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Виллы в Municipality of Kifisia, Греция

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4 объекта найдено
Вилла 10 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Вилла 10 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 597 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 597 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 3 спальных к…
$2,45 млн
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Вилла 6 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 500 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$3,81 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 6 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 837 м²
Этаж -1
Продается 5-этажная вилла площадью 837 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$3,97 млн
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 11 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Вилла 11 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 11
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 1200 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
$7,05 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Параметры недвижимости в Municipality of Kifisia, Греция

с бассейном
Недорогая
Элитная
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