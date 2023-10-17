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Пентхаусы в San Roque, Испания

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5 объектов найдено
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в San Roque, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 4
Роскошные Квартиры с 2-мя и 3-мя Спальнями и Дуплекс с Большой Солнечной Террасой в Кадисе Р…
€640,000
Пентхаус 5 спален с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Пентхаус 5 спален с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 295 м²
Роскошные Стильные Квартиры в Курортном Макрокомплексе в Кадисе Жилой комплекс расположен в …
€3,50 млн
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Roque, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа и с Большими Террасами в Ла-Алькаидеса, Сан-Ро…
€719,000
Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 309 м²
Роскошные и Экологичные Квартиры в Эксклюзивном Комплексе в Сотогранде Этот выдающийся жилой…
€2,74 млн
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Роскошные и Экологичные Квартиры в Эксклюзивном Комплексе в Сотогранде Этот выдающийся жилой…
€1,76 млн
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