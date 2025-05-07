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Дома в Ксилофагу, Кипр

14 объектов найдено
Дом 3 спальни в Ксилофагу, Кипр
Дом 3 спальни
Ксилофагу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Спрятанное в тихой окраине Ксилофагу, это очаровательное бунгало с 3 спальнями предлагает ид…
$575,518
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Дом 3 спальни в Ксилофагу, Кипр
Дом 3 спальни
Ксилофагу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
This charming 3-bedroom house in Xylophagou offers 203m2 of covered space on a 400m2 plot. T…
$304,010
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Дом 3 спальни в Ксилофагу, Кипр
Дом 3 спальни
Ксилофагу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 236 м²
A 3-bedroom cosy bungalow in a quiet and beautiful area in the outskirts of Xylophagou villa…
$390,870
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Дом 3 спальни в Ксилофагу, Кипр
Дом 3 спальни
Ксилофагу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 236 м²
A great 3-bedroom Villa in Xylofagou area. This house is situated in a quiet area and is clo…
$249,723
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Дом 3 спальни в Ксилофагу, Кипр
Дом 3 спальни
Ксилофагу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
A house in Xylofagou, Larnaca. The house covered area 260 sq.m. and a plot 264 sq. m.  It ha…
$238,865
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Дом 3 спальни в Ксилофагу, Кипр
Дом 3 спальни
Ксилофагу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Новый проект в Ксилофагу, Ларнака. Проект состоит из 6 бунгало. Основные характеристики Фо…
$330,829
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Дом 3 спальни в Ксилофагу, Кипр
Дом 3 спальни
Ксилофагу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
A 3-bedroom detached villa in a beautiful residential area very close to the centre of Xylop…
$325,725
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Дом 3 спальни в Ксилофагу, Кипр
Дом 3 спальни
Ксилофагу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Новый проект в Ксилофагу, Ларнака. Проект состоит из 6 бунгало. Основные характеристики Фо…
$273,065
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Дом 4 спальни в Ксилофагу, Кипр
Дом 4 спальни
Ксилофагу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 276 м²
A deluxe 4-bedroom detached villa in a quiet and beautiful area in Xylophagou village just a…
$358,298
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Дом 3 спальни в Ксилофагу, Кипр
Дом 3 спальни
Ксилофагу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
A 3-bedroom link detached house in a quiet and beautiful area in Xylophagou village just a f…
$287,724
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Дом 4 спальни в Ксилофагу, Кипр
Дом 4 спальни
Ксилофагу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
A luxury 4-bedroom detached villa in a quiet and beautiful area in Xylophagou village just a…
$1,36 млн
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Дом 3 спальни в Ксилофагу, Кипр
Дом 3 спальни
Ксилофагу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Новый проект в Ксилофагу, Ларнака. Проект состоит из 6 бунгало. Основные характеристики Фо…
$294,070
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Дом 3 спальни в Ксилофагу, Кипр
Дом 3 спальни
Ксилофагу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Escape to a serene village setting and enjoy a modern 3 bedroom villa that exudes comfort an…
$292,067
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Дом 3 спальни в Ксилофагу, Кипр
Дом 3 спальни
Ксилофагу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Новый проект в Ксилофагу, Ларнака. Проект состоит из 6 бунгало. Основные характеристики Фо…
$267,814
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