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Виллы в Agia Marina, Греция
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19 объектов найдено
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Gerani, Греция
4
4
184 м²
2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€810,000
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Gerani, Греция
4
4
185 м²
2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€810,000
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Gerani, Греция
4
4
262 м²
2
На большом участке площадью 4.351, 80 кв.м. были возведены 2 идентичные каменные виллы, одна…
€850,000
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Вилла 6 спален
Агиа Марина, Греция
10
5
320 м²
3
Приморская вилла в Греции, Эгина, подрайон Агиа Марина продается. Эгина - остров всего в час…
€2,00 млн
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Kitsi, Греция
7
2
375 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 375 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Цена по запросу
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Gerani, Греция
3
1
106 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 106 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€570,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 10 спален с furnishings
Kitsi, Греция
14
6
320 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 320 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€800,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Agia Marina, Греция
6
5
445 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 445 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€1,000,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Agios Dimitrios, Греция
7
4
626 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 626 кв.м. в Аттике. Вилла представляет из себя комплекс и…
€2,15 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Gerani, Греция
1
316 м²
1
Продаётся вилла в живописном месте острова Крит. Первый этаж правого и левого корпуса здания…
€780,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Agios Dimitrios, Греция
13
6
500 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 500 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€1,50 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Kitsi, Греция
6
3
290 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 290 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€1,60 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Agios Dimitrios, Греция
8
2
420 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€1,70 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Agios Dimitrios, Греция
7
6
490 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 490 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с к…
€1,90 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Agios Dimitrios, Греция
11
7
816 м²
1
Продается 5-этажная вилла площадью 816 кв.м в Аттике. Подвальный этаж состоит из 3 спальных …
€2,00 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Agios Dimitrios, Греция
7
5
540 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 540 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€3,50 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Агиа Марина, Греция
1
600 м²
1
Продается вилла площадью 600 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на море, на горы, на гор…
€1,79 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agios Dimitrios, Греция
4
1
160 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной кладовой.…
€2,10 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Agia Marina, Греция
5
3
312 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 312 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€890,000
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emavridou@grekodom.gr
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