартира 4 спальни с гаражом, у моря, с Lift
San Roque, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 269 м²
Квартира с видом на море в Сотогранде, Кадис Первый этаж с частным бассейном, частным гаражо…
€1,83 млн
Вилла 5 спален в San Roque, Испания
Вилла 5 спален
San Roque, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 308 м²
Безупречная и впечатляющая современная отдельная вилла с уникальным панорамным видом на море…
€5,80 млн
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в San Roque, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
San Roque, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Продается новый современный таунхаус в La Finca de Sotogrande, в новом закрытом комплексе та…
€525,000
Таунхаус с террасой, с гаражом, с садом в San Roque, Испания
Таунхаус с террасой, с гаражом, с садом
San Roque, Испания
Площадь 179 м²
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€410,000
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