Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Дома

Купить дом на Кипре

виллы
899
замки
1
коттеджи
247
особняки
2
бунгало
2
таунхаусы
82
дуплексы
3
2 404 объекта найдено
Дуплекс 4 комнатыв Akrotiri, Кипр
Дуплекс 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
4 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 1 Этаж
€ 148,500
Новый проект на этапе карандаша в районе Бахчели. Проект имеет историческое значение, так ка…
Дом 4 спальнив Кипр, Кипр
Дом 4 спальни
Кипр, Кипр
5 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 2
€ 297,023
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе CAESAR BLUE 100 метров до моря. В ком…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 140 м²
€ 655,000
Продается 2-этажная вилла площадью 140 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 144 м²
€ 895,000
Продается 2-этажная вилла площадью 144 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 5 спаленв Пафос, Кипр
Дом 5 спален
Пафос, Кипр
7 Количество комнат 372 м²
€ 850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 372 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 3 спальнив Кипр, Кипр
Дом 3 спальни
Кипр, Кипр
4 Количество комнат 262 м²
€ 2,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 262 кв.м В Айя-Напе. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Дом 4 спальнив Кипр, Кипр
Дом 4 спальни
Кипр, Кипр
5 Количество комнат 436 м²
€ 3,350,000
Продается 3-этажная вилла площадью 436 кв.м В Айя-Напе. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Дом 5 спаленв Кипр, Кипр
Дом 5 спален
Кипр, Кипр
6 Количество комнат 475 м²
€ 2,950,000
Продается 3-этажная вилла площадью 475 кв.м В Айя-Напе. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
Дом 3 спальнив Кипр, Кипр
Дом 3 спальни
Кипр, Кипр
4 Количество комнат 175 м²
€ 650,000
Продается 2-этажная вилла площадью 175 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Дом 8 спаленв Пафос, Кипр
Дом 8 спален
Пафос, Кипр
10 Количество комнат 440 м²
€ 799,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Дом 6 спаленв Пафос, Кипр
Дом 6 спален
Пафос, Кипр
8 Количество комнат 440 м²
€ 1,850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
Дом 4 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 512 м²
€ 1,350,000
Продается 2-этажная вилла площадью 512 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Дом 3 спальнив Никосия, Кипр
Дом 3 спальни
Никосия, Кипр
144 м²
€ 390,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м В Лимассоле. Коттедж состоит из 3 спальных ком…
Дом 5 спаленв Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
7 Количество комнат 662 м²
€ 2,350,000
Продается 3-этажная вилла площадью 662 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Дом 4 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 287 м²
€ 1,900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 287 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Дом 3 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
235 м²
€ 685,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 235 кв.м В Лимассоле. Коттедж состоит из 3 спальных ком…
Дом 4 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 400 м²
€ 1,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 250 м²
€ 700,000
Продается 1-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат, го…
Дом 4 спальнив Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат 294 м²
€ 1,055,000
Продается 2-этажная вилла площадью 294 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 4 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат 184 м²
€ 610,000
Продается 2-этажная вилла площадью 184 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Дом 4 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 224 м²
€ 650,000
Продается 2-этажная вилла площадью 224 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Дом 5 спаленв Пафос, Кипр
Дом 5 спален
Пафос, Кипр
6 Количество комнат 340 м²
€ 2,600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 340 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Дом 3 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 128 м²
€ 420,000
Продается 2-этажная вилла площадью 128 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Дом 4 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 360 м²
€ 2,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
Дом 3 спальнив Кипр, Кипр
Дом 3 спальни
Кипр, Кипр
4 Количество комнат 156 м²
€ 520,000
Продается 2-этажная вилла площадью 156 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из одной спальн…
Дом 2 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 90 м² Количество этажей 2
€ 550,000
Продается таунхаус площадью 90 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
Дом 6 спаленв Лимасол, Кипр
Дом 6 спален
Лимасол, Кипр
8 Количество комнат 295 м²
€ 575,000
Продается 3-этажная вилла площадью 295 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 138 м²
€ 520,000
Продается 2-этажная вилла площадью 138 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 5 спаленв Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
7 Количество комнат 880 м²
€ 2,300,000
Продается 3-этажная вилла площадью 880 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
Дом 2 спальнив Пафос, Кипр
Дом 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат 168 м²
€ 599,000
Продается 2-этажная вилла площадью 168 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…

Регионы с недвижимостью на продажу

Пейя
Героскипу
demos germasogeias
koinoteta chloraka
Пафос
Chloraka
koinoteta agiou tychona
Empa
koinoteta empas
koinoteta mandrion
Neo Chorio
Polis Chrysochous
Строволос
Полис
demos mesa geitonias
koinoteta mouttagiakas
Гермасойя
demos agiou athanasiou
Лакатамия
Никосия

Параметры недвижимости на Кипре

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное

Кипр – популярное направление у покупателей зарубежной недвижимости. Помимо рынка многоквартирного жилья, здесь хорошо развит сегмент индивидуального домостроения. Частный сектор представлен домами, коттеджами, таунхаусами и дорогостоящими виллами на первой береговой линии моря. Цены на частное жилье варьируются от сотни тысяч до нескольких миллионов евро. Стоимость объекта зависит от года постройки, расположения, площади, проекта, а также наличия ремонта и мебели. Многие из коттеджей оснащены бассейном, имеют двор и небольшой участок.

Стоит отметить, что покупка дорогостоящей недвижимости способствует получению вида на жительства и даже гражданства. Однако, покупатель, становясь гражданином, получает не только права, но и обязанности в виде налогов.

Как и квартиры, частные дома на Кипре в сезон востребованы у арендаторов. Цены на коттеджи варьируются от 40 до 200 евро в сутки. Зимой спрос на недвижимость снижается, но холодный период на острове короткий, поэтому покупатели часто приобретают недвижимости в инвестиционных целях – для последующей сдачи в аренду. Наиболее популярна у туристов недвижимость на первой береговой линии, цены на эти объекты выше остальных.

Realting.com
Перейти