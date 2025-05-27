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Виллы в Municipal Unit of Keratea, Греция

Кератея
3
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20 объектов найдено
Вилла в Municipality of Lavreotiki, Греция
Вилла
Municipality of Lavreotiki, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
$1,14 млн
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Вилла в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 3 кладовых…
$797,783
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Вилла в Municipality of Lavreotiki, Греция
Вилла
Municipality of Lavreotiki, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Этаж -1/4
-------------------------- Оазис роскоши и спокойствия в сердце Анавиоса Добро пожаловать в …
$729,401
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Вилла в Municipality of Lavreotiki, Греция
Вилла
Municipality of Lavreotiki, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной…
$250,732
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Вилла в Кератея, Греция
Вилла
Кератея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
$661,020
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Вилла в Municipality of Lavreotiki, Греция
Вилла
Municipality of Lavreotiki, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$598,337
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Вилла в Municipality of Lavreotiki, Греция
Вилла
Municipality of Lavreotiki, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 750 м²
Количество этажей 4
Оазис спокойствия и роскоши в сердце Анави́ссоса Добро пожаловать в недвижимость, которая со…
$5,13 млн
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Вилла в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж …
$330,510
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Вилла в Municipality of Lavreotiki, Греция
Вилла
Municipality of Lavreotiki, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Коттедж находится в районе Панорама …
$148,160
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Вилла в Municipality of Lavreotiki, Греция
Вилла
Municipality of Lavreotiki, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$541,352
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Вилла в Municipality of Lavreotiki, Греция
Вилла
Municipality of Lavreotiki, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Этаж -1/3
-------------------------- Оазис роскоши в восточных пригородах Афин Добро пожаловать в недв…
$2,99 млн
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Вилла в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 227 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 227 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из Второй этаж с…
$191,468
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Вилла в Municipality of Lavreotiki, Греция
Вилла
Municipality of Lavreotiki, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
$199,446
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Вилла в Кератея, Греция
Вилла
Кератея, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 700 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$1,37 млн
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Вилла в Municipality of Lavreotiki, Греция
Вилла
Municipality of Lavreotiki, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$410,288
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Вилла 9 комнат в Municipality of Lavreotiki, Греция
Вилла 9 комнат
Municipality of Lavreotiki, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
-------------------------- Оазис роскоши в восточных пригородах Афин Добро пожаловать в недв…
$2,86 млн
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Municipality of Lavreotiki, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Lavreotiki, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
-------------------------- Оазис роскоши и спокойствия в сердце Анавиоса Добро пожаловать в …
$699,979
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 8 комнат в Municipality of Lavreotiki, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Lavreotiki, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
$1,09 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 14 комнат в Municipality of Lavreotiki, Греция
Вилла 14 комнат
Municipality of Lavreotiki, Греция
Число комнат 14
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 750 м²
Количество этажей 1
Оазис спокойствия и роскоши в сердце Анави́ссоса Добро пожаловать в недвижимость, которая со…
$4,91 млн
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 8 комнат в Кератея, Греция
Вилла 8 комнат
Кератея, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 700 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$1,31 млн
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Keratea, Греция

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