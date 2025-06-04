Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Nea Makri Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Nea Makri Municipal Unit, Греция

Вилла Удалить
Очистить
29 объектов найдено
Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 430 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 430 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид…
$1,14 млн
Оставить заявку
Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 545 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 545 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной кладово…
$915,443
Оставить заявку
Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
$469,164
Оставить заявку
Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$1,14 млн
Оставить заявку
Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 570 м²
Этаж -1/4
Продается 4-этажный коттедж площадью 570 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$2,86 млн
Оставить заявку
Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 406 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 406 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$514,937
Оставить заявку
Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 211 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 211 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$434,835
Оставить заявку
Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$743,797
Оставить заявку
Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$1,14 млн
Оставить заявку
Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$686,582
Оставить заявку
Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 5
Продается 5-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной Втор…
$514,937
Оставить заявку
Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 112 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$377,620
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 600 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$2,06 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$1,14 млн
Оставить заявку
Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 600 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$2,17 млн
Оставить заявку
Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$423,392
Оставить заявку
Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
Предлагается на продажу двухэтажный дом, с независимой квартирой-студио на цокольном этаже, …
$778,126
Оставить заявку
Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 430 м²
Этаж -1/4
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м в Аттике на стадии строительства. Цокольный эт…
$766,683
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$1,36 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 275 м²
Этаж 1/2
Продаётся двухэтажное здание Двухэтажное здание общей площадью 275 кв.м . Здание состоит из …
$595,038
Оставить заявку
Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 265 м²
Этаж 1/2
Продается 2-этажный коттедж площадью 265 кв.м в Аттике. Второй этаж состоит из одной спально…
$898,278
Оставить заявку
Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 480 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$1,26 млн
Оставить заявку
Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Этаж -1/4
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из Первый эта…
$743,797
Оставить заявку
Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$423,392
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$1,09 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 197 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
$503,494
Оставить заявку
Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 252 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 252 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$480,607
Оставить заявку
Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
$2,52 млн
Оставить заявку
Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$1,43 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Nea Makri Municipal Unit, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти