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Виллы в Рафине, Греция

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4 объекта найдено
Вилла в Рафина, Греция
Вилла
Рафина, Греция
Количество спален 5
Площадь 525 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 525 кв.м в Аттике на стадии строительства. Подвал состоит…
$2,83 млн
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Вилла в Рафина, Греция
Вилла
Рафина, Греция
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 220 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
$554,933
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Grekodom Development
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Вилла в Рафина, Греция
Вилла
Рафина, Греция
Количество спален 6
Площадь 386 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 386 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
$1,42 млн
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Рафина, Греция
Вилла
Рафина, Греция
Количество спален 3
Площадь 600 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 600 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$2,24 млн
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Grekodom Development
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