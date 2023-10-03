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Жильё с видом на горы в Испании

Rojales
342
Estepona
323
Гуардамар
319
Кальпе
291
Бах-Виналопо
277
Марбелья
253
la Vila Joiosa Villajoyosa
249
Эстремадура
239
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708 объектов найдено
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 3
Элегантные Квартиры в Первоклассном Комплексе в Фуэнхироле Апартаменты расположены в муницип…
€299,000
Бунгало 3 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Helechosa de los Montes, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 269 м²
Откройте для себя эту эксклюзивную недвижимость в Пеньябланке, мечтательный бунгало, располо…
€2,50 млн
Таунхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Добро пожаловать в уголок мечты, в место, где ваши фантазии становятся реальностью. Представ…
€1,79 млн
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Estepona, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Estepona, Испания
Комнаты 4
Площадь 155 м²
Пентхаус на продажу в Bahía del Velerín, Estepona, с 4 спальня, 3 ванная и характеристики ба…
€1,90 млн
Вилла 6 спален с мебелью, с бассейном, с видом на горы в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 6 спален с мебелью, с бассейном, с видом на горы
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 366 м²
Откройте для себя эту недавно отремонтированную виллу в самом сердце Нуэва-Андалусия, в неск…
€1,90 млн
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой в Almoradi, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Almoradi, Испания
Количество спален 5
Площадь 447 м²
Этаж 2
Вилла представляет собой великолепную виллу с 5 спальнями, расположенную в самом сердце доли…
€4,65 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Современные Апартаменты с 2 и 3 Спальнями в Марбелье Этот жилой комплекс расположен в муници…
€479,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Estepona, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Estepona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 3
Стильная Недвижимость в Комплексе Рядом с Морем в Центре Города Эстепона Недвижимость распол…
€480,000
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Количество этажей 2
Стильные дома с потрясающим видом на море и природу в Михасе Этот проект включает в себя уто…
€889,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
Стильные дома с потрясающим видом на море и природу в Михасе Этот проект включает в себя уто…
€799,000
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Benahavis, Испания
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Benahavis, Испания
Комнаты 6
Площадь 1 466 м²
Вилла на продажу в Los Flamingos, Benahavis, с 6 спальня, 7 ванная и характеристики бассейн …
€9,95 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 334 м²
Количество этажей 2
Квартиры с 3 спальнями, панорамным видом на поле для гольфа и роскошным дизайном в Марбелье …
€1,65 млн
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 242 м²
Количество этажей 2
Квартиры с 3 спальнями, панорамным видом на поле для гольфа и роскошным дизайном в Марбелье …
€1,30 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Испания, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
Количество спален 3
Площадь 225 м²
Роскошная, современная квартира на 1-й линии пляжа Средиземного моря в Испании: 225 м2, 850.…
€850,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Испания, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
Количество спален 3
Площадь 342 м²
Роскошный Пентхаус у моря с панорамными видами в Алтее, район Маскарат, провинция Аликанте, …
€950,000
Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном в Estepona, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 405 м²
Добро пожаловать во Виллу Параисо 8, красивый дом средиземноморского стиля с современным диз…
€4,20 млн
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 3
Стильные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа в Популярном Месте Эстепоны Квартиры находятся в …
€255,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Стильные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа в Популярном Месте Эстепоны Квартиры находятся в …
€310,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 3
Стильные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа в Популярном Месте Эстепоны Квартиры находятся в …
€350,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 3
Современные Энергоэффективные Квартиры на Известном Гольф-Курорте в Михасе Предлагаемые на п…
€475,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 3
Современные Энергоэффективные Квартиры на Известном Гольф-Курорте в Михасе Предлагаемые на п…
€420,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 752 м²
Количество этажей 3
Роскошные пляжные виллы на продажу в Марбелье, Испания Представляем уникальный жилой комплек…
€3,15 млн
Дом 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Испания, Испания
Дом 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
Количество спален 7
Площадь 650 м²
Красивая, просторная Вилла с большим участком в Бенидорме! Вилла с 7 спальнями, 6 ванными…
€1,65 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Испания, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
Количество спален 4
Площадь 560 м²
Количество этажей 4
Эта красивая, уютная НОВАЯ Вилла расположена в привилегированном месте – элитном, охраняем…
€1,70 млн
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры с Видом на Море в Центре Эстепоны Этот проект расположен в городе Эстеп…
€440,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 107 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры с Видом на Море в Центре Эстепоны Этот проект расположен в городе Эстеп…
€570,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 57 м²
Новые квартиры с просторными террасами и энергетическим рейтингом типа А Откройте для себя э…
€250,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 57 м²
Новые квартиры с просторными террасами и энергетическим рейтингом типа А Откройте для себя э…
€255,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Новые квартиры с просторными террасами и энергетическим рейтингом типа А Откройте для себя э…
€345,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Новые квартиры с просторными террасами и энергетическим рейтингом типа А Откройте для себя э…
€356,000

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с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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