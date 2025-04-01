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Виллы в Municipal Unit of Megara, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Кинета, Греция
Вилла
Кинета, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 234 м²
Продается вилла в Аттике, Кинета, общая площадь 234 кв.м, (134 кв.м первый этаж + 100 кв.м. …
$606,634
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