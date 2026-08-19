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Виллы в Limenas Markopoulou, Греция

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4 объекта найдено
Вилла в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла
Limenas Markopoulou, Греция
Площадь 950 м²
Всего в доме 7 ванных комнат плюс один гостевой туалет и один внешний туалет у бассейна, рас…
$2,60 млн
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Вилла в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 3
Площадь 450 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$1,53 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла
Limenas Markopoulou, Греция
Площадь 132 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 132 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
$925,477
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Вилла 4 комнаты в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла 4 комнаты
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Этот потрясающий дом площадью 120 кв. м, построенный в 2020 году на участке площадью 180 кв.…
Цена по запросу
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