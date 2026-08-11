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Пентхаусы в San Roque, Испания

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9 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 3
Удивительные квартиры с видом на море и поле для гольфа в Ла-Алькаидеса, Кадис Новый комплек…
$1,09 млн
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Пентхаус 3 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 3/3
Премиальный пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном, общим садом и потрясающим…
$545,549
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Квартиры в комплексе на лоне природы в Ла-Алькайдеса Ла-Алькайдеса — это тихий и эксклюзивны…
$987,799
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Пентхаус 3 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Квартиры в комплексе на лоне природы в Ла-Алькайдеса Ла-Алькайдеса — это тихий и эксклюзивны…
$700,418
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Пентхаус 3 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 3
Удивительные квартиры с видом на море и поле для гольфа в Ла-Алькаидеса, Кадис Новый комплек…
$819,724
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Пентхаус 4 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 275 м²
Этаж 3/3
Отличный двухуровневый пентхаус на престижном гольф-курорте с огромными террасами, общим бас…
$734,338
НДС
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Пентхаус 3 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Этаж 2/3
Элегантный двухуровневый дом на верхнем этаже с большой крышей с террасой, общим бассейном, …
$447,610
НДС
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Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Пентхаус 4 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 3
Стильные Квартиры с Уникальным Дизайном в Кадисе. 55 квартир с панорамным видом на гольф рас…
$780,794
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Пентхаус 3 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот просторный пентхаус с двумя спальнями в Ла Алькайдеса предлагает открытые панорамные ви…
$487,533
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