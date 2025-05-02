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Виллы в Municipality of Paiania, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Municipality of Paiania, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Paiania, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$1,86 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла в Пеания, Греция
Вилла
Пеания, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 426 м²
Peania east of Athens villa of 426 sq.m. of luxurious construction with unique materials, on…
$1,02 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of Paiania, Греция

с бассейном
Недорогая
Элитная
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