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Виллы в Municipality of Pallini, Греция

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3 объекта найдено
Вилла в Municipality of Pallini, Греция
Вилла
Municipality of Pallini, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$519,772
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Вилла 1 комната в Municipality of Pallini, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Pallini, Греция
Число комнат 1
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
-------------------------- Введение: Откройте для себя абсолютную роскошь в спокойной обстан…
$1,15 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Municipality of Pallini, Греция
Вилла
Municipality of Pallini, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 700 м²
Этаж 1/1
-------------------------- Введение: Откройте для себя абсолютную роскошь в спокойной обстан…
$1,16 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of Pallini, Греция

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