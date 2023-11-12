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Виллы в Limenas Markopoulou, Греция

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9 объектов найдено
Вилла 9 комнат с видом на горы, с furnishings в Айос-Спиридон, Греция
Вилла 9 комнат с видом на горы, с furnishings
Айос-Спиридон, Греция
Комнаты 9
Площадь 375 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 375 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на горы. Недви…
€850,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 1
Площадь 950 м²
Количество этажей 1
Всего в доме 7 ванных комнат плюс один гостевой туалет и один внешний туалет у бассейна, рас…
€2,20 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Айос-Спиридон, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Айос-Спиридон, Греция
Комнаты 1
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается трехуровневый коттедж в стадии строительства. Площадь первого этажа составляет 190…
€550,000
Вилла 4 спальни с видом на город, с furnishings в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла 4 спальни с видом на город, с furnishings
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 276 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 276 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€600,000
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 340 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€1,000,000
Вилла 3 спальни с furnishings в Айос-Спиридон, Греция
Вилла 3 спальни с furnishings
Айос-Спиридон, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,30 млн
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings в Айос-Спиридон, Греция
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Айос-Спиридон, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€2,50 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 275 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 275 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€700,000
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Айос-Спиридон, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Спиридон, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€2,10 млн
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