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Виллы в Municipality of Piraeus, Греция

Пирей
6
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6 объектов найдено
Вилла в Municipality of Piraeus, Греция
Вилла
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 68 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
$245,033
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Вилла в Municipality of Piraeus, Греция
Вилла
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Здание 200 кв.м на участке 120 кв.м, недалеко от порта ПирейПодходит для профессионального и…
$501,463
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Вилла в Municipality of Piraeus, Греция
Вилла
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Продается 4-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$569,845
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Вилла в Municipality of Piraeus, Греция
Вилла
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м в Афинах на стадии строительства. Недвижимость …
$296,319
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Вилла в Municipality of Piraeus, Греция
Вилла
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
Этаж 1/2
Продается 2-этажный коттедж площадью 157 кв.м в Афинах. Второй этаж состоит из одной спально…
$364,701
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Вилла в Municipality of Piraeus, Греция
Вилла
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 82 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
$113,969
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Параметры недвижимости в Municipality of Piraeus, Греция

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