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Виллы в Рафина, Греция

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6 объектов найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на город в Рафина, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на город
Рафина, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Цена по запросу
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Рафина, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Рафина, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 360 кв.м. в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
€550,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Рафина, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Рафина, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 600 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,90 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Рафина, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Рафина, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 395 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 395 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
€1,70 млн
Вилла 8 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Рафина, Греция
Вилла 8 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Рафина, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 260 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
€890,000
Вилла 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Рафина, Греция
Вилла 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Рафина, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 220 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
€470,000
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