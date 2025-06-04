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Виллы в Municipality of Marousi, Греция

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9 объектов найдено
Вилла в Municipality of Marousi, Греция
Вилла
Municipality of Marousi, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 320 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на город. Не…
$2,52 млн
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Вилла в Municipality of Marousi, Греция
Вилла
Municipality of Marousi, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$915,443
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Вилла в Municipality of Marousi, Греция
Вилла
Municipality of Marousi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
$3,26 млн
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Вилла 1 комната в Municipality of Marousi, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 1
Площадь 640 м²
Количество этажей 1
Откройте для себя высшую роскошь в спокойной и элегантной обстановке в Нео Психико, в северн…
$13,64 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 14 комнат в Municipality of Marousi, Греция
Вилла 14 комнат
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 14
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 1400 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 4 спальных ком…
$3,47 млн
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Municipality of Marousi, Греция
Вилла
Municipality of Marousi, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 640 м²
Этаж 1/1
Откройте для себя высшую роскошь в спокойной и элегантной обстановке в Нео Психико, в северн…
$14,30 млн
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Вилла в Municipality of Marousi, Греция
Вилла
Municipality of Marousi, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 400 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 1400 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 4 спальных ком…
$3,66 млн
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Вилла в Municipality of Marousi, Греция
Вилла
Municipality of Marousi, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 422 м²
Этаж -1/2
Продается 4-этажный коттедж площадью 422 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одного сан…
$1,44 млн
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Вилла в Municipality of Marousi, Греция
Вилла
Municipality of Marousi, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж -1/2
Продается 2-этажный коттедж площадью 91 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной кладо…
$400,506
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Параметры недвижимости в Municipality of Marousi, Греция

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