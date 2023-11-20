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Виллы в Agia Marina, Греция

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19 объектов найдено
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Gerani, Греция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Gerani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€810,000
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Gerani, Греция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Gerani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€810,000
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Gerani, Греция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Gerani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 262 м²
Количество этажей 2
На большом участке площадью 4.351, 80 кв.м. были возведены 2 идентичные каменные виллы, одна…
€850,000
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Вилла 6 спален в Агиа Марина, Греция
Вилла 6 спален
Агиа Марина, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Приморская вилла в Греции, Эгина, подрайон Агиа Марина продается. Эгина - остров всего в час…
€2,00 млн
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Kitsi, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Kitsi, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 375 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 375 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Цена по запросу
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Gerani, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Gerani, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 106 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€570,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 10 спален с furnishings в Kitsi, Греция
Вилла 10 спален с furnishings
Kitsi, Греция
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 320 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€800,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Agia Marina, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Agia Marina, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 445 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 445 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€1,000,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Agios Dimitrios, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Agios Dimitrios, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 626 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 626 кв.м. в Аттике. Вилла представляет из себя комплекс и…
€2,15 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Gerani, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Gerani, Греция
Комнаты 1
Площадь 316 м²
Количество этажей 1
Продаётся вилла в живописном месте острова Крит. Первый этаж правого и левого корпуса здания…
€780,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Agios Dimitrios, Греция
Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Agios Dimitrios, Греция
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 500 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€1,50 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Kitsi, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Kitsi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 290 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€1,60 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Agios Dimitrios, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Agios Dimitrios, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€1,70 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Agios Dimitrios, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Agios Dimitrios, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 490 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 490 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с к…
€1,90 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Agios Dimitrios, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Agios Dimitrios, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 816 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 816 кв.м в Аттике. Подвальный этаж состоит из 3 спальных …
€2,00 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Agios Dimitrios, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Agios Dimitrios, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 540 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 540 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€3,50 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Агиа Марина, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Агиа Марина, Греция
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 600 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на море, на горы, на гор…
€1,79 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agios Dimitrios, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agios Dimitrios, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной кладовой.…
€2,10 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Agia Marina, Греция
Вилла 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Agia Marina, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 312 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 312 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€890,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
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