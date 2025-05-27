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Виллы в Municipality of Chalandri, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Municipality of Chalandri, Греция
Вилла
Municipality of Chalandri, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$906,323
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Вилла в Municipality of Chalandri, Греция
Вилла
Municipality of Chalandri, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 550 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 7 спальных ко…
$1,82 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of Chalandri, Греция

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