Купить пентхаус в Испании

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716 объектов найдено
Пентхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 171,000
Пентхаус в районе Torrevieja Acequion. 90 кв. м., терраса 10 кв. м. От пляжа 10 метров…
Пентхаус 1 спальняв Торревьеха, Испания
Пентхаус 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м²
€ 74,000
Хороший пентхаус в центре Торревьехи. Calle Joaquin Chapaprieta 105. Площадь: 41 м².…
Пентхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 111 м²
€ 196,500
Пентхаус с южной ориентацией и гаражом. 400 м от моря. Пентхаус в центре Торревьехи. …
Пентхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 73 м² 4 Этаж
€ 97,900
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Centro, располагается на 4 этаже. Общая площадь 73.…
Пентхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 171,000
Пентхаус в районе Torrevieja Acequion. 90 кв. м., терраса 10 кв. м. От пляжа 10 метров…
Пентхаус 1 спальняв Торревьеха, Испания
Пентхаус 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м²
€ 74,000
Хороший пентхаус в центре Торревьехи. Площадь: 41 м². В квартире одна спальня, кр…
Пентхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 111 м²
€ 196,500
Пентхаус с южной ориентацией и гаражом. 400 м от моря. Пентхаус в центре Торревьехи. …
Пентхаус 4 спальнив Бенидорм, Испания
Пентхаус 4 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат 334 м²
€ 880,000
Квартиры в новостройке с отличными местами общего пользования.Море и природа как фон для ваш…
Пентхаус 1 спальняв Торревьеха, Испания
Пентхаус 1 спальня
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 43 м² 2 Этаж
€ 79,000
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Playa del cura, располагается на 2 этаже. Общая пло…
Пентхаусв Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
180 м²
€ 280,000
Magnificent penthouse, distributed on two floors. On the first floor there are three bedroom…
Пентхаусв Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
125 м²
€ 450,000
capt
Пентхаусв Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
50 м²
€ 160,000
penthouse house with high ceilings and a terrace of 12 meters
Пентхаус 1 спальняв Торревьеха, Испания
Пентхаус 1 спальня
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 44 м² 1 Этаж
€ 85,500
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Playa del cura, располагается на 1 этаже. Общая пло…
Пентхаус 2 спальнив Бенидорм, Испания
Пентхаус 2 спальни
Бенидорм, Испания
1 ванных комнат 91 м² 16 Этаж
€ 250,000
Красивый пентхаус с видом на море в 500 метрах от бухты Алмадрава в БенидормеПентхаус распол…
Пентхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 80 м² 5 Этаж
€ 112,900
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Acequion, располагается на 5 этаже. Общая площадь 8…
Пентхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 90 м²
€ 171,000
Пентхаус в районе Torrevieja Acequion. 90 кв. м., терраса 10 кв. м. От пляжа 10 метров…
Пентхаус 1 спальняв Торревьеха, Испания
Пентхаус 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м²
€ 74,000
Хороший пентхаус в центре Торревьехи. Площадь: 41 м². В квартире одна спальня, кр…
Пентхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 111 м²
€ 196,500
Пентхаус с южной ориентацией и гаражом. 400 м от моря. Пентхаус в центре Торревьехи. …
Пентхаус 3 спальнив Finestrat, Испания
Пентхаус 3 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат 135 м² 1 Этаж
€ 239,000
Впечатляющий пентхаус в Golf Bahia de FinestratЭффектный пентхаус на продажу в эксклюзивной …
Пентхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 85 м² 5 Этаж
€ 295,000
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе La Mata, располагается на 5 этаже. Общая площадь 85…
Пентхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 106 м²
€ 202,000
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Puerto. Общая площадь 106.00 м2, пентхаус 1993 года…
Пентхаус 3 спальнив Mil Palmeras, Испания
Пентхаус 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат 78 м² 1 Этаж
€ 159,950
Продаётся пентхаус в Ориуэла Косте в районе Altos de Campoamor, располагается на 1 этаже. Об…
Пентхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
€ 106,900
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Playa de los Naufragos. Общая площадь 0.00 м2, сост…
Пентхаус 3 спальнив Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Пентхаус 3 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
2 ванных комнат 114 м² 4 Этаж
€ 340,000
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ВИЛAМАРТИНЕ Новый жилой комплекс из 112 очень уютных квартир с 2 спа…
Пентхаус 1 спальняв Торревьеха, Испания
Пентхаус 1 спальня
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 48 м²
€ 81,900
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Playa de los Naufragos. Общая площадь 48.00 м2, пен…
Пентхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 84 м²
€ 159,900
Продается пентхаус в Торревьехе с 3 спальнями и 2 ванными комнатами площадью 85 м2 плюс терр…
Пентхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 61 м²
€ 125,000
Продается светлый пентхаус в центре Ла Мата, в окружении всех услуг и всего в 150 метрах от …
Пентхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 80 м² 5 Этаж
€ 149,900
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Acequion, располагается на 5 этаже. Общая площадь 8…
Пентхаус 4 спальнив Марбелья, Испания
Пентхаус 4 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 103 м²
€ 750,000
Продается полностью отремонтированный пентхаус класса люкс со скандинавским дизайном интерье…
Пентхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 173 м²
€ 299,900
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Habaneras. Общая площадь 173.00 м2, пентхаус 2021 г…

Параметры недвижимости в Испании

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с видом на море
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с видом на озеро
недорогая
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