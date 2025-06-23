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Виллы в Municipality of Aegina, Греция

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8 объектов найдено
Вилла в Вафи, Греция
Вилла
Вафи, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 215 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$806,586
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Вилла 6 комнат в Эгина, Греция
Вилла 6 комнат
Эгина, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 3 спальных к…
$1,73 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла в Эгина, Греция
Вилла
Эгина, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 3 спальных к…
$1,73 млн
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Вилла в Агиа Марина, Греция
Вилла
Агиа Марина, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 600 м²
Этаж 1/1
Продается вилла площадью 600 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на море, на горы, на гор…
$2,07 млн
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Вилла в Кондос, Греция
Вилла
Кондос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$306,088
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Вилла 10 комнат в Агиа Марина, Греция
Вилла 10 комнат
Агиа Марина, Греция
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Приморская вилла в Греции, Эгина, подрайон Агиа Марина продается. Эгина - остров всего в час…
$2,14 млн
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Вилла 1 комната в Агиа Марина, Греция
Вилла 1 комната
Агиа Марина, Греция
Число комнат 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 600 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на море, на горы, на гор…
$2,06 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Вафи, Греция
Вилла
Вафи, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
$577,524
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Параметры недвижимости в Municipality of Aegina, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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